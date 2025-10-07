€ 5.0916
|
$ 4.3652
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 15:39 07 Oct 2025 | Data publicării: 15:20 07 Oct 2025

Școlile din București se închid miercuri, 8 octombrie. Primarul Bujduveanu, anunțul momentului
Autor: Iulia Horovei

atac-scoala-austria_82220200 Foto: Unsplash
 

Primarul interimar al Capitalei a oferit informații de ultimă oră privind închiderea școlilor din București.

Școli închise în București din cauza vremii

„În acest moment, suntem în Comitetul de Situații de Urgență a Municipiului București. Decizia, la propunerea Inspectoratului Școlar, este aceea de a suspenda școlile pentru ziua de mâine pe perioada Codului Roșu. Având în vedere nivelul de precipitații, care se anunță cel mai mare din ultimii ani din România și din București, trebuie să fim foarte prudenți și să nu riscăm viața populației, să nu riscăm să creăm ambuteiaje și să blocăm orașul. 

De aceea, la fel ca celelalte județe care sunt afectate de Codul Roșu - și așteptăm și decizia de la Comitetul de Situații de Urgență Ilfov - este aceea de a închide școlile în această perioadă. 

Cu siguranță, Ilfovul se va coordona cu municipiul București, pentru că nu există momentan o graniță virtuală între cele două UAT-uri. Prioritatea noastră trebuie să fie ca viețile bucureștenilor și sănătatea populației să nu fie afectată în această perioadă. Toate școlile (n.r. vor fi închise), mai puțin universitățile, acolo unde au autonomie și decid singure.

Recomandarea noastră este aceea de a suspenda pe perioada Codului Roșu. Transportul în comun va fi afectat din cauza inundațiilor. Dacă se creează îmbulzeală și ambuteiaj în trafic va fi foarte complicat pentru părinți să-și ia copiii de la școală sau să ajungă acasă. Tot învățământul va fi suspendat”, a declarat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, la Digi24.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bucuresti
scoli
scoli inchise
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Toamna spectaculoasă a personajelor negative, la Opera Comică pentru Copii
Publicat acum 5 minute
Ce plănuiește Ucraina să facă după atacurile rusești asupra infrastructurii de gaze
Publicat acum 7 minute
Creatorii ChatGPT au dezvăluit locurile de muncă cele mai expuse riscului de a fi înlocuite de inteligența artificială
Publicat acum 22 minute
BCE avertizează: O postare virală poate doborî o bancă în situaţii de criză
Publicat acum 27 minute
Vă invităm să urmăriți Concertul „Eroism prin vocea a trei piane” de la Opera Națională București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat acum 22 ore si 47 minute
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close