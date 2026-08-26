Update: Claudiu Năsui va depune vineri jurământul de ministru în Guvernul Republicii Moldova. Trofan a discutat cu Bolojan despre numire

Claudiu Năsui, deputat USR. Sursa foto: Agerpres

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a spus că a discutat cu Ilie Bolojan despre numirea lui Claudiu Năsui în Guvernul Republicii Moldova, propunere care a stârnit reacții la Chișinău.

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Deputatul USR Claudiu Năsui, care va prelua funcţia de ministru al dezvoltării economice şi digitalizării în Republica Moldova, şi Eugeniu Osmochescu, desemnat pentru funcţia de ministru al agriculturii şi industriei alimentare, vor depune vineri jurământul, a anunţat miercuri, la începutul şedinţei de guvern, premierul moldovean Vasile Tofan, informează Moldpres, potrivit Agerpres.

Tofan a explicat că, la agricultură, Eugeniu Osmochescu va avea prioritatea de a asigura eficientizarea modului de repartizare a subvenţiilor, astfel încât acestea să fie direcţionate către domeniile care pot genera cel mai mare impact.

"Mulţumesc domnului Osmochescu pentru curajul de a accepta un portofoliu foarte complicat, cum este agricultura. Avem acolo nevoie de oameni competenţi, integri, care înţeleg cum lucrează maşinăria guvernului, pentru că nu avem timp de pierdut. Eugeniu Osmochescu a demonstrat la economie şi e foarte important ca în agricultură să avem şi gândirea asta economică, pentru că trebuie să avem decizii importante, decizii complicate uneori, şi puţinii bani pe care îi avem să-i cheltuim pe subvenţii în cel mai bun mod din punct de vedere al impactului", a subliniat prim-ministrul moldovean.

În acelaşi timp, Vasile Tofan a vorbit despre candidatura lui Claudiu Năsui la funcţia de ministru al dezvoltării economice şi digitalizării. Tofan a evidenţiat experienţa acestuia în politică şi în sectorul privat, inclusiv în domeniul financiar, precum şi activitatea sa anterioară ca ministru al economiei în România. Potrivit premierului moldovean, alegerea lui Năsui este motivată de necesitatea unor reforme profunde în economie.

"Claudiu Năsui este un economist şi un politician experimentat, a fost ministru al economiei în România, a fost parlamentar, a lucrat mult în sectorul privat, inclusiv sectorul financiar. Cred că are pregătirea necesară. Motivul pentru care am mers pe candidatura domnului Năsui este pentru că avem probleme structurale mari în economie şi avem nevoie de curaj acolo. Dumnealui crede în faptul că statul trebuie să aibă curajul să taie din costurile excesive, el crede în taxe mai joase, crede în companii de stat mai puţine şi mai bine administrate. Şi cred că asta se aliniază în totalitate cu programul guvernului şi cu provocările care le avem noi", a menţionat Tofan.

Prim-ministrul Republicii Moldova a anunţat marţi două modificări în componenţa guvernului de la Chişinău: Eugeniu Osmochescu a fost propus pentru funcţia de ministru al agriculturii şi industriei alimentare, iar Claudiu Năsui - pentru funcţia de ministru al dezvoltării economice şi digitalizării, ocupată în prezent de Osmochescu.

Știre inițială:

Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a explicat marți seară motivele pentru care l-a propus pe deputatul român Claudiu Năsui, de la USR, pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Șeful guvernului de la Chișinău a dezvăluit că a discutat inclusiv cu premierul român Ilie Bolojan despre candidatura lui Năsui, în timpul vizitei efectuate la București la sfârșitul lunii trecute.

"Răspunsul pe care l-am primit a fost satisfăcător pentru mine ca să mergem înainte cu această decizie", a mărturisit Vasile Tofan relatând discuţia avută cu Ilie Bolojan despre Claudiu Năsui.

Într-o intervenție la Moldova 1, Tofan a spus că el și Claudiu Năsui împărtășesc o viziune similară asupra politicilor economice, inclusiv în ceea ce privește reducerea cheltuielilor statului și diminuarea taxelor.

