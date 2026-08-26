Trei consilieri județeni au demisionat la Neamț după controversa privind incompatibilitatea. Cseke Attila: Nu există pe legea în vigoare

Cseke Attila. Sursa Foto: Agerpres

Trei consilieri județeni din Neamț au demisionat în urma controversei privind incompatibilitățile, însă Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, spune că legea nu prevede astfel de lucruri.

Trei consilieri judeţeni au demisionat din legislativ în timp ce alţi doi au renunţat la funcţiile de consilieri ai vicepreşedintelui, precizează un comunicat de presă al Consiliului Judeţean Neamț.

Au renunţat la mandatele de consilier judeţean Dumitru Acatrinei (PNL), care este şeful Autorităţii Rutiere Române Neamţ, Vlad Grigorean (PSD), care este directorul cabinetului preşedintelui CJ Neamţ şi Dragoş-Victor Chitic (PSD), care deţine funcţia de administrator public al municipiului Piatra-Neamţ. De partea cealaltă, consilierii judeţeni Lucian Blaga (PNL) şi Mihai-Doru Stoica (PNL) au demisionat din funcţiile de consilieri ai vicepreşedintelui CJ Neamţ, liberala Mihaela Isciuc.

Care este problema

În spatele demisiilor se află o controversă legată de interpretarea noilor prevederi privind incompatibilitatea aleșilor locali, dezvoltarea carierei funcționarilor publici pe criterii de merit și gestionarea personalului contractual din administrația publică.

Inițiativa legislativă, asumată de ministrul Cseke Attila, a urmărit îndeplinirea jalonului 418 din PNRR. Prin noul act normativ, devenit Legea 165/2026, incompatibilitatea nu a fost introdusă direct pentru consilierii locali sau județeni. Prevederea îi vizează pe angajații contractuali ai statului, pentru care au fost stabilite aceleași incompatibilități aplicabile funcționarilor publici, inclusiv aceea referitoare la ocuparea unor funcții de demnitate publică.

În mai multe administrații din țară a apărut informația că persoanele care ocupă funcția de consilier local sau județean și sunt, în același timp, angajate în administrația publică ar trebui să își suspende contractele de muncă.

Cseke Attila susține că această interpretare este greșită

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, susține însă că această interpretare este greșită. Într-o declarație pentru Digi 24, el a precizat că legislația în vigoare nu stabilește, în acest moment, o incompatibilitate între mandatul de consilier local sau județean și calitatea de angajat contractual în administrația publică.

Potrivit ministrului, informația privind obligativitatea suspendării contractelor a început să circule în administrația locală fără să existe, înainte de transmiterea ei către consilieri, un punct de vedere oficial din partea unei autorități competente. În unele primării, secretarii generali le-ar fi comunicat aleșilor că trebuie să aleagă între mandatul de consilier și locul de muncă.

După ce situația a ajuns la Ministerul Dezvoltării, a fost formată o echipă de specialiști care a analizat prevederile legale. Ulterior, ministerul a transmis prefecturilor un punct de vedere, care a ajuns mai departe la autoritățile locale. Cseke Attila spune că interpretarea ministerului este în concordanță cu cea a Agenției Naționale de Integritate.

Controversa are legătură cu regimul incompatibilităților stabilit prin legislația privind integritatea în funcțiile publice, inclusiv prin Legea 161/2003 la care face trimitere și Codul administrativ. Modificările recente ale cadrului legislativ au generat însă interpretări diferite în administrația locală, iar situația a ajuns să producă probleme înainte ca lucrurile să fie clarificate oficial.

"Modificarea cadrului legislativ a produs efecte directe asupra exercitării unor mandate de ales local şi asupra raporturilor de muncă ale persoanelor vizate. Consider că reglementările care influenţează funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să fie clare, coerente şi predictibile, iar adoptarea lor să fie precedată de consultarea structurilor reprezentative ale administraţiei locale. Respect opţiunile formulate şi le mulţumesc tuturor pentru activitatea desfăşurată", a declarat, în comunicatul de presă, preşedintele CJ Neamţ, Daniel Vasilică Harpa.

