DCNews Stiri Ce este un pacemaker, dispozitivul pe care medicii i-l pun lui Mircea Lucescu. ”E gata, s-a terminat”
Data actualizării: 19:08 30 Mar 2026 | Data publicării: 19:06 30 Mar 2026

BREAKING NEWS Ce este un pacemaker, dispozitivul pe care medicii i-l pun lui Mircea Lucescu. ”E gata, s-a terminat”
Autor: Irina Constantin

Sursă foto: Facebook FC Dynamo Kyiv

Duminică, 29 martie, Mircea Lucescu a ajuns de urgență la spital, chiar din cantonamentul naționalei.

Al doilea mandat al lui Il Luce trebuia să se termine în 31 martie, după amicalul cu Slovenia. Dar totul a căpătat o dinamică neașteptată, după ce duminică Mircea Lucescu a ajuns din cantonament direct la spital. 

În ziua în care a ajuns la Spitalul Universitar, Mircea Lucescu a și anunțat că meciul cu Turcia este ultimul său duel în calitate de selecționer: ”Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins” a spus el, pentru Golazo. 

Aflat pe banca tehnică a României, Mircea Lucescu a înregistrat, din august 2024, 17 partide, respectiv 11 victorii, o remiză și 5 înfrângeri. În meciul cu Slovacia de mâine, Ionel Gane, secundul său, va pregăti echipa.

Ce este un pacemaker  

Ultimele informații sunt că lui Mircea Lucescu medicii îi pun un pacemaker. 

Pacemakerul este un stimulator cardiac. Este mic, alimentat cu baterii și implantat sub piele. Scopul pacemaker-ului este de a trata ritmurile cardiace lente sau neregulate. Dispozitivul monitorizează activitatea inimii și trimite impulsuri electrice de joasă tensiune pentru a asigura că inima bate într-un ritm normal. 

Conform informațiilor de specialitate publice procedura este minim invazivă și presupune o singură zi de spitalizare, operația în sine durând o oră. Bateriile pacemaker-ului durează între 6 și 15 ani. 

În ce stare se află Mircea Lucescu

Surse DC News au confirmat că selecționerul României, Mircea Lucescu, a suferit un preinfarct. Totodată, acesta se află sub tratament oncologic. 