"Provocările pe care le avem noi ţin foarte mult de un sector guvernamental destul de ponderat, unde trebuie să mai reducem costurile. Şi în asta crede domnul Năsui. Crede într-un stat mai mic, în cheltuieli bugetare mai mici, în taxe mai mici, companii de stat mai eficiente şi mai puţine. Ne-am gândit că din moment ce avem aceste provocări, trebuie să punem la cârmă un om care crede anume în aceste lucruri. A fost ministru al economiei în România, a fost parlamentar în România. Cred că ne va ajuta inclusiv să fortificăm relaţia noastră cu România. Cred că este o decizie foarte bună", a explicat Vasile Tofan în emisiunea "Pe faţă" de la Moldova 1, potrivit NewsMaker.md.

Premierul moldovean a răspuns și criticilor apărute după nominalizarea politicianului român, în special celor care au întrebat de ce pentru această poziție nu a fost ales un cetățean al Republicii Moldova. Tofan a susținut că recrutarea unor oameni dispuși să preia funcții importante în administrația de la Chișinău este dificilă, inclusiv pentru poziții de ministru sau de conducere a unor agenții. El a precizat că, la concursurile pentru astfel de funcții, numărul candidaților este adesea redus.

"Ne vine foarte greu să găsim oameni, pentru că nu vor să lucreze la stat. Înainte la stat poate se fura tare mult sau veneau pentru alte scopuri, acum am încrederea că, în mare, oamenii care vin în poziţii importante la stat nu vin să fure, vin să lucreze. Trebuie să fim în primul rând interesaţi în succesul economic al Moldovei şi pe cei mai buni pe care îi găsim să îi aducem. Nu trebuie să fim excesiv de puritani în sensul că doar noi şi nimeni mai mult", a spus premierul Tofan.

Tot marți, Vasile Tofan a anunțat o schimbare în componența guvernului. Eugeniu Osmochescu, care ocupa până acum funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, a fost propus pentru portofoliul Agriculturii și Industriei Alimentare. Pentru postul rămas vacant a fost nominalizat Claudiu Năsui.

În aceeași zi, președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care i-a fost acordată lui Claudiu Năsui cetățenia Republicii Moldova. Actul prezidențial a intrat în vigoare imediat după semnare.

După anunțul premierului, Năsui a transmis că se regăsește în direcția economică propusă de Vasile Tofan și că este pregătit să participe la ceea ce a descris drept "un nou efort reformator".

Reacții la Chișinău după nominalizarea lui Claudiu Năsui

Alegerea lui Claudiu Năsui, deputat USR în Parlamentul României și fost ministru în guvernul de la București, a provocat reacții contradictorii în Republica Moldova. Dacă unii politicieni și comentatori au salutat experiența acestuia, alții au criticat numirea și au pus sub semnul întrebării direcția economică pe care ar urma să o promoveze.

Agenția rusă de stat TASS l-a citat pe fostul președinte Igor Dodon, lider al Partidului Socialist din Moldova, care a catalogat numirea unor persoane din România și "din cadrul Fundației George Soros (recunoscută în Federația Rusă ca organizație ostilă)" în funcții importante ale statului drept o renunțare la independența Republicii Moldova.

"Este o modalitate de a pregăti treptat societatea moldovenească şi instituţiile statului pentru scenariul anexării ţării noastre de către România. Am pierdut deja şirul numărului de cetăţeni români care ocupă funcţii înalte în ţara noastră. Printre aceştia se numără şi persoane din reţeaua lui Soros", a afirmat Igor Dodon, calificând această decizie drept "trădare" faţă de cetăţenii Moldovei. "Se face Unirea pas cu pas, la 'foc încet' ", a scris Dodon pe reţelele sociale.

"Sub PAS, devenim mai puţin suverani, mai puţin independenţi şi cu riscul de a pierde statalitatea", a acuzat fostul preşedinte prorus.

Adriana Vlas, purtătoarea de cuvânt a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a respins, într-o declarație pentru NewsMaker, acuzațiile formulate de Igor Dodon.

