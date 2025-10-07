România a intrat în stagflație. Economistul Adrian Negrescu: Cel mai prost scenariu! Preferam o recesiune scurtă

Economistul Adrian Negrescu a avertizat într-o postare pe pagina lui de Facebook că România a intrat într-o zonă de stagflație. Pentru a afla ce înseamnă, de fapt, asta pentru buzunarele românilor și pentru mediul de afaceri, l-am contactat pentru a ne oferi mai multe explicații. Am aflat că acesta "este cel mai prost scenariu în care s-ar putea afla economia românească".

"Este cel mai prost scenariu în care s-ar putea afla economia românească pentru că firmele nu mai deschid noi linii de business, nu mai angajează oameni, reduc salariile și își fac din ce în ce mai greu curaj să își deschidă colaborări cu alți antreprenori. Între timp, inflația continuă să crească, este cea mai mare din Europa, de trei ori mai mare decât media europeană, iar în acest scenariu, din păcate, economia se erodează pe zi ce trece.

Economistul Adrian Negrescu: Preferam o recesiune scurtă

Preferam o recesiune scurtă, ca o ploaie de vară, o recensiune care să ducă la eliminarea din piață a firmelor cu probleme, a firmelor de portofoliu, care să regleze mecanismele economice. Din păcate, stagflația în care ne aflăm în momentul de față este ca o boală lungă, ca un fel de cancer economic care riscă să afecteze întreaga economie și să ducă, din păcate, la o stagnare economică pe durata mai multor ani.



În momentul de față, dacă ne uităm la datele INS, comerțul, care este principalul motor al economiei, scade cu cel mai ridicat nivel din ultimii ani, semn că populația suferă din cauza creșterii de prețuri. Inflația le-a erodat puternic puterea de cumpărare, iar companiile se confruntă cu cea mai mare problemă din ultimi ani - o scădere abruptă a vânzărilor.

Este o situația extrem de gravă la care dacă nu găsim soluții îmi e teamă că, indiferent de măsurile luate de autorități, reclădirea încrederii în economie și dezvoltarea unor noi afaceri va dura ani de zile de acum încolo", ne-a explicat Adrian Negrescu.

Care sunt soluțiile

Întrebat ce soluții există totuși pentru a ieși din această situație sumbră, economistul Adrian Negrescu a explicat:

"Soluția este ca Pachetul 3 să vină cu măsuri de stimulare a economiei, de atragere a investitorilor. De la eliminarea impozitului pe cifra de afaceri și a taxei pe stâlp - două taxe unice la nivel european, care au dus la îndepărtarea investitorilor din România și la scăderea investițiilor directe cu aproape 30% - până la stimulente pentru companiile care își fac curajul de a crea noi locuri de muncă, în sensul de a le oferi facilități fiscale, în condițiile în care și așa avem o mare problemă cu contribuitorii la bugetul de pensii. Noi dacă nu creăm locuri de muncă, măcar 500 de mii în următorii 5 ani de zile, s-ar putea ca peste 10 ani de acum încolo să nu mai avem cu ce plăti pensiile, mai ales în contextul ieșirii din activitate a "decrețeilor", peste 1,6 de milioane de oameni".