Bogdan Chirieac: Catedrala Naţională arată ce putem face cu credință în Dumnezeu. Patriarhul Daniel a învins ura și piedicile

"Într-o Românie tot mai dezbinată, această catedrală şi ziua de astăzi sunt un simbol al victoriei: ce poţi face cu credinţă în Dumnezeu. Iar aici un merit uriaş îl are Patriarhul Daniel. Acest om a înfruntat valuri de ură împotriva construirii acestei catedrale. Ştiţi cu toţii, nu e momentul să ne amintim astăzi, o să ne amintim altă dată. Câtă ură a iscat construcţia acestei catedrale, câte piedici i s-au pus Patriarhului Daniel, dar el le-a învins pe toate, având alături credinţa în Dumnezeu şi cea mai mare parte a poporului român.

Este un moment istoric din toate punctele de vedere. Mă gândesc că cei 2.500 care sunt în Catedrală, între care cam toţi liderii politici ai României, pot beneficia de aceste momente ca să-şi aducă aminte că ei conduc ţara şi în numele lui Dumnezeu. Fiindcă adesea au condus aceasată ţară fără niciun gând la Dumnezeu. Poate că ziua de astăzi îi va marca pe unii dintre ei măcar şi atunci vor avea şi ei victorii, iar o dată cu ei şi noi", a declarat Bogdan Chirieac într-o intervenţie la România TV.

Va dăinui peste secole

"Din toate punctele de vedere e o realizare a noastră, a poporului român, iar conducătorul a fost în acest caz Patriarhul Daniel care intră în istorie. Vă daţi seama cum o să arate această catedrală peste 500 de ani, ce importanţă copleşitoare va avea. Stabileşte o mulţime de recorduri mondiale, pune România pe hartă, este comparabilă cu mânăstirile din nordul Moldovei, construite de domnitorii români fiindcă se punea problema ca Muntele Athos să cadă în mâna turcilor la vremea respectivă, iar Moldova era atât de puternică încât voia să ofere un refugiu ortodoxiei", a mai subliniat Bogdan Chirieac.