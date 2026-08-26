"Ciuma roșie" s-a întors în discursul USR la Senat. Titus Corlățean: E o retorică sancționată penal! Voi semnala instituţiilor

Titus Corlatean. Sursa Foto: Agerpres

Expresia "Ciuma roșie" a fost readusă în discursul politic de la tribuna Senatului, provocând reacții din partea senatorului Titus Corlățean.

Într-o perioadă în care crizele politice și tensiunile dintre partidele aflate la guvernare se suprapun, iar confruntarea pentru capital politic se intensifică, vechea retorică anti-PSD pare să revină în discursul USR. Sintagma "ciuma roșie", folosită în special în anii de confruntare dură dintre PSD și partidele de dreapta, a fost readusă miercuri în centrul dezbaterii din Senat de un parlamentar USR, chiar de la tribuna instituției.

Senatorul Titus Corlățean a criticat dur intervenția și a acuzat USR că recurge din nou la o retorică pe care o consideră de sorginte nazistă și incitatoare la ură. Parlamentarul a anunțat că va face demersuri către instituțiile române și europene competente și că va analiza inclusiv posibilitatea unor acțiuni pe cale legală.

Titus Corlățean: "Este o retorică nazistă, sancționată penal și în România! Voi semnala instituțiilor"

"Un fapt grav întâmplat astăzi la Senat. Din nou USR, prin senatorul care a reprezentat grupul politic menționat de la microfonul central al Senatului, a folosit la adresa PSD formula de sorginte NAZISTĂ, într-un sens de incitare la ură, "Ciuma roșie" (ROTE PEST)!

Voi reveni cu o declarație publică detaliată pe marginea unui incident extrem de grav, generat de conduita și retorica unei formațiuni politice profund toxice, care continuă să disemineze public ura împotriva adversarilor politici, folosind o retorică NAZISTĂ, sancționată PENAL și în România! O retorică și o atitudine fundamentate pe simbolistică NAZISTĂ, pe care ca social-democrat român și european le condamn profund și le voi semnala instituțiilor europene si internaționale interesate, dar și instituțiilor statului român, cu competențe în materie penală", a postat Titus Corlățean.

„Ciumă roșie“ vs. „pestă hashtag“. Sorin Grindeanu: Nu mă las! Acești oameni sunt un pericol pentru România

La începutul acestei luni Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a reacționat dur față de adversarii politici după criticile primite. Social democratul i-a comparat cu o „pestă“, amintind de jignirile încasate de PSD de-a lungul anilor, și cum acestea au început să se întoarcă, de la „ciumă roșie“ la „șobolani“.

„S-au enervat acești domni că acum câteva zile le-am spus că sunt ca o pestă. Pestă, hashtag. Am văzut tot felul de plăpânzi din ăștia care dau ochii peste cap, că vai, vai, vai ce-a spus ce-a putut să spună Grindeanu. Serios? Păi ani de zile, ani de zile am înghițit din partea acestor oameni, infam mai degrabă, cele mai mitocănești înjurături.

Șobolani, ciumă roșie, plăcuță suedeză, oameni fără dinți, pleavă și așa mai departe. Și acum își dau ochii peste cap? Nu mă las. Vă spun sincer, domnule Ciutacu, nu pentru mine, ci pentru că acești oameni sunt un pericol pentru România.

Dacă PSD nu ar exista acești oameni, din punctul meu de vedere, și-ar pierde sensul existenței. Ei nu știu decât să urască visceral. Nu au nicio soluție, motorina este de 10 lei, PSD nu mai este în guvern de 3 luni de zile, dar ei continuă cu aceeași placă. Nu le e rușine, nu le e un pic de jenă să plece odată acasă, că au adus România în gard. Nu-i mai suportă absolut nimeni. Vă rog să mă scuzați că am avut această intervenție mai lungă, dar era necesar să fac aceste precizări“, a spus Grindeanu.

Protest în Piața Victoriei: S-a scandat și "PSD - ciuma roşie"

Discursul de tip #rezist s-a activat și în planul societății civile, nu doar în cel politic. În iunie, mai multe organizații civice au anunțat un protest în Piața Victoriei, ca reacție la recentele decizii din Justiție, toate fiind considerate de iniţiatorii protestului ca fiind împotriva actorilor politici care îl susţin pe preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan.

Manifestanţii au scandat sloganuri precum "Nicuşor trădător", "PSD - ciuma roşie" şi au acuzat sistemul judiciar "condus de Lia Savonea" precum şi "capturarea justiţiei".

Organizat sub sloganul "E nevoie să apărăm democraţia", protestul a făcut apel la cetăţeni să iasă în stradă împotriva sistemului care "se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic".

"Când justiţia este pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă, vocile cetăţenilor cer dreptate. Când instituţiile acţionează parcă doar la ordin este o datorie patriotică să protestăm împotriva unui stat capturat. Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democraţia. Am fost sute de mii în stradă pentru Justiţie, NU corupţie!", se arată pe pagina de Facebook a evenimentului.

Organizatorii protestului au fost organizaţiile civice "Corupţia ucide", "Rezistenţa", "Iniţiativa România" şi "Asociaţia MEA".

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