€ 5.0845
|
$ 4.3934
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0845
|
$ 4.3934
 
DCNews Stiri Conflictul dintre fondatoarele „Dăruiește Viață”. Carmen Uscatu continuă disputa cu Oana Gheorghiu: "Sunt supusă unor presiuni"
Data actualizării: 21:26 11 Noi 2025 | Data publicării: 20:51 11 Noi 2025

Conflictul dintre fondatoarele „Dăruiește Viață”. Carmen Uscatu continuă disputa cu Oana Gheorghiu: "Sunt supusă unor presiuni"
Autor: Iulia Horovei

carmen uscatu oana gheorghiu Carmen Uscatu (stânga) și Oana Gheorghiu (dreapta), fondatoarele Asociației „Dăruiește Viața”. Sursa foto: Facebook Carmen Uscatu
 

Conflictul dintre fondatoarele „Dăruiește Viață” continuă. Carmen Uscatu lansează noi acuzații la adresa Oanei Gheorghiu.

Carmen Uscatu, cofondatoarea asociației „Dăruiește Viață”, revine cu noi declarații despre situația creată de prezența simultană a Oanei Gheorghiu în Guvern și în ONG, spunând că generează o „incompatibilitate de roluri” care afectează independența organizației.

„Suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le îndeplinește simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruieste Viață și membru în Guvernul Romaniei. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru”, a scris Carmen Uscatu, marți seară, pe rețelele de socializare.

Carmen Uscatu despre Oana Gheorghiu: „Sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre”

Ea a mai susținut că este „supusă unor presiuni” pentru a nu vorbi public „despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență”.

„Tot ce am facut în Dăruieste Viață a fost public. (...) Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă și loială acestei misiuni a Asociației Dăruiește Viață”, a mai scris ea.

Carmen Uscatu a mai spus că fosta sa asociată, Oana Gheorghiu, „va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre. Dăruiește Viață trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o”.

Declarația vine să reitereze declarațiile lui Carmen Uscatu despre fosta sa asociată. Ea a susținut că, deși decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot într-o organizație neguvernamentală după numirea în Executiv nu constituie o incompatibilitate legală, aceasta a plasat „Dăruiește Viață” într-o situație „vulnerabilă”. 

Nici reacția Oanei Gheorghiu nu s-a lăsat așteptată. Vicepremierul i-a răspuns fostei sale asociate, spunând că respectă legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului. Citește mai mult aici: Ceartă în binomul ONG-ist „Dăruiește Viață“. Avocatul Toni Neacșu: Cine are dreptate

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Oana Gheorghiu
oana gheorghiu vicepremier
carmen uscatu
ong daruieste viata
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Reforma administrației: Câți bugetari vor fi dispărea și de unde se taie bani. Anunțul ministrului Dezvoltării
Publicat acum 59 minute
Lituania respinge oferta de negociere a lui Lukașenko pentru redeschiderea frontierei cu Belarus
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Conflictul dintre fondatoarele „Dăruiește Viață”. Carmen Uscatu continuă disputa cu Oana Gheorghiu: "Sunt supusă unor presiuni"
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Câștigătorul celor peste 9,6 milioane de euro de la Loto 6/49, un inginer de 30 de ani. Ce mesaj a transmis - FOTO în articol
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Bărbat găsit fără viață într-un apartament din Alba Iulia după ce vecinii au alertat un miros de gaz în bloc
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat acum 12 ore si 12 minute
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 10 Noi 2025
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 09 Noi 2025
Tudorel Toader o "taxează" pe Oana Gheorghiu, după mesajul dur la adresa magistraților
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close