O polițistă dezvăluie cât de mult poți depăși viteza fără să fii tras pe dreapta

O polițistă americană a provocat o amplă dezbatere online după ce a dezvăluit cât de mult le permite șoferilor să depășească limita de viteză înainte de a-i opri. Declarațiile ei au devenit virale și au împărțit internetul în două tabere.
Tara Miller, ofițer în cadrul Departamentului de Poliție din Coventry (SUA), a atras atenția pe TikTok, unde are peste 70.000 de urmăritori. Într-un videoclip postat recent, ea a răspuns unui comentariu care o întreba direct: „Cât de mult îi lași să meargă înainte să-i tragi pe dreapta?”
Răspunsul ei sincer a devenit rapid viral. Miller a explicat că polițiștii „au discreție” în privința toleranței la viteză și că fiecare agent aplică regulile puțin diferit.
„Cunosc o mulțime de polițiști care te vor opri dacă mergi cu 27 într-o zonă cu limită de 25. Personal, nu sunt de acord, dar din punct de vedere tehnic, da, este depășire de viteză”, a spus ea.
În timp ce unii ofițeri reacționează imediat, Miller recunoaște că preferă să le ofere șoferilor o „perioadă de grație”.
„Mulți polițiști tolerează 5 mile peste. Eu, sincer, merg până la 10. Dacă limita este 25, te las până la 35. Dar orice peste 35, te trag pe dreapta”, a mărturisit polițista, adăugând în glumă: „Sper că șeful meu nu se uită la acest clip”.
Ea a subliniat că totul ține de judecata personală a fiecărui ofițer și că, din punct de vedere legal, orice depășire, oricât de mică, este sancționabilă.
„Fiecare polițist decide ce consideră acceptabil. Dar rețineți: limita este limita. Tot ce e peste, tehnic, e încălcare a legii”.
Comentariile nu au întârziat să apară, iar opiniile au fost puternic împărțite.
Un utilizator a scris: „Să fii tras pe dreapta pentru două mile peste este diabolic”.
Altul a adăugat: „Nu toate mașinile arată viteza exactă. E absurd să dai amendă pentru o marjă de eroare”.
Pe de altă parte, unii au considerat poziția ofițerei prea indulgentă: „35 într-o zonă de 25 nu e o greșeală mică. Este deja periculos”.
Altcineva a comentat ironic: „De ce nu-i opriți pe cei care merg sub limită? Aceia sunt adevărații infractori”.
Dezbaterea deschisă de Tara Miller readuce în atenție o întrebare frecventă în rândul șoferilor din toată lumea: cât de mult „peste” poți merge fără să fii sancționat? Deși răspunsul variază în funcție de stat, context și de ofițer, mesajul polițistei rămâne clar: limita legală este limita legală, iar faptul că unii polițiști sunt mai indulgenți nu garantează că toți vor fi la fel.
