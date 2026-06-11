Donald Trump cere Congresului să voteze legea Recon 3.0. Fără voturi prin corespondenţă şi fără bărbaţi în sporturi feminine

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele SUA, Donald Trump, cere Congresului să voteze legea Recon 3.0, care include şi legea "Salvaţi America".

"Niciun alt preşedinte nu a fost mai decis atât să reconstruiască măreaţa noastră armată, cât şi să salveze ţara noastră minunată. Şi acum e timpul să se întâmple, în beneficiul generaţiilor viitoare.

Fac apel la republicanii din Congres să discute şi să aprobe IMEDIAT legea reconcilierii (Recon 3.0), în valoare de 350 miliarde de dolari, care la cererea măreţului nostru departament de război va include şi legea "Salvaţi America". Fără jocuri, fără întârzieri şi fără compromisuri slabe! Faceţi asta cât mai repede posibil!", a scris Donald Trump pe Truth Social.

Domul de Aur, fără vot prin corespondenţă şi fără bărbaţi în sporturi feminine

Conform lui Donald Trump, legea include mai multe subcapitole, printre care apărarea ţării cu "Domul de Aur", model inspirat de "Domul de Fier" al Israelului, dar şi modificări în ceea ce priveşte votul în SUA.

"Aceasta este o investiţie generaţională în armata noastră, chiar mai mare decât cea făcută de preşedintele Reagan. Recon 3.0 este singura cale spre bugetul de 1,5 trilioane de dolari de care au nevoie războinicii noştri pentru a construi arsenalul libertăţii.

Vom apăra ţara mamă cu Domul de Aur, vom lansa Flota Aurie, de neoprit, vom domina cerurile cu F-47 şi B-21, ne vom reface stocurile de muniţie şi vom obţine dominanţa totală în ceea ce priveşte Forţele Spaţiale şi dronele. Bugetul acesta reaprinde industria americană, duce la crearea a sute de mii de locuri de muncă, bine plătite, pentru americani, şi ne va asigura dominanţa globală fără să alimenteze inflaţia.

De asemenea, cu legea "Salvaţi America", ne vom proteja sistemul electoral pentru multe generaţii de acum încolo. Războinicii noştri protejează drepturile sacre pe care le avem, iar votarea este în vârful listei. Este timpul să apărăm acest drept pentru fiecare american.

Treceţi această lege pentru a pune în siguranţă naţiunea pentru copiii şi nepoţii noştri.



Ce conţine legea "Salvaţi America":