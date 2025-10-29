€ 5.0829
Data actualizării: 16:57 29 Oct 2025 | Data publicării: 16:41 29 Oct 2025

Japonia nu renunță la importurile de gaz rusesc, în ciuda lui Trump
Autor: Iulia Horovei

tscF3Ixv În prim-plan, președintele SUA, Donald Trump, și prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, pozând după o ceremonie de semnare la Palatul de Stat Akasaka din Tokyo, Japonia, pe 28 octombrie 2025. Pe fundal, președintele rus, Vladimir Putin. Colaj DCNews/ Sursa foto: Agerpres
 

Deși Statele Unite ale Americii au cerut Japoniei să renunțe la importurile de gaz rusesc, premierul japonez Sanae Takaichi are alte planuri.

Noul premier japonez și prima femeie din istoria țării care ocupă această funcție, Sanae Takaichi, i-a spus președintelui american Donald Trump în timpul primei lor întâlniri desfășurate marți că Japonia intenționează să continue deocamdată să importe gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, a declarat miercuri o sursă guvernamentală niponă citată de agenția Kyodo, potrivit Agerpres.

SUA au cerut Japoniei să renunțe la importurile de gaz rusesc. Răspunsul premierului nipon

Statele Unite au cerut Japoniei să pună capăt importurilor de energie rusești pentru a întări sancțiunile impuse Moscovei din cauza războiului lansat împotriva Ucrainei, început în 2022. La întâlnirea cu Trump de la Tokyo, Takaichi, care și-a preluat funcția pe 21 octombrie, a subliniat necesitatea de a cumpăra GNL produs în Rusia, invocând riscul unor penurii de energie pe plan intern dacă importurile ar fi oprite, a menționat sursa.

În 2024, GNL-ul rusesc a reprezentat 8,6% din importurile totale ale Japoniei de astfel de combustibil, care este utilizat în principal pentru generarea de energie termică în orașe. Gazul provine din proiectul energetic Sakhalin 2 din Extremul Orient rus, în care două firme japoneze continuă să dețină participații, după ce gigantul petrolier britanic Shell PLC s-a retras în urma invaziei ruse din Ucraina.

Tokyo s-a confruntat cu critici în sensul că plățile pentru GNL-ul rusesc ajută la finanțarea efortului de război al Moscovei, în timp ce Uniunea Europeană urmează să suspende complet astfel de achiziții până la sfârșitul anului 2026.

Takaichi, continuatoarea politicii lui Shinzo Abe

Takaichi, conservatoare convinsă, este cunoscută ca împărtășind o viziune de intransigență în diplomație și securitate cu cel mai longeviv prim-ministru al Japoniei, Shinzo Abe, care a fost asasinat în 2022. Abe, care a dialogat cu președintele rus Vladimir Putin, s-a întâlnit cu acesta de 27 de ori în timpul mandatului său, în încercarea de a rezolva o dispută teritorială, dar nu a făcut niciun progres.

Takaichi a moștenit problema nerezolvată privind insulele deținute de Rusia și revendicate de Japonia, în largul coastei Hokkaido, cunoscute sub numele de Teritoriile de Nord în Japonia și Kurilele de Sud în Rusia și care continuă să împiedice semnarea unui tratat de pace postbelic, mai amintește Kyodo.

