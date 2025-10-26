€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 10:57 26 Oct 2025 | Data publicării: 10:47 26 Oct 2025

Bogdan Chirieac: Catedrala Naţională arată ce putem face cu credință în Dumnezeu. Patriarhul Daniel a învins ura și piedicile
Autor: Mihai Ciobanu

sfintire catedrala nationala 1
 

Bogdan Chirieac a vorbit despre evenimentul istoric care se petrece astăzi în Bucureşti: Sfinţirea Catedralei Naţionale

"Într-o Românie tot mai dezbinată, această catedrală şi ziua de astăzi sunt un simbol al victoriei: ce poţi face cu credinţă în Dumnezeu. Iar aici un merit uriaş îl are Patriarhul Daniel. Acest om a înfruntat valuri de ură împotriva construirii acestei catedrale. Ştiţi cu toţii, nu e momentul să ne amintim astăzi, o să ne amintim altă dată. Câtă ură a iscat construcţia acestei catedrale, câte piedici i s-au pus Patriarhului Daniel, dar el le-a învins pe toate, având alături credinţa în Dumnezeu şi cea mai mare parte a poporului român.

Este un moment istoric din toate punctele de vedere. Mă gândesc că cei 2.500 care sunt în Catedrală, între care cam toţi liderii politici ai României, pot beneficia de aceste momente ca să-şi aducă aminte că ei conduc ţara şi în numele lui Dumnezeu. Fiindcă adesea au condus aceasată ţară fără niciun gând la Dumnezeu. Poate că ziua de astăzi îi va marca pe unii dintre ei măcar şi atunci vor avea şi ei victorii, iar o dată cu ei şi noi", a declarat Bogdan Chirieac într-o intervenţie la România TV.

Va dăinui peste secole 

"Din toate punctele de vedere e o realizare a noastră, a poporului român, iar conducătorul a fost în acest caz Patriarhul Daniel care intră în istorie. Vă daţi seama cum o să arate această catedrală peste 500 de ani, ce importanţă copleşitoare va avea. Stabileşte o mulţime de recorduri mondiale, pune România pe hartă, este comparabilă cu mânăstirile din nordul Moldovei, construite de domnitorii români fiindcă se punea problema ca Muntele Athos să cadă în mâna turcilor la vremea respectivă, iar Moldova era atât de puternică încât voia să ofere un refugiu ortodoxiei", a mai subliniat Bogdan Chirieac.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bogdan chirieac
catedrala nationala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Sondaj alegeri Primăria Capitalei: Pe cine ar vota bucureştenii. Diferenţă de doar 2% între primii doi
Publicat acum 12 minute
Putin anunţă testul reuşit al rachetei cu propulsie nucleară Burevestnik
Publicat acum 26 minute
Printre ruine și lacrimi, un motan a fost salvat din blocul explodat din Rahova. Victor Ciutacu: "Imaginile mi-au înseninat ziua"
Publicat acum 46 minute
Bogdan Chirieac: Catedrala Naţională arată ce putem face cu credință în Dumnezeu. Patriarhul Daniel a învins ura și piedicile
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Andrei Caramitru laudă Catedrala Mântuirii Neamului: Superbă, simbolizează ambiţia. Alta e problema noastră
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Oct 2025
Moment emoționant la Vocea României: Alessia Pop i-a lăsat pe jurați fără cuvinte / video
Publicat pe 24 Oct 2025
Nicușor Dan, răspuns la o problemă ridicată de Mircea Badea
Publicat acum 21 ore si 43 minute
Reacţia lui Ilie Bolojan după ce a fost huiduit la Carei, de Ziua Armatei
Publicat pe 24 Oct 2025
Vine războiul?! De ce vrea să plece Carrefour tocmai din România și Polonia
Publicat acum 22 ore si 12 minute
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close