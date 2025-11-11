Conflictul dintre fondatoarele „Dăruiește Viață”. Carmen Uscatu continuă disputa cu Oana Gheorghiu: "Sunt supusă unor presiuni"

Carmen Uscatu, cofondatoarea asociației „Dăruiește Viață”, revine cu noi declarații despre situația creată de prezența simultană a Oanei Gheorghiu în Guvern și în ONG, spunând că generează o „incompatibilitate de roluri” care afectează independența organizației.

„Suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le îndeplinește simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruieste Viață și membru în Guvernul Romaniei. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru”, a scris Carmen Uscatu, marți seară, pe rețelele de socializare.

Carmen Uscatu despre Oana Gheorghiu: „Sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre”

Ea a mai susținut că este „supusă unor presiuni” pentru a nu vorbi public „despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență”.

„Tot ce am facut în Dăruieste Viață a fost public. (...) Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă și loială acestei misiuni a Asociației Dăruiește Viață”, a mai scris ea.

Carmen Uscatu a mai spus că fosta sa asociată, Oana Gheorghiu, „va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre. Dăruiește Viață trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o”.

Declarația vine să reitereze declarațiile lui Carmen Uscatu despre fosta sa asociată. Ea a susținut că, deși decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot într-o organizație neguvernamentală după numirea în Executiv nu constituie o incompatibilitate legală, aceasta a plasat „Dăruiește Viață” într-o situație „vulnerabilă”.

Nici reacția Oanei Gheorghiu nu s-a lăsat așteptată. Vicepremierul i-a răspuns fostei sale asociate, spunând că respectă legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului. Citește mai mult aici: Ceartă în binomul ONG-ist „Dăruiește Viață“. Avocatul Toni Neacșu: Cine are dreptate