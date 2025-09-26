€ 5.0754
Data actualizării: 09:56 26 Sep 2025 | Data publicării: 09:56 26 Sep 2025

Un profesor din Dâmbovița, reţinut după ce a sărutat o elevă de 13 ani în timpul orei
Autor: Doinița Manic

Un profesor din Dâmbovița, reţinut după ce a sărutat o elevă de 13 ani în timpul orei Foto: Pixabay
 

Un profesor din Dâmbovița a fost reţinut pentru agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani.

UPDATE:

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Dâmboviţa a demarat o anchetă interne la nivelul şcolii unde s-a înregistrat un caz de agresiune sexuală din partea unui profesor asupra unei eleve, a informat, vineri, instituţia.

De asemenea, conducerea ISJ a anunţat implementarea unor măsuri suplimentare de prevenţie şi consiliere a elevei, precum şi a colegilor de clasă.

Profesorul a fost suspendat



Totodată, profesorul cercetat pentru agresiune sexuală a fost suspendat.

"Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa condamnă ferm orice formă de abuz comisă de personalul din instituţiile de învăţământ, înregistrând cu îngrijorare cazul profesorului reţinut pentru cercetarea infracţiunii de agresiune. Echipa ISJ Dâmboviţa îşi exprimă profunda preocupare şi transmite colegilor directori să sporească vigilenţa şi să întărească mecanismele legale pentru prevenirea formelor de violenţă sau abuz în mediul educaţional şi raportarea posibilelor abateri către instituţiile în a căror competenţă se află cercetarea", au transmis reprezentanţii ISJ Dâmboviţa, informează Agerpres.

ISJ Dâmboviţa a mai anunţat şi punerea la dispoziţie pentru minorul afectat şi pentru alţi copii şi elevi, care au luat la cunoştinţă despre caz, a sprijinului consilierului şcolar.

"Clasa a fost cuprinsă într-un program de consiliere de grup, iar elevei îi este asigurat suport psihologic prin activităţi de consiliere individuală. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa asigură transparenţă în acest proces şi va furniza informaţii actualizate despre evoluţia cazului şi acţiunile întreprinse, cu scopul prevenirii repetării unor astfel de cazuri. Cu ocazia primei şedinţe de lucru cu directorii unităţilor de învăţământ vor fi reamintite prevederile legale şi responsabilităţile personalului de conducere, didactic şi administrativ, precum şi obligativitatea întreprinderii demersurilor legale pentru identificarea precoce a unor comportamente nedorite în rândul personalului angajat în sistemul educaţional", a mai informat ISJ Dâmboviţa.

Știrea inițială:

Un profesor de la Şcoala gimnazială din Dragomireşti este cercetat pentru agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani, fapta având loc în timpul unei ore de curs, a anunţat vineri IPJ Dâmboviţa.

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti în cursul zilei de joi.

Profesorul ar fi sărutat-o pe elevă împotriva voinţei sale



"Din cercetările efectuate a reieşit că, la data de 23 septembrie, bărbatul, în calitate de cadru didactic într-o şcoală gimnazială din comuna Dragomireşti, în timpul unei ore de curs ar fi agresat sexual o minoră de 13 ani, elevă a acestuia, prin aceea că ar fi tras-o de mână şi ar fi sărutat-o pe gât, împotriva voinţei sale", precizează IPJ Dâmboviţa.

Vineri, bărbatul va fi prezentat magistraţilor în vederea dispunerii măsurilor legale. 

