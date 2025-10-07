Școlile din București se închid miercuri, 8 octombrie. Primarul Bujduveanu, anunțul momentului

Școli închise în București din cauza vremii

„În acest moment, suntem în Comitetul de Situații de Urgență a Municipiului București. Decizia, la propunerea Inspectoratului Școlar, este aceea de a suspenda școlile pentru ziua de mâine pe perioada Codului Roșu. Având în vedere nivelul de precipitații, care se anunță cel mai mare din ultimii ani din România și din București, trebuie să fim foarte prudenți și să nu riscăm viața populației, să nu riscăm să creăm ambuteiaje și să blocăm orașul.

De aceea, la fel ca celelalte județe care sunt afectate de Codul Roșu - și așteptăm și decizia de la Comitetul de Situații de Urgență Ilfov - este aceea de a închide școlile în această perioadă.

Cu siguranță, Ilfovul se va coordona cu municipiul București, pentru că nu există momentan o graniță virtuală între cele două UAT-uri. Prioritatea noastră trebuie să fie ca viețile bucureștenilor și sănătatea populației să nu fie afectată în această perioadă. Toate școlile (n.r. vor fi închise), mai puțin universitățile, acolo unde au autonomie și decid singure.

Recomandarea noastră este aceea de a suspenda pe perioada Codului Roșu. Transportul în comun va fi afectat din cauza inundațiilor. Dacă se creează îmbulzeală și ambuteiaj în trafic va fi foarte complicat pentru părinți să-și ia copiii de la școală sau să ajungă acasă. Tot învățământul va fi suspendat”, a declarat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, la Digi24.