DIICOT Giurgiu l-a reținut pe primarul din Izvoarele. Acuzațiile procurorilor, după gestul făcut față de minora de 13 ani

Procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat două percheziții domiciliare în cadrul anchetei care îl vizează pe primarul din Izvoarele, Silviu Cazacu, cercetat pentru conversații cu o minoră de 13 ani.

PNL se delimitează ferm de orice faptă a primarului din Izvoarele

PNL Giurgiu, prin intermediul unui comunicat, a anunțat că "a luat act de informațiile apărute în spațiul public privind cercetarea penală în care este vizat primarul comunei Izvoarele.

PNL se delimitează ferm de orice faptă care încalcă legea și valorile morale fundamentale. Faptele prezentate sunt de o gravitate extremă și, în măsura în care se confirmă, sunt incompatibile cu exercitarea oricărei funcții publice și cu apartenența la Partidul Național Liberal.

În conformitate cu Statutul PNL, persoana vizată s-a autosuspendat din toate funcțiile deținute în cadrul partidului, pe întreaga durată a procedurilor judiciare".

Liderii liberali din Giurgiu susțin "pe deplin desfășurarea anchetei de către instituțiile abilitate ale statului". Aceștia consideră că este este "esențial ca justiția să își urmeze cursul firesc, fără presiuni sau interferențe politice".

"PNL reafirmă angajamentul ferm pentru respectarea legii, protejarea minorilor și integritatea în viața publică. Orice responsabilitate este una strict individuală, iar partidul nu va tolera abateri de la aceste principii", a transmis formațiunea politică prin intermediul președintelui PNL Giurgiu, Toma Petcu.

Comunicatul oficial al DIICOT Giurgiu

”Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 20 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 46 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și Influențarea declarațiilor.

Inculpatul a solicitat imagini pornografice și a încercat să determine părinții minorei să nu sesizeze autoritățile

Din probele administrate a reieșit faptul că, în perioada august-septembrie 2025, inculpatul a solicitat, în cadrul unei conversații online, unei victime minore (13 ani) să producă și să-i transmită prin intermediul unei rețele sociale imagini în ipostaze sexuale explicite. Cu aceeași ocazie, inculpatul a trimis persoanei vătămate un material pornografic.

De asemenea, în luna ianuarie 2026, inculpatul, împreună cu o altă persoană, a încercat să determine (prin corupere) părinții minorei să nu sesizeze organele de urmărire penală/instanța civilă, să îşi retragă/să nu dea declarații într-o cauză penală/civilă, oferindu-le acestora în schimb un teren agricol.

Activitățile de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție” arată un comunicat DIICOT.