Conflictul dintre fondatoarele „Dăruiește Viață”. Carmen Uscatu continuă disputa cu Oana Gheorghiu: "Sunt supusă unor presiuni"

Conflictul dintre fondatoarele „Dăruiește Viață” continuă. Carmen Uscatu lansează noi acuzații la adresa Oanei Gheorghiu.
Carmen Uscatu, cofondatoarea asociației „Dăruiește Viață”, revine cu noi declarații despre situația creată de prezența simultană a Oanei Gheorghiu în Guvern și în ONG, spunând că generează o „incompatibilitate de roluri” care afectează independența organizației.
„Suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le îndeplinește simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruieste Viață și membru în Guvernul Romaniei. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru”, a scris Carmen Uscatu, marți seară, pe rețelele de socializare.
Ea a mai susținut că este „supusă unor presiuni” pentru a nu vorbi public „despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență”.
„Tot ce am facut în Dăruieste Viață a fost public. (...) Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă și loială acestei misiuni a Asociației Dăruiește Viață”, a mai scris ea.
Carmen Uscatu a mai spus că fosta sa asociată, Oana Gheorghiu, „va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre. Dăruiește Viață trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o”.
Declarația vine să reitereze declarațiile lui Carmen Uscatu despre fosta sa asociată. Ea a susținut că, deși decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot într-o organizație neguvernamentală după numirea în Executiv nu constituie o incompatibilitate legală, aceasta a plasat „Dăruiește Viață” într-o situație „vulnerabilă”.
