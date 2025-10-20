€ 5.0890
Data publicării: 22:41 20 Oct 2025

Trump, optimist privind relațiile cu China. La ce se așteaptă
Autor: Elena Aurel

donald trump Sursa foto: Agerpres
 

Donald Trump a anunțat că dorește un acord comercial echitabil cu China și că va accelera livrarea submarinelor nucleare către Australia, pentru a reduce tensiunile cu Beijingul și a consolida alianțele din Indo-Pacific.

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni, la Washington, că se aşteaptă să încheie un acord comercial echitabil cu omologul său chinez Xi Jinping, şi că intenţionează să accelereze livrarea de submarine cu propulsie nucleară Australiei, semnalând atât disponibilitatea de a reduce tensiunile cu Beijingul, cât şi un efort de a consolida legăturile în domeniul militar cu un aliat cheie din regiunea indo-pacifică, transmite Reuters, citată de Agerpres. 

Trump a făcut aceste comentarii cu prilejul discuţiilor bilaterale de la Washington cu prim-ministrul australian Anthony Albanese.

Cred că vom fi bine cu China. China nu vrea să facă asta", a spus Trump referindu-se la o eventuală invadare a Taiwanului, înainte de a se lăuda cu dimensiunea şi puterea armatei americane.

Avem ce este mai bun din toate şi nimeni nu se va pune cu asta... Cred că vom sfârşi prin a avea un acord comercial foarte puternic. Amândoi vom fi fericiţi", a adăugat Trump.

El a mai spus că se va deplasa în China la începutul anului viitor pentru a se întâlni cu Xi Jinping, cu care urmează să discute şi în marja summitului APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) din Coreea de Sud de la sfârşitul acestei luni, a transmis AFP.

Am fost invitat în China şi voi merge cu siguranţă la începutul anului viitor. Este aproape organizat", le-a declarat preşedintele american jurnaliştilor, însoţit de premierul australian Anthony Albanese, pe care îl primea la Casa Albă.

Cei doi au semnat luni un acord privind minerale rare şi critice, menit să asigure o aprovizionare constantă într-o perioadă în care China încearcă să îşi consolideze controlul asupra aprovizionării globale.

