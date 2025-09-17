Data actualizării: | Data publicării:

Putin şi Modi sfidează Washingtonul și își reafirmă prietenia

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul indian Narendra Modi au avut o convorbire telefonică miercuri.

Cei doi oficiali și-au exprimat satisfacţia pentru "prietenia" dintre ţările lor, în pofida presiunilor Washingtonului privind legăturile economice între cele două puteri.

"Relaţiile între India şi Rusia au fost mereu exclusiv bazate pe încredere şi prietenie", a declarat preşedintele rus în cadrul unei reuniuni guvernamentale televizate de după discuţia telefonică, relatează AFP.

Narendra Modi a declarat la rândul său pe X că cele două ţări sunt hotărâte să-şi întărească "parteneriatul strategic special şi privilegiat", adăugând că "India este gata să aducă toate contribuţiile posibile la o soluţionare paşnică a conflictului din Ucraina". El i-a mulţumit, de asemenea, lui Putin pentru apelul prin care l-a felicitat cu ocazia împlinirii a 75 de ani miercuri, potrivit EFE.

Vladimir Putin va merge în India

 


Cei doi lideri au discutat de asemenea despre viitoarea vizită a lui Vladimir Putin în India, prevăzută să aibă loc în decembrie, potrivit Kremlinului.

Această discuţie are loc a doua zi după ce preşedintele american Donald Trump l-a felicitat la rândul său pentru aniversare pe Modi, cu care a vorbit despre conflictul din Ucraina şi despre taxele vamale.

Donald Trump a crescut taxele vamale asupra produselor indiene de la 25 la 50% drept sancţiune pentru achiziţiile de petrol rusesc, despre care susţine că finanţează conflictul declanşat de Vladimir Putin în Ucraina.

India, vechi aliat al SUA şi unul dintre cei mai mari importatori de ţiţei din lume, a anunţat că va continua să importe petrol din Rusia "pentru că sursele de aprovizionare tradiţionale au fost deturnate spre Europa după declanşarea conflictului" în Ucraina, în februarie 2022.