Demisiile depuse deja nu produc efecte imediat

Un aspect important este că demisiile depuse deja de unii consilieri nu produc efecte imediat. Cseke Attila a explicat că renunțarea la mandat trebuie constatată printr-o hotărâre a consiliului local sau județean, în prima ședință care are loc după depunerea demisiei. Prin urmare, consilierii care au anunțat că pleacă din funcție își păstrează, deocamdată, mandatul.

Ministrul nu a exclus posibilitatea ca problema să ajungă în instanță, însă a evitat să anticipeze o eventuală decizie a judecătorilor. El a reiterat că, în opinia sa, în cazul angajaților contractuali din administrația publică nu există în prezent o incompatibilitate cu funcția de consilier local sau județean.

Cseke Attila afirmă că această situație ar trebui să reprezinte o lecție pentru administrația publică și susține că interpretările unor reforme importante nu ar trebui lăsate pentru ultimele zile.

Îşi pierd consilierii locali/judeţeni mandatele? Contradicţiile din Codul Administrativ, explicate de avocatul Adrian Toni Neacşu

Adrian Toni Neacşu a explicat, în exclusivitate pentru DC News, care este realitatea.

"Legea e scrisă foarte clar, efectele ei nu cred că au fost avute în vedere. Nu au fost anticipate de nimeni. În schimb, legea e cât se poate de clar. Ce prevede legea este că incompatibilităţile funcţionarilor publici sunt şi incompatibilităţile personalului contractual. E simplu motivul pentru care toţi interpretează diferit. Încearcă să salveze o situaţie pe care, probabil, nimeni nu şi-a dorit-o, dar pe care au votat-o şi unii şi alţii în Parlament.

Ministerul Dezvoltării şi ANI merg pe aceeaşi idee, îi încurajează să mai rămână, în ideea că se va rezolva politic problema, să nu demisioneze. Probabil că în câteva zile se va rezolva problema asta. Din punctul meu de vedere, cei vizaţi nu sunt obligaţi să demisioneze. Lor li se suspendă, în baza prevederilor din legea 161/2003, care se aplică de astăzi şi personalului contractual, acel contract individual de muncă pe care îl au ei, chiar şi pe perioadă determinată. Asta ar trebui să fie soluţia corectă şi probabil că în jurul acestui lucru se joacă totul. În sensul că nu va constata nimeni că au fost în incompatibilitate 3-4-5 zile, până se rezolvă situaţia în Parlament", a declarat Adrian Toni Neacşu.

În contextul discuţiilor pe amendamentul Fritz, însă, chiar nu se va sesiza nimeni că unii consilieri locali sau judeţeni ar putea fi, chiar şi pentru câteva zile, în incompatibilitate? Ce au vrut, de fapt, să transmite ministrul Cseke Attila, dar şi ANI, a explicat Adrian Toni Neacşu.

"Problema aici este. Ce vrea să zică, de fapt, Ministerul Dezvoltării? Şi ce a vrut să zică ANI? Dar au zis-o printre rânduri. În sensul că nu e nicio problemă, că nu se aplică dispoziţiile astea celor care sunt consilieri locali sau judeţeni ca urmare a alegerilor din 2024. Ei spun asta pe o idee foarte simplă şi care era clară până acum. Şi anume că orice modificare privind conflictul de interese sau incompatibilitatea se aplică doar pentru mandatele viitoare, niciodată mandatului în curs. Doar că CCR a spus că e în regulă şi invers. Deci putem afecta, cu noi cerinţe de integritate, cum a zis Curtea recent, şi mandatele în curs. Pur şi simplu, avem pretenţii mai mari de la primari, consilieri, etc. De asta au spus printre rânduri că nu se aplică, dar nu au spus explicit de ce. Ei voiau să spună, de fapt, că este o dispoziţie care este evident că nu se poate aplica retroactiv, ci că trebuie să se aplice cu următorii consilieri. Pe asta se bazează interpretarea lor, nu pe altceva", a declarat Adrian Toni Neacşu.

Amendamentul Fritz, troc pentru categorii exceptate?

Există, însă, şi excepţii. Numai că excepţiile transmit ideea că toate celelalte categorii rămase nu sunt scutite de la această nouă prevedere.

USR solicită Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) să publice "de urgenţă" situaţia consilierilor locali şi judeţeni care, în urma intrării în vigoare a noilor prevederi privind incompatibilităţile, se află simultan într-o funcţie aleasă şi într-un raport de muncă cu o instituţie publică, precum şi apartenenţa politică a acestora.

