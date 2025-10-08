€ 5.0963
Data actualizării: 23:24 08 Oct 2025 | Data publicării: 23:23 08 Oct 2025

Germania respinge o lege care facilita dobândirea cetăţeniei
Autor: Andreea Deaconescu

descoperire-bagaj-otopeni_09394300 Foto: Pixabay
 

Parlamentul german a respins miercuri un proiect de lege prezentat de guvernul anterior care viza facilitarea dobândirii cetăţeniei, ilustrând tensiunea crescândă legată de imigraţie în ţară, notează AFP.

Măsura făcea posibilă solicitarea naturalizării după trei ani, în loc de cinci, pentru persoanele care au demonstrat o integrare deosebit de bună. Proiectul de lege a fost prezentat de guvernul anterior, condus de social-democraţii din SPD, care sperau că va atrage mai mulţi lucrători străini către locuri de muncă în industrie, potrivit Agerpres.

Însă cancelarul Friedrich Merz, care a venit la putere în mai cu o coaliţie condusă de creştin-democraţii de centru-dreapta, se angajase să anuleze proiectul de lege în numele luptei împotriva imigraţiei ilegale.

Cu puţin timp înainte de votul în parlament, ministrul de interne Alexander Dobrindt a indicat că guvernul intenţionează să trimită astfel un "semnal clar".

"Paşaportul german va fi atribuit ca recunoaştere a integrării reuşite, şi nu ca o incitare la imigraţie ilegală", a spus el.

Coaliţia condusă de Merz a adoptat o linie dură în ceea ce priveşte imigraţia, în efortul de a combate popularitatea crescândă a partidului de extremă dreapta AfD, care a ocupat locul al doilea la alegerile generale din februarie.

Opinia publică faţă de imigraţie s-a înăsprit în ultimii ani în Germania, în special în regiunile în care criticii săi consideră că aceasta pune presiune pe serviciile publice.

În total, 450 de parlamentari au votat pentru respingerea proiectului de lege, inclusiv cei din SPD şi AfD, contra 134 care l-au susţinut.

SPD, partener minoritar în coaliţia lui Merz, şi-a justificat poziţia invocând faptul că procedura de naturalizare rapidă este rareori utilizată.

Noul guvern a păstrat, însă, elemente-cheie ale programului referitor la imigraţie lansat de coaliţia precedentă.

În special, a redus numărul minim de ani după care un migrant poate solicita naturalizarea de la opt la cinci şi a autorizat dubla cetăţenie în majoritatea cazurilor.