"Guvernarea PAS a consolidat independenţa ţării, prin asigurarea independenţei politice, economice şi energetice. Şi, cel mai important, a încadrat ţara într-un parcurs care îi va aduce modernizare, prosperitate şi stabilitate – aderarea la Uniunea Europeană", a afirmat Vlas.

Fostul premier Ion Sturza, care a ocupat funcția în 1999, în perioada mandatului prezidențial al lui Petru Lucinschi, a apreciat pregătirea tehnică a lui Năsui, însă și-a exprimat îndoielile cu privire la modul în care acesta și-ar putea pune în practică ideile economice.

"Claudiu Năsui este, poate, unicul politician doctrinar pe care îl are România. Eu aş spune chiar dogmatic. Ultralibertarian: zero taxe pe salariul minim, reducerea taxării muncii, protejarea proprietăţii private, concurenţă liberă, privatizări masive - inclusiv în zona socială şi a sănătăţii -, transparenţă bugetară, luptă cu corupţia reală şi imaginară. Sună frumos. Un fundamentalist al pieţei! Aţi vrut Milei? Poftim unul de la Bucureşti (…) Vorbim despre un politician inteligent, bine pregătit tehnic, disciplinat cu sine şi fidel propriilor idei. Bun la diagnostic şi… nicicum la implementare. Un auditor şi un critic fără experienţă serioasă de administrare şi implementare", l-a caracterizat Ion Sturza.

O poziție mult mai dură a avut-o Dragoș Galbur, liderul Partidului Național Moldovenesc, care a descris nominalizarea lui Năsui drept "un fel de clismă la mort".

"Nu va exista economie în Moldova atât timp cât nu va fi soluţionată problema transnistreană. (…) Problema nr.1 a Republicii Moldova ţine de securitate. Apoi urmează economia şi deşertul demografic, acestea fiind puternic interconectate. Orice guvernare trebuie să seteze priorităţile exact în această ordine. Poţi să fii tu cel mai bun premier din istorie şi să înoţi şi în strâmtoarea Ormuz, că nu va veni nimeni să-ţi investească într-o oţelărie sau o fabrică de cărămidă, sau în domeniul farmaceutic, sau în croitorii, atât timp cât cei din Transnistria oricând îţi fac dumping la preţuri şi te sugrumă din faşă", a spus politicianul de opoziţie.

Vlada Ciobanu, directoarea de program a Centrului de Politici și Reforme, a criticat faptul că direcția economică a noului guvern nu ar fi fost supusă unei dezbateri publice suficient de ample. La rândul său, fostul președinte al Curții Constituționale Alexandru Tănase s-a întrebat în ce măsură cunoaște Năsui realitățile economice și administrative specifice Republicii Moldova.

"Urmăresc destul de atent viaţa publică din România şi, recunosc, a trebuit să caut informaţii pentru a înţelege mai bine despre cine este vorba. (…) Nu ştiu cât de bine cunoaşte noul ministru economia Republicii Moldova. Nu ştiu cât cunoaşte practicile administrative locale, care sunt sensibil diferite de cele de la Bucureşti. Nu ştiu cât ştie despre istoria problemelor economice, despre instituţii, despre oamenii care le conduc, despre reţelele de interese sau despre mecanismele informale ale acestei alte terra incognita, al cărei cetăţean a devenit în această dimineaţă. Probabil vom afla. Sper sincer ca noul ministru să aibă succes", a declarat Tănase.

Vlad Adamescu, cofondator al inițiativei civice "Politica la minut", consideră că Năsui nu reprezintă alegerea potrivită pentru Ministerul Economiei, argumentând că Republica Moldova are nevoie de politici economice și sociale mai echilibrate.

În tabăra celor care privesc favorabil nominalizarea se află deputatul PAS Radu Marian. Acesta a pus accentul pe experiența acumulată de Năsui în România și s-a declarat optimist în privința mandatului pe care acesta l-ar putea avea la Chișinău. "Este o propunere a prim-ministrului, cred că trebuie susţinută...Personal, sunt optimist", a declarat parlamentarul.

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