Conform unui comunicat al USR, legea, intrată în vigoare pe 9 august, care produce deja efecte juridice, interzice consilierilor locali şi judeţeni să fie, în acelaşi timp, angajaţi în Primării, Consilii judeţene, ministere, agenţii, servicii publice sau alte instituţii ale administraţiei publice.

În consecinţă, "mii de aleşi locali riscă să se afle astăzi într-o situaţie de incompatibilitate" şi să fie supuşi unor sancţiuni administrative sau disciplinare, transmite USR.

"ANI avea inclusiv rolul de a avertiza din timp asupra implicaţiilor pe care le au aceste prevederi. Din păcate, nu este prima dată când agenţia rămâne în tăcere prea mult timp într-o situaţie în care ar fi trebuit să ofere claritate şi să asigure aplicarea unitară a regulilor de integritate. Acum, când legea este deja în vigoare şi produce efecte, cerem ANI să facă publică imediat situaţia aleşilor locali aflaţi în incompatibilitate", a declarat purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler.

În opinia sa, aplicarea noilor prevederi a generat "o controversă" privind sancţiunea care trebuie aplicată.

"Deşi regimul incompatibilităţilor poate conduce la pierderea mandatului alesului local, interpretarea exprimată azi de ANI este că, în această situaţie, consecinţele ar trebui să privească raportul de muncă al persoanei, printr-o sancţiune disciplinară, şi nu mandatul obţinut prin vot. USR consideră această interpretare profund problematică", se arată în comunicat.

"Sunt scutiţi cei din învăţământ. Şi în această lege nouă, care se votează mâine, miercuri, au modificat o prevedere referitoare la incompatibilitatea consilierului local/judeţean spunând că e în regulă dacă are şi un contract legat de îngrijirea persoanelor cu handicap (n.r. aparţinător pentru cineva din familie, de regulă). Ori, dacă le-au exclus expres pe astea, înseamnă că au înţeles că celelalte nu sunt excluse. Medicii nu sunt excluşi nicăieri, spre exemplu. Nu au avut în vedere special situaţia medicilor. În mod special a fost avută în vedere situaţia consilierului local/judeţean care are şi un contract de îngrijire a unei persoane cu handicap. Au avut în vedere o situaţie punctuală, ceea ce înseamnă că le-au exclus pe toate celelalte. Şi asta s-a întâmplat ieri, la votul din Camera Deputaţilor. Dar pentru că totul se joacă politic la noi, probabil că acum sunt discuţii pe tema asta. E posibil ca USR să spună "vă salvăm consilierii, ni-l salvaţi pe Fritz". Asta se discută mâine. Şi încă pot, teoretic, să introducă un amendament în legea integrităţii care să rezolve şi problema asta. Dar la schimb cu ceva!", a mai declarat avocatul.

Ce se întâmplă dacă se modifică amendamentul Fritz

CCR a decis că amendamentul Fritz din legea ANI este constituţional, aşa că el nu mai face obiectul discuţiilor din Parlament pe punerea în acord cu Constituţia a legii ANI. Adrian Toni Neacşu avertizează că întreaga lege ar putea fi respinsă ca neconstituţională, dacă se încearcă modificarea acestui amendament.

"Din punctul meu de vedere, nu se mai poate pune în discuţii, constituţional, amendamentul Fritz. Nu pot vota să îl scoată. Dacă se întâmplă, e legea neconstituţională. Dar şi pentru asta, trebuie să o atace cineva la CCR. (...) Dar, altfel, ei pot respinge legea în Parlament, se respinge definitiv. Şi apoi se depune în noua formă, fără acel amendament", a mai spus acesta.

Consiliul Economic şi Social a atras atenţia asupra modificărilor

CES a dat aviz negativ proiectului de lege, afirmând că "Statutul funcționarului public, așa cum este reglementat și definit prin lege, este total diferit în raport cu statutul personalului contractual stabilit prin încheierea unui contract individual de muncă reglementat de dispozițiile Codului Muncii. Plecând de la aceste statute total diferite, propunerea legislativă contravine în mod flagrant cadrului legal care reglementează aceste două tipuri de raporturi juridice de muncă”.

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