Data actualizării: 13:24 27 Sep 2025 | Data publicării: 13:23 27 Sep 2025

ROMATSA și AACR merg pe burtă, cu salarii de lux. Nicio reacție la incidentul de securitate de pe Otopeni, cu drona civilă
Autor: Doinița Manic

ROMATSA și AACR merg pe burtă, cu salarii de lux. Nicio reacție la incidentul de securitate de pe Otopeni, cu drona civilă Foto: Unsplash
 

Pe 19 septembrie, un incident cu potențial risc major a apărut inițial pe surse: un echipaj de avion a raportat prezența unei drone civile de mici dimensiuni.

Pe 19 septembrie, un incident cu potențial risc major a apărut inițial pe surse: un echipaj de avion a raportat prezența unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5 km de Aeroportul Internațional Henri Coandă, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L. Abia mai târziu, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a confirmat oficial evenimentul printr-un comunicat.

Aeronava a aterizat în siguranță, iar CNAB a anunțat că o anchetă comună a fost declanșată, coordonată cu ROMATSA și Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), iar locația de unde a fost operată drona a fost identificată.

Tăcere pe banii românilor

 

Însă AACR și ROMATSA au rămas tăcute. Am sunat la ambele instituții încă din seara incidentului și am transmis solicitări oficiale conform Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile publice. Până astăzi, 27 septembrie, nu am primit niciun răspuns.

De câte zile au nevoie aceste instituții pentru a răspunde unui incident cu potențial risc major? Termenul legal este de 10 zile, iar în caz de imposibilitate, trebuie să notifice și să răspundă în maximum 30 de zile. În practică, însă, telefoanele nu sunt ridicate, e greu de știut cine răspunde și când. În seara incidentului, când am încercat să-i deranjez, unul era plecat din țară, revenea peste 3 zile. Alții - plecați sau nu - nici măcar n-au răspuns, probabil pentru că programul li se terminaseră la 17:00. Ce se întâmplă cu siguranța pasagerilor care zboară după această oră? Nu știm pentru  că nu răspunde nimeni. 

Totuși, ce știm e că în timp ce pasagerii așteaptă răspunsuri, membrii conducerii acestor instituții încasează salarii impresionante. ROMATSA, companie de stat cu monopol asupra traficului aerian, avea în 2021 un salariu mediu net lunar de 23.551 lei (aprox. 4.800 euro), iar membrii Consiliului de Administrație încasează lunar 70.275 lei (aprox. 14.000 euro). Autoritatea Aeronautică Civilă Română plătește peste 50.000 lei lunar membrilor CA.

Astfel, într-un incident cu risc major, pasagerii rămân fără răspuns, iar șefii își văd liniștiți de salariile lor. Într-o situație de criză, timpul de reacție contează – dar în România și timpul așteaptă pentru șefii din instituțiile de lux, de neatins. 

Ne rămâne doar să sperăm, vorba aia: "speranța moare ultima", să aflăm niște răspunsuri la solicitările noastre măcar la expirarea termenului legal, dacă până acum nimeni nu s-a simțit responsabil să își facă meseria și să vină cu lămuriri. 

