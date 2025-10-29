€ 5.0844
Data actualizării: 08:58 29 Oct 2025 | Data publicării: 08:58 29 Oct 2025

O polițistă dezvăluie cât de mult poți depăși viteza fără să fii tras pe dreapta
Autor: Alexandra Curtache

julian-hochgesang-qNKfj9mgraI-unsplash Foto: Unsplash
 

O polițistă americană a provocat o amplă dezbatere online după ce a dezvăluit cât de mult le permite șoferilor să depășească limita de viteză înainte de a-i opri. Declarațiile ei au devenit virale și au împărțit internetul în două tabere.

Tara Miller, ofițer în cadrul Departamentului de Poliție din Coventry (SUA), a atras atenția pe TikTok, unde are peste 70.000 de urmăritori. Într-un videoclip postat recent, ea a răspuns unui comentariu care o întreba direct: „Cât de mult îi lași să meargă înainte să-i tragi pe dreapta?”

Răspunsul ei sincer a devenit rapid viral. Miller a explicat că polițiștii „au discreție” în privința toleranței la viteză și că fiecare agent aplică regulile puțin diferit.

„Cunosc o mulțime de polițiști care te vor opri dacă mergi cu 27 într-o zonă cu limită de 25. Personal, nu sunt de acord, dar din punct de vedere tehnic, da, este depășire de viteză”, a spus ea.

Marjă de 10 mile (16 km) pe oră 

În timp ce unii ofițeri reacționează imediat, Miller recunoaște că preferă să le ofere șoferilor o „perioadă de grație”.

„Mulți polițiști tolerează 5 mile peste. Eu, sincer, merg până la 10. Dacă limita este 25, te las până la 35. Dar orice peste 35, te trag pe dreapta”, a mărturisit polițista, adăugând în glumă: „Sper că șeful meu nu se uită la acest clip”.

Ea a subliniat că totul ține de judecata personală a fiecărui ofițer și că, din punct de vedere legal, orice depășire, oricât de mică, este sancționabilă.

„Fiecare polițist decide ce consideră acceptabil. Dar rețineți: limita este limita. Tot ce e peste, tehnic, e încălcare a legii”.

@tara.miller826 Replying to @Marina #lawenforcementcommunity #communitypolicing #fyp #policeofficercarstop #speeding ♬ original sound - Tara Miller

Internetul s-a împărțit: „Două mile peste e diabolic!”

Comentariile nu au întârziat să apară, iar opiniile au fost puternic împărțite.

Un utilizator a scris: „Să fii tras pe dreapta pentru două mile peste este diabolic”.

Altul a adăugat: „Nu toate mașinile arată viteza exactă. E absurd să dai amendă pentru o marjă de eroare”.

Pe de altă parte, unii au considerat poziția ofițerei prea indulgentă: „35 într-o zonă de 25 nu e o greșeală mică. Este deja periculos”.

Altcineva a comentat ironic: „De ce nu-i opriți pe cei care merg sub limită? Aceia sunt adevărații infractori”.

Dezbaterea deschisă de Tara Miller readuce în atenție o întrebare frecventă în rândul șoferilor din toată lumea: cât de mult „peste” poți merge fără să fii sancționat? Deși răspunsul variază în funcție de stat, context și de ofițer, mesajul polițistei rămâne clar: limita legală este limita legală, iar faptul că unii polițiști sunt mai indulgenți nu garantează că toți vor fi la fel.

