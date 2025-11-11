Oana Pellea intervine în cearta din binomul ONG-ist „Dăruiește Viață“: Oana Gheorghiu, acuzată din toate părțile

Actrița Oana Pellea a intervenit în conflictul apărut între Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, cofondatoarele organizației „Dăruiește Viață”, lansând un apel la dialog și împăcare.

Oana Pellea, apel la împăcare: Demonstrați-ne că a fi împreună este mai presus de interese, politică

„Carmen Uscatu, draga mea… se poate rezolva în cadrul unui dialog privat. Când Oana Gheorghiu este acuzată, fără argumente, din toate părțile… m-aș fi așteptat să iei atitudine, să depui mărturie despre prietenia voastră, despre parteneriatul minunat pe care l-ați avut și sper în continuare să-l aveți.

V-am susținut pe amândouă, am susținut «Dăruiește Viață» și susțin în continuare acest minunat demers. Cel mai tare m-am bucurat că ne-ați demonstrat ca împreună puteți (putem) să faceți (facem) lucruri importante.

Vă rog, demonstrați-ne ca a fi împreună este mai presus de interese, politică, etc. Vă sărut pe amândouă și am speranța că o discuție privată poate rezolva frumos tot!”, a scris Oana Pellea pe pagina ei de Facebook.

De unde a pornit scandalul

Reacția actriței vine după ce Carmen Uscatu a susținut public că, deși decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot într-o organizație neguvernamentală după numirea în Executiv nu reprezintă o incompatibilitate legală, aceasta ar fi plasat „Dăruiește Viață” într-o situație „vulnerabilă”.

La scurt timp, Oana Gheorghiu — numită recent în funcția de vicepremier — a răspuns, precizând că respectă în totalitate legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului.

Amintim că ambele sunt cofondatoare ale asociației „Dăruiește Viață”, cunoscută pentru construirea primului spital de oncologie pediatrică din România.





