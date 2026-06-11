Mehdi Charef, scriitor și regizor, a murit „în somn” la 73 de ani

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Scriitorul şi cineastul Mehdi Charef, cunoscut în special pentru filmul „Le Thé au harem d'Archimede”, a decedat în noaptea de marţi spre miercuri la vârsta de 73 de ani, potrivit unui comunicat trimis AFP de familie şi de editura sa.

Charef „s-a stins în somn” la domiciliul său din regiunea pariziană, au precizat într-un comunicat apropiaţii şi editura, potrivit Agerpres.

„Păstrăm amintirea imensei sale generozităţi, blândeţii, poeziei, veseliei şi interesului său inepuizabil pentru fiinţele umane, pentru şi în ciuda fragilităţii şi contradiţiilor lor”, au declarat aceştia.

Născut pe 24 octombrie 1952 în Algeria, Mehdi Charef s-a mutat în Franţa în 1962. Scriitorul, care a muncit 13 ani într-o uzină, şi-a publicat romanul „Le Thé au harem d'Archi Ahmed” în 1983, ulterior ecranizat.

Ecranizarea, care spune povestea vieţii într-un ansamblu de locuinţe dintr-o suburbie pariziană în anii 1980 prin intermediul călătoriei a doi tineri, a obţinut premiul Jean-Vigo în 1985 şi premiul César pentru debut în 1986.

A mai scris romanele „Le Harki de Meriem” (1989) şi „Rue des Pâquerettes” (2019), acesta din urmă distins cu premiul literar Porte dorée.

Mehdi Charef a regizat şi zece filme cărora le-a scris scenariul, printre care „Miss Mona” în 1986, „Au pays des Juliets” în 1991, selecţionat la Festivalul de la Cannes, „Marie-Line” în 1999 şi „Graziella” în 2015.