Vladimir Putin şi Narendra Modi, ale căror ţări colaborează în cadrul BRICS, şi-au afişat deja apropierea la începutul lui septembrie cu prilejul unui summit în China. India a anunţat atunci că nu se va "înclina" în faţa Washingtonului, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
17 sep 2025, 18:50
Descinderi în Germania. Mai mulți militari și un polițist sunt acuzați că fac parte dintr-un grup armat de extremă dreapta
17 sep 2025, 18:54
Putin şi Modi sfidează Washingtonul și își reafirmă prietenia
17 sep 2025, 18:29
Polonia cere UE să renunțe complet la petrolul rusesc până în 2026
17 sep 2025, 18:18
Ce cadouri și-au oferit Donald Trump și Regele Charles, la vizita președintelui în Regatul Unit
17 sep 2025, 17:16
Danemarca va cumpăra, în premieră, arme de precizie cu rază lungă împotriva amenințării ruse
17 sep 2025, 16:37
ParintiSiPitici.ro
Un profesor Harvard explică cele trei reguli pe care orice părinte trebuie să le urmeze dacă vrea să își crească copilul fericit și cu valori puternice
17 sep 2025, 19:40
Nicușor Dan, acuzat că legitimează atacurile Rusiei asupra civililor din Ucraina
17 sep 2025, 15:05
Donald Trump, plimbat cu caleașca regală la Windsor. Cum l-a întâmpinat Regele Charles /video
17 sep 2025, 14:58
Soția lui Aleksei Navalnîi susține că adversarul lui Putin a fost otrăvit. Două laboratoare internaționale confirmă cum a fost ucis
17 sep 2025, 13:44
Cum ar urma să fie executat Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk, dacă va fi condamnat la moarte
17 sep 2025, 13:44
Zelenski susține că Rusia pregătește două ofensive majore
17 sep 2025, 13:04
ONU vrea tăieri de 15% din buget. Peste 2.500 de posturi vor fi desfiinţate
17 sep 2025, 12:36
Zelenski, salarii mai mari pentru profesori și burse pentru studenți în 2026 
17 sep 2025, 12:03
Criză în fermele Greciei din cauza variolei. Fermierii riscă interdicții drastice și pierderi uriașe
17 sep 2025, 11:37
Dronă misterioasă, neutralizată de forțele navale bulgare la 80 km de Varna
17 sep 2025, 11:05
Trump a aprobat primele pachete de arme pentru Ucraina prin noul mecanism PURL — surse
17 sep 2025, 10:19
Kremlinul reacționează, după ce Procurorul General al României a acuzat Rusia de implicarea în alegerile din România
17 sep 2025, 10:18
Vance promite că va viza rețeaua lui Soros pentru asasinarea lui Charlie Kirk. Reacția Open Society Foundations
17 sep 2025, 09:32
SUA: Minorii de 14 şi 15 ani vor fi judecaţi ca adulţi pentru anumite infracţiuni în Washington
17 sep 2025, 09:35
Rusia a lansat un atac asupra regiunii Krivoi Rog iar Ucraina a vizat centrala nucleară Zaporojie
17 sep 2025, 09:09
Marco Rubio, nou anunț despre străinii care sărbătoresc asasinarea lui Charlie Kirk / video
17 sep 2025, 08:45
Donald Trump, vizită în Marea Britanie. Subiectele aflate pe masa de discuții
16 sep 2025, 23:56
Administrația Trump dă undă verde armamentului pentru Ucraina finanțat de statele europene membre NATO
16 sep 2025, 23:46
Fostul președinte al Braziliei, susținut de Trump, a fost spitalizat după o condamnare istorică de 27 de ani pentru lovitură de stat
16 sep 2025, 23:59
Planul asasinării lui Charlie Kirk: Cât s-a pregătit pentru atac Tyler Robinson și ce spera să se întâmple după crimă
16 sep 2025, 23:19
Congresul SUA, vot decisiv mâine pe sancțiuni: Tarife de 500% pentru Rusia și aliații săi
16 sep 2025, 22:36
Încă o țară din Europa va interzice telefoanele mobile în școli
16 sep 2025, 22:03
Lituania deschide școli unde copiii învață să opereze drone
16 sep 2025, 21:47
Prințul Harry, „foarte rănit”, după ce a descoperit "secretele dureroase" ale Familiei Regale
16 sep 2025, 21:10
Casa din Polonia avariată de o dronă rusească, lovită, de fapt, de o rachetă a unui avion F-16 polonez. Contre între președinte și premier
16 sep 2025, 20:46
Club de fotbal, trecut sub administrare judiciară după ce a fost "infiltrat" de Mafia italiană
16 sep 2025, 20:12
Luigi Mangione scapă de două capete de acuzare în cazul uciderii unui CEO de asigurări de sănătate
16 sep 2025, 18:32
Rusia amenință direct Polonia: Riscă o nouă împărțire, ca după Al Doilea Război Mondial
16 sep 2025, 19:09
De ce nu a fost Regina Camilla la funeraliile ducesei de Kent
16 sep 2025, 17:53
Doi copii, răpiți pentru o sumă de "peste 100.000 de euro". Fost șef al spionajului, acuzat de fapte grave
16 sep 2025, 18:08
Bulgaria trăiește visul cel mare al României: Diaspora se întoarce masiv acasă, iar Sofia doboară recorduri pe piața muncii
16 sep 2025, 17:44
Ungaria este reinclusă în Visa Waiver. Precizările ambasadei americane de la Budapesta
16 sep 2025, 16:36
Asasinul lui Charlie Kirk, prima audiere în instanță. Pedeapsa cu moartea ar putea fi solicitată
16 sep 2025, 17:03
Comisia Europeană, sub asediul politicienilor extremiști. Ursula von der Leyen urmează să se confrunte cu 2 moțiuni de cenzură
16 sep 2025, 15:34
Pentagonul anunță „toleranță zero” față de militarii americani care aplaudă asasinarea lui Charlie Kirk
16 sep 2025, 15:12
Klaus Iohannis ar urma să fie executat silit. ANAF i-a transmis să predea imobilul care nu îi aparține
16 sep 2025, 14:31
Polonia va prelungi pe termen nelimitat închiderea frontierei cu Belarus
16 sep 2025, 14:32
O reprezentantă de vârf din AfD a fost primită la Casa Albă de administrația Trump
16 sep 2025, 14:13
Mai mulți turiști au împins o barcă plină cu migranți, în timp ce încerca să acosteze pe o plajă din Grecia
16 sep 2025, 13:49
Luxemburgul va recunoaşte statul Palestina, anunţă şeful diplomaţiei luxemburgheze
16 sep 2025, 13:15
Marco Rubio: Ar trebui să revocăm vizele străinilor care se bucură de uciderea lui Charlie Kirk
16 sep 2025, 12:14
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
16 sep 2025, 11:43
UE amână al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
16 sep 2025, 11:10
Se pot relansa negocierile de pace privind Ucraina? Trump intenţionează să se vadă din nou cu Zelenski, anunță Rubio
16 sep 2025, 10:17
Karol Nawrocki: Trebuie să facem totul să fim pregătiți de război. Doar Donald Trump poate pune presiune pe Putin
16 sep 2025, 10:00
Tarifele americane împotriva petrolului rusesc, condiționate de sprijinul UE. Ce propune Trump
16 sep 2025, 09:07
Cele mai noi știri
acum 7 minute
Cum poate educația să transforme România într-un hub al inovației? Senatorul Irineu Darău propune reforme mari în ministere
acum 20 de minute
Noile terapii pentru cancer care prelungesc viața pacienților. Dr. Lucia Stănculeanu explică - VIDEO
acum 23 de minute
Decizii inevitabile pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
acum 23 de minute
Meciurile serii în Champions League: Bayern - Chelsea și Ajax - Inter / Live score
acum 42 de minute
Ministrul Apărării, declarații de ultimă oră, după exerciţiul cu rezervişti din Sibiu şi Mureş
acum 46 de minute
Minoră de 13 ani, violată de un vecin. Bărbatul o invitase să-i dea un pahar cu apă
acum 1 ora 4 minute
Descinderi în Germania. Mai mulți militari și un polițist sunt acuzați că fac parte dintr-un grup armat de extremă dreapta
acum 1 ora 7 minute
Escrocherie de 235.000 de lei: Cum a păcălit un tânăr de 29 de ani o femeie de 45
Cele mai citite știri
pe 16 Septembrie 2025
Eclipsă de Soare, pe 21 septembrie. Patru zodii își pot schimba destinul
pe 16 Septembrie 2025
„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală
pe 16 Septembrie 2025
SONDAJ despre Nicușor Dan și Oana Țoiu. Procent greu pentru președinte și oamenii lui
acum 6 ore 55 minute
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
pe 16 Septembrie 2025
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel