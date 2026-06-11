Diana Buzoianu pregătește schimbarea șefului de la Apele Române după ce ar fi trecut „o linie roșie”

Sursa foto: Agerpres / Diana Buzoianu

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a transmis joi, pe Facebook, informații cu privire la rezultatele unor controale desfășurate în județul Olt, unde au fost identificate două balastiere considerate ilegale. Potrivit datelor prezentate, una dintre exploatări are o suprafață de 25 de hectare, iar cealaltă de 75 de hectare.

Oficialul susține că activitatea neconformă ar fi generat un prejudiciu semnificativ pentru stat, estimat la cel puțin 10 milioane de lei, sumă raportată la cantitatea de pietriș nedeclarată.

„Nu întoarcem ochii de la ilegalități. Oamenii care nu au văzut cea mai mare balastieră ilegală nu pot fi răsplătiți cu funcții noi”, a scris Buzoianu pe pagina de Facebook.

Lipsa controalelor și responsabilitatea instituțiilor

Ministrul afirmă că, în cazul uneia dintre exploatările de mari dimensiuni, Administrația Bazinală Olt nu ar fi efectuat anterior verificări, deși activitatea ar fi fost vizibilă și extinsă.

În același context, Diana Buzoianu a făcut referire la conduita instituțională și la modul în care au fost gestionate controalele în zonă.

„În urma unor controale realizate în județul Olt au fost descoperite 2 balastiere ilegale: una de 25 de hectare, a doua de 75 de hectare. Prejudiciul pentru români: minim 10 milioane de lei doar din pietrișul nedeclarat. La balastiera de 75 de hectare nu fuseseră făcute anterior controale de către Administrația Bazinală Olt”, scrie ministra.

Discuții privind conducerea Administrației Naționale Apele Române

Ministra Buzoianu a făcut referire și la activitatea conducerii Administrației Naționale „Apele Române” și spune că directorul general Doru Cazan ar fi promis măsuri administrative, audit intern și proceduri de selecție bazate pe criterii de merit.

Totodată, oficialul a menționat că unele decizii recente privind reconfirmarea în funcții a unor directori regionali ridică semne de întrebare în raport cu rezultatele controalelor efectuate.

„Directorul General al Administrației Naționale Apele Române, domnul Doru Cazan, a promis audit. A promis proceduri de selecție meritocratice. A promis sancționarea celor care au întors ochii la ilegalități ani de zile - ilegalități vizibile din avion”, mai scrie Diana Buzoianu.

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Critici cu privire la reconfirmarea în funcții

Diana Buzoianu susține că anumite decizii administrative recente contravin principiilor de responsabilitate asumate public și face referire la menținerea în funcție a unor persoane din structurile locale.

„Acum câteva zile, domnul Doru Cazan a renumit pe funcție, pentru un nou mandat, directoarea de la Olt care nici ilegalități nu a văzut, nici controale nu a cerut. Pentru mine, indiferent cine e directorul general al Apele Române, recompensarea, în spatele unor proceduri birocratice fără fond, a unor oameni care au întors ochii ani de zile la ilegalități e o linie roșie”, spune ministra.

Schimbări în conducerea instituției

Ministrul interimar al Mediului a mai declarat că a purtat discuții cu directorul general al Apele Române și că urmează să ia o decizie privind conducerea instituției la nivel central. Ea susține că principiile de integritate și aplicarea legii nu sunt negociabile în actualul mandat.

„Îi mulțumesc domnului Doru Cazan pentru mandat, dar am promis românilor că noi vom fi diferiți. Că atunci când găsim ilegalități vor exista consecințe, nu cadouri. Am avut deja această discuție ieri cu domnul Cazan și am transmis că pentru noi valorile și principiile nu sunt negociabile.

Așadar, voi veni cu o decizie de schimbare din funcție a directorului general Doru Cazan de la Apele Române”, conchide Diana Buzoianu.