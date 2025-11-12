Oana Gheorghiu, acuzată de „dublă măsură”. Polițistul Marian Godină: „I-am achitat aproape trei salarii”

Polițistul Marian Godină a intervenit în scandalul izbucnit între Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, cofondatoarele asociației „Dăruiește Viață”. El a spus că este dezamăgit de reacția vicepremierului Oana Gheorghiu. Într-o postare amplă pe Facebook, Godină a povestit că în 2020 a donat aproape 10.000 de euro către asociație, bani strânși printr-o campanie publică, și a criticat tonul pe care Gheorghiu l-a adoptat în disputa privind incompatibilitatea funcției sale guvernamentale cu cea de membru al ONG-ului.

Polițistul a spus că a susținut întotdeauna proiectul celor două fondatoare, dar că declarația Oanei Gheorghiu i s-a părut „penibilă și populistă”. El a ironizat-o, adăugând o replică cu tentă sarcastică: „Când am donat cei 10 mii de euro către asociație, am crezut că banii aceia vor fi pentru copilași bolnavi, dar se pare că din ei am achitat aproape trei salarii pentru doamna Gheorghiu”.

Marian Godină: Soția mea plătește 2 euro lunar către aceeași asociație

"În 2020, în urma unei strângeri de fonduri pe care am făcut-o pe pagina mea, am donat Asociației Dăruiește Viată suma de 46778 lei, adică vreo 10.000 de euro pe vremea aia. Soția mea are activată plata recurentă prin sms către aceeași asociație de câțiva ani de zile, plătind doi euro lunar.

Am făcut acest preambul ca să fie punct de plecare al postării ce urmează. Adică sunt unul dintre cei care au crezut în proiectul celor două doamne (nu o cunosc pe niciuna personal) și care a și contribuit. Asta pentru că vor fi unii care vor arunca cu zoaie după ce vor citi până la final.

Declarația doamnei Gheorghiu a fost penibilă și populistă, a omis doar să spună că acei copii săraci cărora magistrații le iau banii mănâncă seara cartofi fierți, așa cum spunea marele guru dac.

"E corect să spun că Gheorghiu a primit salariu din banii pentru copiii bolnavi?"

Vreți să spun și eu ceva populist și penibil, să vedeți cât de ușor e? Ia fiți atenți aici: "Când am donat cei 10 mii de euro către asociație, am crezut că banii aceia vor fi pentru copilași bolnavi, dar se pare că din ei am achitat aproape trei salarii pentru doamna Gheorghiu".

E corect, în contextul dat, să spun că doamna Gheorghiu a primit salariu din banii pentru copiii bolnavi? Hopa!

Desigur că mi se pare normal ca aceste doamne să aibă salarii mari pentru ceea ce făceau, dar iată că dacă vreau pot da fel și fel de nuanțe declarațiilor. Haideți să mai lăsăm dubla măsură și să recunoaștem când oamenii pe care îi apreciem fac tâmpenii", a scris Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

Postarea lui Godină vine pe fondul tensiunilor apărute între Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, după ce Uscatu a afirmat că, deși decizia colegei sale de a rămâne membru cu drept de vot în ONG nu contravine legii, aceasta plasează „Dăruiește Viață” într-o poziție „vulnerabilă”. În replică, Oana Gheorghiu — numită recent vicepremier — a afirmat că respectă în totalitate legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului.

Amintim că „Dăruiește Viață”, organizația fondată de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, este recunoscută pentru construirea primului spital de oncologie pediatrică din România, un proiect finanțat integral din donațiile românilor.