Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte

Nu președintele Donald Trump ar fi cel care a ordonat retragerea trupelor americane de la baza Mihail Kogălniceanu, consideră fostul ambasador Adrian Zuckerman. În opinia sa, decizia ar fi fost luată de anumite persoane din Pentagon, fără știrea lui Trump și a secretarului de stat Marco Rubio - aflați atunci într-un turneu oficial în mai multe țări din Asia: Malaezia, Japonia, Coreea de Sud, și China.

Un element care ridică semne de întrebare pentru diplomat este tocmai momentul ales: absența președintelui și a secretarului de stat de la Washington.

„O întrebare mai bună ar fi Care e realitatea? Ce vedem noi și care e realitatea? Ce o să se întâmple, de fapt? Sunt câteva lucruri care pe mine m-au surprins. Primul, că lucrul ăsta a fost făcut în timp ce președintele Trump și secretarul de stat Rubio n-au fost în Washington, ci în Japonia, Coreea de Sud, Malaezia și China. A fost făcut de Pentagon, nu de secretarul de stat”, a spus fostul ambasador Adrian Zuckerman, la Digi24.

El a adăugat că hotărârea SUA e cu mult mai surprinzătoare cu cât a existat un caz similar, în urmă cu câteva luni, când un angajat din Pentagon „a oprit sprijinul american pentru Ucraina”. În luna iulie, mai multe surse din SUA susțineau că suspendarea livrării de ajutor militar către Ucraina a fost o decizie unilaterală a secretarului apărării, Pete Hegseth.

Cine ar fi luat decizia de retragere a trupelor din România

Și reacția Congresului de miercuri, în acest caz, ridică semne de întrebare, mai spune fostul ambasador.

„Ministra de Externe, Oana Țoiu, când s-a întâlnit cu Rubio acum 2-3 săptămâni a fost asigurată că nu vor fi schimbări în România. Iar șefii de la comisiile de apărare de la Senat și de la Camera Reprezentanților au transmis o scrisoare comună, ieri, criticând și spunând că (n.r. decizia) a fost făcută de Pentagon - fără aprobarea lui Donald Trump și Marco Rubio. Asta e o mare primejdie, pentru că acum 2-3 luni a fost cineva din Pentagon care a oprit sprijinul pentru Ucraina de vreo 500 de milioane de dolari, care nu a avut aprobarea președintelui. Și a făcut asta cu motive care rămân să fie descoperite. Omul responsabil pentru asta a fost dat afară apoi. Impresia mea, bazându-mă pe tot ce am văzut că s-a întâmplat, e ceva similar.

Alt lucru care e în aceeași temă, dar diferit, e legat de momentul în care președintele Trump a dat ordine să fie bombardat Iranul cu locațiile nucleare. A fost criticat de mulți de extrema-dreaptă, că ceea ce face nu e MAGA. Iar președintele Trump le-a spus foarte clar: Cine sunteți voi să-mi spuneți mie ce e MAGA și nu e? (...) Cred că ceea ce s-a întâmplat e similar, dar cred că o să se afle. (...) Nu au urmărit ordinele lui, iar asta e foarte, foarte periculos. Dacă se întâmplă asta la Pentagon, e super periculos, nici n-am cuvinte pentru lucrul ăsta.

Trebuie să înțelegem că în orice democrație, în orice guvern - vedem asta și-n România, și-n Franța, în toate statele, când ai un guvern cu sute de oameni, unii cred că ar trebui să se desfășoare lucrurile într-un fel, alții în alt fel. Dar trebuie să existe o înțelegere foarte clară, mai ales când vine de la Pentagon și Forțele Armate, că singurul fel în care trebuie să se desfășoare lucrurile e cum spune președintele Trump. El e Șeful Apărării, Șeful Armatei. El ia aceste decizii cu secretarul de stat Rubio. Nimeni altcineva!”, a declarat Adrian Zuckerman, la Digi24.

Războiul din Ucraina, în ochii izolaționismului american

Fostul ambasador afirmă că, înainte de intrarea SUA în Al Doilea Război Mondial, existau numeroși sceptici în țară care se opuneau implicării în conflict, o situație similară cu cea de acum: „Sunt mulți oameni în America, care se uită la războiul din Ucraina în același fel. E o mare greșeală. Acești izolaționiști - e un lucru bun că sunt puțini, dar există. Așa că e posibil ca unii, chiar din Pentagon, să aibă aceeași reacție. Și să creadă că ei fac ceva bun, dar nu-i bine”, a mai spus fostul ambasador.