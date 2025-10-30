€ 5.0856
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 17:07 30 Oct 2025

Trump anunță progrese majore după întâlnirea cu Xi Jinping: O întâlnire extraordinară. A fost un 12 din 10
Autor: Tiberiu Vasile

Trump anunță progrese majore după întâlnirea cu Xi Jinping O întâlnire extraordinară. A fost un 12 din 10 Sursa Foto: Agerpres | Trump anunță progrese majore după întâlnirea cu Xi Jinping
 

Președintele Donald Trump a anunțat o detensionare majoră în relațiile dintre Statele Unite și China, după o întâlnire „extraordinară” cu liderul Xi Jinping.

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că a avut „o întâlnire extraordinară” cu liderul chinez Xi Jinping, semnalând o posibilă destindere după luni întregi de tensiuni între Washington și Beijing.

„De la zero la zece, unde zece este cel mai bun rezultat, aș spune că întâlnirea a fost un 12”, le-a spus Trump reporterilor aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One, imediat după plecarea din Coreea de Sud, în drum spre Washington. „S-au luat multe decizii... și am ajuns la o concluzie privind numeroase aspecte importante.”

Trump a adăugat că intenționează să reducă tarifele la exporturile chineze

Potrivit liderului american, discuțiile s-au încheiat cu un acord care prevede ca Republica Populară China să reia achizițiile de soia de la fermierii americani, să limiteze traficul de fentanil și să amâne implementarea restricțiilor privind exporturile de pământuri rare, materii esențiale pentru producția de electronice și echipamente militare.

„Nu există niciun blocaj în privința pământurilor rare”, a declarat Trump. „Sper că acest subiect va dispărea o vreme din vocabularul nostru.”

Trump a adăugat că intenționează să reducă tarifele la exporturile chineze de la 57% la 47%, măsură care ar putea relaxa presiunea asupra comerțului global.

Trump în China și Xi în Statele Unite

Întâlnirea pare să fi scos cele două superputeri de pe marginea unei confruntări economice majore, oferind un impuls de încredere piețelor financiare internaționale.

Deși detaliile acordului nu sunt încă publice, Trump a afirmat că semnarea oficială ar putea avea loc „destul de curând”, precizând că doar câteva obstacole minore mai trebuie depășite. Tot el a anunțat o vizită în China, planificată pentru luna aprilie, urmată de o vizită a lui Xi Jinping în Statele Unite.

Aceasta a fost prima întrevedere directă dintre cei doi lideri de la summitul G20 de la Osaka, din iunie 2019, o perioadă în care războiul comercial dintre SUA și China atingea cote ridicate. Reuniunea de joi, desfășurată în Coreea de Sud, vine pe fondul unor luni tensionate în care schimburile comerciale bilaterale au fost afectate, în pofida încercărilor repetate de a ajunge la o înțelegere.

În ultimii ani, Trump a impus o serie de tarife dure la importurile din China, unele ajungând până la 145%, și a restrâns exporturile americane de tehnologie avansată. Ca răspuns, Beijingul a lansat propriile contraatacuri economice, printre care reducerea achizițiilor de produse agricole americane cu peste 50% în primele șapte luni din 2025. Fermierii de soia din SUA au fost printre cei mai afectați: dacă în 2022 exporturile către China valorau 18 miliarde de dolari, în perioada ianuarie–iulie 2025 acestea s-au redus la 2,4 miliarde.

Ambele părți par să fi ales calea diplomației

În paralel, autoritățile chineze au introdus noi restricții privind exporturile de pământuri rare. La începutul lunii, Beijingul a adăugat cinci elemente noi pe lista de control și a anunțat, într-o mișcare controversată, că firmele străine care utilizează chiar și urme din aceste materiale chinezești vor avea nevoie de o licență specială pentru a exporta produsele finite.

Washingtonul a calificat această măsură drept o încercare „inacceptabilă” de a controla lanțurile globale de aprovizionare, iar Trump a răspuns amenințând cu impunerea unor tarife de 100% începând cu 1 noiembrie.

Cu toate acestea, ambele părți par să fi ales calea diplomației. În weekend, după discuțiile purtate în Malaezia între secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, și vicepremierul chinez He Lifeng, americanii au anunțat că Beijingul ar fi dispus să amâne restricțiile la exportul de pământuri rare pentru un an, să crească „substanțial” achizițiile de produse agricole americane și să limiteze transporturile de substanțe chimice folosite la fabricarea fentanilului, conform Politico.

CITEȘTE ȘI: Trump, optimist privind relațiile cu China. La ce se așteaptă

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
xi jinping
statele unite
china
acord
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Rogobete: România se alătură rețelei internaționale de donatori de celule stem hematopoietice
Publicat acum 5 minute
Macron s-a prăbușit în sondaje: Cel mai slab cotat președinte francez din ultimii 50 de ani
Publicat acum 6 minute
Epuizare și burnout. Dr. Adela Ciobanu, la Academia de Sănătate
Publicat acum 22 minute
Lukoil pleacă din România, confirmă Ministerul Energiei. Își vinde toate activele internaționale
Publicat acum 23 minute
Lovitură în instanță pentru Călin Georgescu. Scandal uriaș în fața Tribunalului. Reacția Jandarmeriei, acuzată că bate femei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 28 Oct 2025
Mesajul lui Adrian Năstase, după ce nu a fost invitat la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului
Publicat pe 28 Oct 2025
Noi detalii despre Ștefania Manolescu (Szabo): Managerul spitalului, precizări despre condițiile de muncă și ultimul consult
Publicat pe 28 Oct 2025
Ultimele clipe cu medicul Ștefania Manolescu (Szabo) în viață - video în articol
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close