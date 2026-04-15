Subcategorii în Politica

DCNews Politica Europarlamentarul Georgiana Teodorescu (AUR) cere excluderea PAC din noul regulament UE privind cheltuielile
Data actualizării: 19:19 15 Apr 2026 | Data publicării: 19:18 15 Apr 2026

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu (AUR) cere excluderea PAC din noul regulament UE privind cheltuielile
Autor: Gabriela Ungureanu

imagine cu europarlamentarul georgiana teodorescu Politica Agricola Comuna nu poate fi condusă din birourile de la Bruxelles, susține europarlamentarul. Foto: Facebook Georgiana Teodorescu

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu cere excluderea Politicii Agricole Comune (PAC) din noul regulament UE privind cheltuielile.

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu, membru al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, a depus, miercuri, 15 aprilie, o serie de amendamente strategice la avizul referitor la propunerea de Regulament privind cadrul de performanță și monitorizarea cheltuielilor bugetare (COM(2025) 545).

Obiectivul central al acestor amendamente este excluderea Politicii Agricole Comune (PAC) din domeniul de aplicare al acestui regulament pentru a evita birocrația excesivă și subevaluarea eforturilor de mediu ale fermierilor.

Georgiana Teodorescu a avertizat că încercarea Comisiei Europene de a impune un „șablon unic” pentru toate programele europene ignoră realitățile biologice și economice ale sectorului agricol.

Sistemul „0/40/100%” – o capcană pentru fermierii români 

Un punct critic vizat de amendamentele depuse se referă la metodologia de monitorizare a cheltuielilor climatice. Comisia propune un sistem de ponderare rigid, în care o măsură este considerată ca având o contribuție de 0%, 40% sau 100%.

„Agricultura nu este matematică fixă. Multe dintre măsurile de agro-mediu pe care fermierii noștri le aplică – de la agricultura de precizie la gestionarea durabilă a pășunilor – aduc beneficii climatice care se situează adesea la un nivel intermediar, de 60% sau 75%. Prin impunerea pragului de 40%, Comisia practic "fură" din meritele fermierilor, subevaluându-le munca și riscând să taie finanțări esențiale în viitorul cadru financiar 2028-2034,” a declarat europarlamentarul Georgiana Teodorescu.

Dublă reglementare și birocrație: PAC are deja propriile reguli orizontale 

Al doilea argument major susținut de europarlamentarul român este respectarea autonomiei PAC. În prezent, politica agricolă funcționează deja sub un Regulament Orizontal strict și un cadru de performanță specific (Planurile Strategice PAC), care sunt adaptate nevoilor rurale.

„Nu putem accepta o dublă reglementare care nu face altceva decât să îngroape fermierul și administrațiile naționale în hârțogărie. PAC are deja propriul său mecanism de control și performanță. Introducerea unui nou strat de reguli de la nivel centralizat va duce la blocaje în plăți și la o confuzie legislativă pe care fermierii români nu și-o permit. Subvenția trebuie să ajungă la timp în contul fermierului, nu să fie blocată de indicatori de performanță desprinși de realitatea din câmp,” a adăugat Georgiana Teodorescu.

Amendamentele depuse vor fi dezbătute în cadrul Comisiei pentru Agricultură, urmând ca poziția fermierilor să fie susținută în negocierile cu Comisia pentru Bugete (BUDG) și ulterior în plenul Parlamentului European. 

