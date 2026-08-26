Eșec pentru Nicușor Dan în Parlament. Deputații au respins cererea de reexaminare a legii care permite construirea hidrocentralelor în ariile protejate

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare a legii care permite construirea hidrocentralelor în ariile protejate, formulată de președintele Nicușor Dan.

Plenul Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, cererea de reexaminare formulată de preşedintele Nicuşor Dan cu privire la proiectul de lege care modifică regimul ariilor naturale protejate şi normele privind conservarea habitatelor naturale, florei şi faunei sălbatice.

În urma respingerii cererii de reexaminare, proiectul rămâne în forma adoptată iniţial de Parlament şi transmisă spre promulgare.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 57/2007, în sensul instituirii posibilităţii ca, la solicitarea de către beneficiar, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor să poată dispune modificarea limitelor ariilor naturale protejate prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul ariilor naturale protejate, dacă, pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau decrete de stat, obiective de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice, obiectivele fiind în curs de execuţie sau demarate anterior acestei date.

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De asemenea, prin acest act normativ se modifică articolul 5 alineat (1) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în sensul că regimul juridic instituit de acest act normativ nu se va aplica şi proiectelor sau părţilor din proiectele care au ca obiectiv unic apărarea şi securitatea naţională ori reacţia la situaţii de urgenţă, precum şi proiectelor care contribuie la realizarea acestor obiective, din punct de vedere al securităţii naţionale, desemnate astfel prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi nici capacităţilor de producere sau transport a energiei electrice existente aflate în arii protejate, asupra cărora se efectuează lucrări de mentenanţă, retehnologizare sau modernizare a acestora.

Cererea de reexaminare a proiectului a fost respinsă şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Nicușor Dan a atacat legea la CCR, însă contestația sa a fost respinsă

Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, legea care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru continuarea unor proiecte hidroenergetice începute înainte de 2007. Mutarea președintelui vine după ce Curtea Constituțională i-a respins contestația formulată împotriva acestei legi.

Reamintim că proiectul acestui act normativ fost inițiat în 2022, de un grup de parlamentari format în majoritate din reprezentanți ai PSD. Deși inițial proiectul de lege a fost respins de Senat și a primit un punct de vedere negativ din partea Executivului, în octombrie 2025 Camera Deputaților l-a adoptat cu 262 de voturi "pentru" și 33 "împotrivă".

Ulterior, președintele Nicușor Dan a atacat legea la Curtea Constituțională a României (CCR), iar în data 24 iunie 2026, CCR i-a respins sesizarea, argumentând că legea în cauză respectă Constituţia în raport cu criticile formulate de șeful statului.