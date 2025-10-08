Care e cea mai ieftină sursă de energie din lume. În unele țări costă doar 0,023 euro

Potrivit unui nou studiu, realizat de Universitatea din Surrey, energia solară este cea mai ieftină sursă de electricitate, depășind alte surse regenerabile precum energia eoliană, dar și cărbunele și gazul, scrie Euronews.

Cercetătorii au descoperit că, în cele mai însorite țări, costul producerii unei unități de energie solară poate ajunge până la 0,023 euro.

Chiar și în Marea Britanie — aflată la 50 de grade latitudine nordică și cunoscută pentru vremea ei mohorâtă — energia solară s-a dovedit a fi cea mai ieftină opțiune pentru „producția de energie la scară largă”.

Datorită faptului că prețul bateriilor litiu-ion a scăzut cu 89% din 2010 până acum, studiul arată că sistemele care combină energia solară cu stocarea (solar-plus-storage) sunt acum la fel de rentabile ca centralele pe gaz.

„Aceste sisteme hibride, care combină panourile solare cu baterii, sunt deja standard în multe regiuni și permit stocarea și eliberarea energiei atunci când este nevoie, transformând energia solară într-o sursă mai fiabilă și mai flexibilă, capabilă să echilibreze cererea din rețea”, explică studiul.

„Cele mai mari provocări” ale energiei solare

În ciuda eficienței sale economice, dr. Ehsan Rezaee, coautor al studiului, avertizează că racordarea nivelurilor tot mai mari de energie solară la rețelele electrice rămâne una dintre „cele mai mari provocări” pentru industrie.

„Rețelele inteligente, prognoza bazată pe Inteligență Artificială și conexiunile mai puternice între regiuni vor fi esențiale pentru menținerea stabilității sistemelor energetice, pe măsură ce crește utilizarea surselor regenerabile”, a adăugat expertul.

Inovațiile în materiale precum celulele solare de tip perovskit ar putea crește producția de energie cu până la 50% fără a fi nevoie de mai mult teren. Această tehnologie consumă mult mai puțină energie la fabricare decât celulele din siliciu, permițând generarea unei cantități mai mari de energie într-un spațiu mai mic.

De asemenea, aceste celule pot fi aplicate pe o gamă mai largă de suprafețe — inclusiv pe clădiri și vehicule — deoarece sunt mai subțiri și mai flexibile decât cele din siliciu, reducând astfel nevoia de construcție a unor ferme solare uriașe.

Totuși, profesorul Ravi Silva, coautor al studiului și director al Institutului ATI de la Universitatea din Surrey, avertizează că acest progres depinde de „sprijinul politic consecvent și pe termen lung”.

Câtă energie solară produce Europa?

Potrivit datelor Eurostat, sursele de energie regenerabilă au ajuns la o pondere de 54% între aprilie și iunie anul acesta, cu 1,3% mai mult față de aceeași perioadă din 2024.

Creșterea s-a datorat în principal expansiunii energiei solare, care a generat 122.317 gigawați-oră (GWh) în trimestrul al doilea – suficient pentru a alimenta aproximativ trei milioane de locuințe.

De fapt, iunie 2025 a fost prima lună din istorie în care energia solară a devenit principala sursă de electricitate din Uniunea Europeană, reprezentând 22% din mixul energetic.

Rob Stait, reprezentant al companiei Alight – unul dintre cei mai mari dezvoltatori de proiecte solare din Europa – explică faptul că succesul energiei solare se datorează faptului că este ieftină, ușor de instalat și rapid de extins.

„O fermă solară poate fi dezvoltată într-un an – comparativ cu cel puțin cinci ani pentru un parc eolian și cel puțin zece pentru o centrală nucleară”, a declarat el pentru Euronews Green.

Stait a mai spus că energia solară oferă o oportunitate crucială de a „reduce drastic dependența Europei de petrol și gaz”, care rămân volatile din cauza invaziei Rusiei în Ucraina.