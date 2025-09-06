Funeraliile Prințesei Diana, momentul în care întreaga lume a stat în loc. 28 de ani de la ceremonia de înmormântare

Pe 6 septembrie 2025 se împlinesc 28 de ani de la înmormântarea „Prințesei inimilor”, Prințesa Diana.

La 6 septembrie 1997, Londra a găzduit înmormântarea Prințesei Diana, eveniment urmărit de un public numeros la nivel global.

Peste 2,5 miliarde de telespectatori

Ceremonia religioasă a avut loc la Westminster Abbey și a fost transmisă live, fiind urmărită de aproximativ 2,5 miliarde de telespectatori. Circa 31 de milioane de oameni din Regatul Unit au urmărit funeraliile, care au avut loc exact acum 28 de ani.

Procesiunea funerară a început dimineața, urmată de slujba religioasă de la Westminster Abbey. La ceremonie au participat membri ai familiei regale și invitați internaționali.

Transmisiunea funeraliilor Prințesei Diana a fost difuzată simultan în 44 de limbi și în 142 de țări prin intermediul canalului BBC World. Aproximativ 100 de camere au fost instalate în Londra, împreună cu încă 22 de unități în alte părți ale Regatului Unit, potrivit Jersey Evening Post.

După ceremonie, sicriul Prințesei Diana a fost transportat la Althorp, reședința familiei Spencer, unde a fost înmormântată pe o insulă din mijlocul unui lac, într-o ceremonie privată. Pentru a respecta tradițiile regale, sicriul a fost căptușit cu plumb.

Prințesa Diana a murit într-un accident de mașină la Paris, pe 31 august 1997, împreună cu partenerul ei, Dodi Fayed, și șoferul Henri Paul. Ea a lăsat în urmă doi fii: Prințul William, care avea 15 ani la acea vreme, și Prințul Harry, în vârstă de 12 ani, ambii copii ai săi cu actualul rege Charles al III-lea, fostul Prinț de Wales.

Citește și: Schimbare de look pentru Kate Middleton. Cum a apărut Prințesa de Wales - FOTO în articol

Funeraliile sale se plasează pe al treilea loc în topul celor mai urmărite evenimente TV transmise în direct la nivel global, după funeraliile Reginei Elisabeta a II-a (4,1 miliarde telespectatori, 8 septembrie 2022) și ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară 1996 (3,5 miliarde telespectatori, 19 iulie 1996).

Citește și: Divorțul dintre Prințul Charles și Prințesa Diana. 29 de ani de la sfârșitul unui mariaj „de basm”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News