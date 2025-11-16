€ 5.0847
Ministrul Miruţă, deplasare externă plătită de Arabia Saudită. PAH: Este absolut strigător la cer
Data publicării: 22:34 16 Noi 2025

Ministrul Miruţă, deplasare externă plătită de Arabia Saudită. PAH: Este absolut strigător la cer

radu-miruta_35943900 Radu Miruță Foto: Inquam Photos / George Călin
 

Patrick André de Hillerin comentează postarea în care ministrul Economiei anunţă cu mândrie că a fost într-o deplasare în Arabia Saudită pe banii arabilor şi nu cu fonduri de la bugetul naţional.

Ministrul român al Economiei, Radu Miruţă, a fost luni, 10 noiembrie, într-o deplasare externă plătită de Arabia Saudită. Faptul că un demnitar al statului român acceptă o deplasare plătită de un stat străin a fost criticat atât de către Adrian Câciu, cât şi de Victor Ponta. Redăm, însă, mesajul transmis de către Patrick André de Hillerin pe această temă, cel care sintetizează foarte clar situaţia în care s-a pus singur ministrul Miruţă.

Ce a scris Radu Miruţă pe Facebook

"Am avut astăzi o discuție neobișnuit de lungă cu Excelența Sa, Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, ministrul Economiei și Planificării din Arabia Saudită, la sediul ministerului omolog de la Riad.    
Am pus pe masă subiecte concrete: investiții în grafit, dezvoltarea unor domenii schiabile în România și o conectare directă între crescătorii români de oi și vaci și piața din Arabia Saudită pentru a elimina intermediarii care, de multe ori, câștigă mai mult decât cei care cresc animalele. 

(...) Şi nu, 'nu m-am plimbat' pe banii României. Chiar dacă a merge in deplasari externe este o necesitate, daca nu mergi la plimbari, de aceasta data îi mulțumesc Regatului pentru invitație și pentru acoperirea integrala a costurilor!", a scris acesta pe Facebook.

PAH: Este absolut inacceptabil!

"Da, mă, da. Saudiții i-au plătit unui ministru al României transportul, casa și masa ca să discute business cu el, de parcă Miruță ar fi stăpân pe resursele Românei și le-ar putea vinde cui vrea el, când vrea el.

Dincolo de faptul că eu cred că resursele trebuie exploatate de către statul român, mai ales cele strategice, nu de către firme private, este absolut strigător la cer ca un ministru să se deplaseze la discuții de afaceri care ating resurse strategice și politici de stat pe banii celor direct interesați. Dacă vreo firmă saudită va câștiga vreo licitație legată de exploatarea grafitului, va fi direct mită.

Din populismul ăsta penibil conform căruia nu mai cheltuim banii românilor pe deplasări, s-a ajuns ca un ministru să se pună în poziția de beneficiar de bunuri și servicii din partea cuiva interesat de resursele României. Este absolut inacceptabil", a scris Patrick André de Hillerin pe Facebook.

