Alisa Doțenco, adolescenta care transformă sacrificiul în artă pe scena Românii au talent

În ediția din această seară, difuzată de la ora 20:30 la PRO TV și pe VOYO, publicul a descoperit emoția pură transmisă de Alisa Doțenco, o tânără dansatoare care și-a propus să impresioneze juriul cu o coregrafie complexă, ce îmbină dansul cu elemente de acrobație.

Momentul prezentat este rezultatul unei munci de echipă în familie, fiind pregătit chiar de părinții săi, ambii coregrafi.

O pasiune născută în copilărie

Alisa nu este străină de scena talent show-ului. Ea a mai participat la Românii au talent în 2021, când a atras atenția juraților prin energia și stilul său eclectic. Între timp, adolescenta a evoluat considerabil, iar revenirea din acest an marchează o etapă de maturizare artistică.

Drumul ei în lumea dansului a început devreme, inspirată de experiențele trăite alături de tatăl său în lumea circului.

„Când aveam 4 ani, am stat cu tatăl meu în circ și mi-a plăcut foarte mult. M-am gândit să fiu ca el”, a povestit Alisa.

Această fascinație s-a transformat rapid într-un stil de viață bazat pe disciplină și antrenamente intense.

Pentru a ajunge la performanță, Alisa respectă un program zilnic riguros. Ziua începe devreme, continuă cu școala, iar după-amiaza este dedicată antrenamentelor și temelor. Adolescenta recunoaște că îi lipsesc activitățile obișnuite ale vârstei, însă este hotărâtă să-și urmeze visul.

Recompensă pe măsura efortului

Prestația sa nu a trecut neobservată. Jurații au lăudat atât talentul, cât și munca din spatele momentului.

Andra: „Și frumoasă și talentată și cred că muncești foarte mult. Mă înclin și te aplaud. Ne-ai făcut un cadou.”

Andi Moisescu: „Am remarcat la ea o expresivitate foarte matură. Se simte că sunt multe ore de studiu în spate. Ești foarte talentată.”

Carmen Tănase: „Sunt așa mulți copii extraordinari în proximitatea noastră dar nu știm ce pot face. Și vine așa o fetiță blondă și ne arată și îți rupe gura. Ești fantastică, ești foarte bună! Felicitări!”

Mihai Bobonete: „Dansul tău a fost impecabil. Nu am avut niciun dubiu, de când ai intrat. Și așa a fost cap coadă, a mers țiplă. Bravo!”

La finalul momentului, Alisa Doțenco a primit patru de „DA” din partea juraților, calificându-se mai departe în competiție.