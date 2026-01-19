Anchetă în Giurgiu: Primarul din Izvoarele, cercetat pentru pornografie infantilă și corupere a minorilor - Surse

Primarul comunei giurgiuvene Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, este cercetat într-un dosar vizând infracţiunile de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor, la sediul primăriei şi locuinţa acestuia având loc percheziţii, potrivit unor surse apropiate anchetei.

"Astăzi, 19 ianuarie 2026, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu, împreună cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, la sediul unei instituţii şi locuinţa unui bărbat, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor. În urma percheziţiilor efectuate, au fost descoperite şi ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor, urmând a fi dispuse percheziţii informatice. Audierile se vor desfăşura la sediul DIICOT", se arată într-un comunicat de presă transmis luni de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu.

Primarul a fost vizat săptămâna trecută de un ordin de protecţie

Acţiunea este realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu.

Primarul Cazacu a fost vizat săptămâna trecută de un ordin de protecţie emis de Judecătoria Giurgiu împotriva acestuia, la cererea familiei unei minore de 13 ani. Părinţii fetei l-au acuzat pe acesta că primarul ar fi abordat-o pe minoră şi i-ar fi făcut propuneri indecente, însoţite de imagini cu tentă sexuală.

Edilul a recunoscut, printr-o postare pe pagina sa de pe o reţea de socializare, că în cursul lunilor august şi septembrie de anul trecut ar fi intrat în contact online cu fata respectivă, însă fără a cunoaşte vârsta acesteia, conform Agerpres.

Ar fi încercat să-i cumpere tăcerea cu 500 de lei aruncați peste gard

Gabriela Firea, europarlamentar din partea PSD, a reacționat ferm după cazul șocant din Izvoarele. Edilul a contactat minora pe o rețea de socializare, i-a cerut imagini intime și i-a trimis fotografii cu conținut sexual, iar ulterior ar fi încercat să-i cumpere tăcerea cu 500 de lei aruncați peste gard, potrivit acesteia.

"Șocant! Inocența unei fete de 13 a ajuns să coste 500 de lei, pentru un bărbat „cu funcție” din România? Cazul nu este doar o știre de cancan, ci anatomia unei monstruozități. Un bărbat, investit cu putere publică, primar ales, a vânat pe Internet o copilă și când s-a aflat totul, a încercat să-i cumpere tăcerea.

Este absolut inimaginabil pentru orice părinte gestul făcut de primarul din comuna Izvoarele, județul Giurgiu. Edilul a „agățat” minora pe o rețea de socializare, iar în timpul conversațiilor - deși fata îi spusese, clar, ce vârstă avea - primarul i-a cerut imagini cu ea dezbracătă. A mers și mai departe: i-a propus minorei să se întâlnească și, în plus, i-a trimis fotografii cu conținut sexual.

Când totul s-a aflat, datorită părinților care și-au văzut copilul schimbat, timorat și speriat, edilul ar fi încercat să-i cumpere tăcerea cu 500 de lei aruncați peste gard, în curtea familiei, ca „să rămână între noi”. Iar în fața comunității a luat poziția clasică: „am fost provocat, am căzut într-o capcană”! Va răspunde, însă, mai ferm în fața autorităților care-l cercetează penal și care i-au interzis să se apropie de fată în următoarele 6 luni.

Acest caz grav ne arată, din nou, cât de ușor devin copiii victime ale prădătorilor sexuali, indiferent de poziția lor în societate! Ca părinți, avem obligația să fim „polițiștii” mediului digital al copiilor noștri: instalarea de aplicații care limitează și blochează conținutul, să le permitem accesul controlat la rețele sociale, să ne asigurăm că vorbesc și acceptă cereri de la persoane pe care le cunosc în viața reală și să le vorbim despre faptul că un „prieten” online poate fi oricine în spatele tastaturii, inclusiv un agresor!

Din datele oficiale, în primele 6 luni ale anului trecut, au fost aproape 10.000 de copii exploatați, neglijați sau abuzați! Cazurile sunt, însă, mai multe. Numai Salvați Copiii România a primit, anul trecut, peste 43.000 de sesizări online.

Accesul minorilor la rețele sociale trebuie reglementat! „Majoratul digital” trebuie impus în toate statele europene și voi susține demersurile din Parlamentul European, inițiate de grupul S&D din care fac parte și europarlamentarii PSD, ca accesul la rețele sociale să fie interzis până la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta de 16 ani să fie necesar acordul părinţilor", a conchis Gabriela Firea.

