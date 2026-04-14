€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
UMF „Carol Davila" din București, primul loc între toate instituțiile de cercetare din România
Data actualizării: 10:15 14 Apr 2026 | Data publicării: 10:13 14 Apr 2026

UMF „Carol Davila” din București, primul loc între toate instituțiile de cercetare din România
Autor: D.C.

jinga-viorel-rector Prof. dr. Viorel Jinga, Rectorul UMF Carol Davila, București

Ediția 2026 a clasamentului internațional SCImago Institutions Rankings (SIR) plasează Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București pe prima poziție între toate cele 52 de universități și organizații de cercetare din România(https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=ROU§or=all).

Această performanță remarcabilă marchează o evoluție semnificativă față de anul precedent, în contextul în care în ediția 2025 a clasamentului SCImago, UMFCD ocupa locul 1 între universitățile din România și locul 2 în clasamentul general, după Academia Română. 

„Rezultatul obținut de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București în ediția 2026 a clasamentului SCImago Institutions Rankings reprezintă o confirmare puternică a direcției strategice pe care am construit-o în ultimii ani, bazată pe excelență academică, cercetare relevantă și deschidere internațională, iar faptul că ocupăm astăzi prima poziție între toate cele 52 de universități și organizații de cercetare din România înseamnă nu doar o realizare de prestigiu, ci și o responsabilitate majoră. 

Acest rezultat reflectă efortul colectiv al întregii comunități universitare, cadre didactice, cercetători, studenți și personal administrativ, și în același timp confirmă că investițiile în cercetare, infrastructură și parteneriate strategice dau rezultate concrete și sustenabile pe termen mediu și lung” a declarat Rectorul UMF ”Carol Davila” din București, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.

Acesta a adăugat că ”felicit întreaga comunitate academică pentru aceste rezultate și recunoaștere internațională fiind convins că împreună vom continua să consolidăm acest parcurs, să susținem performanța și să contribuim activ la dezvoltarea științelor medicale, în beneficiul societății și al sistemului de sănătate”.

Performanțe remarcabile în domeniul Medicină

În clasamentul pe specialități din domeniul Medicină, UMFCD a înregistrat următoarele rezultate:

Locul 1 în 14 specialități: Anatomie; Cardiologie și medicină cardiovasculară; Chirurgie; Terapie critică și terapie intensivă; Dermatologie; Epidemiologie; Gastroenterologie; Obstetrică-Ginecologie; Oftalmologie; Otorinolaringologie; Patologie și medicină legală; Medicină pulmonară și respiratorie; Radiologie, medicină nucleară și imagistică; Reumatologie. 

Locul 2 în 2 specialități: Anestezie Terapie Intensivă și medicina durerii; Sănătate publică. 

Locul 3 în 4 specialități: Boli infecțioase; Oncologie; Pediatrie, neonatologie și sănătatea copilului; Psihiatrie și sănătate mintală. 

Aceste rezultate reflectă nivelul ridicat al activității de cercetare, calitatea corpului academic și contribuția constantă a UMFCD la dezvoltarea științelor medicale, atât la nivel național, cât și internațional.

Clasamentul SCImago Institutions Rankings (SIR) este un top internațional al universităților și instituțiilor de cercetare, realizat anual pentru a evalua performanța acestora în cercetare, inovare și impact societal.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close