€ 5.0753
|
$ 4.3117
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:40 23 Sep 2025 | Data publicării: 09:39 23 Sep 2025

Încă o țară va recunoaşte oficial statul palestinian

Autor: Andrei Itu
palestina_75524600 Foto: Agerpres
 

Încă o țară a anunțat că va recunoaște statul palestinian, alăturându-se astfel Franţei şi altor ţări care au făcut acest pas în ultimele zile.

Este vorba despre Belgia, care a anunţat luni, la New York, că recunoaşte oficial statul palestinian, transmit AFP şi DPA.

Prin această iniţiativă, continuăm să sprijinim dreptul internaţional, în special dreptul de autodeterminare al popoarelor, a declarat luni premierul belgian Bart De Wever, în cadrul unei conferinţe privind Orientul Mijlociu, convocată la New York de Franţa şi Arabia Saudită.

Reuniunea, organizată cu o zi înaintea începerii săptămânii de dezbateri la nivel înalt din cadrul Adunării Generale a ONU, a avut ca scop să impulsioneze soluţia bazată pe co-existenţa paşnică a două state, unul israelian şi unul palestinian.

Soluţia cu două state nu a murit. Ea este afectată, dar poate fi şi trebuie să fie revitalizată de dragul celor două popoare, a explicat şeful guvernului belgian.

Franţa, Belgia, Luxemburg, Malta, Monaco şi Andorra recunosc statul Palestina


În timpul conferinţei desfăşurate luni la New York, Franţa, Belgia, Luxemburg, Malta, Monaco şi Andorra au anunţat că recunosc statul Palestina, încercând astfel să sporească presiunea asupra Israelului pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza.

Cu o zi în urmă, decizia de recunoaştere a Palestinei ca stat fusese formalizată şi de Regatul Unit, Canada, Australia şi Portugalia. 

Ce spune premierul Canadei

Premierul canadian Mark Carney a afirmat luni că "nu îşi face nicio iluzie" cu privire la impactul concret pe care îl va avea recunoaşterea statului Palestina, dar a considerat-o "necesară" pentru a contracara un guvern israelian care se opune existenţei sale, notează AFP.

Canada se numără printre un grup de ţări occidentale, inclusiv Regatul Unit, Australia şi Portugalia, care au recunoscut statul palestinian duminică, în timp ce Emmanuel Macron a făcut acest lucru luni de la tribuna Naţiunilor Unite, în deschiderea Adunării Generale anuale la New York.

"Nu ne face nicio iluzie: acesta nu este un panaceu", a declarat Carney la un forum organizat de un think-tank american la New York, arătându-se conştient de faptului că anunţul recunoaşterii va avea un efect limitat, mai ales în faţa opoziţiei înverşunate a Israelului şi a Statelor Unite.

Capacitatea "de autodeterminare a poporului palestinian este pe cale să fie ştearsă"

Prim-ministrul canadian, însă, a considerat-o "necesară", deoarece capacitatea "de autodeterminare a poporului palestinian este pe cale să fie ştearsă".

"În timp ce politica declarată a guvernului israelian este că nu va exista niciodată un stat palestinian, (...) ceea ce încercăm să realizăm este să menţinem (problema statului palestinian) în prim-plan", a explicat el.

"Facem tot ce putem, recunoscând în acelaşi timp limitele", a adăugat Carney, precizând că Ottawa doreşte să vadă apariţia unui "stat palestinian sionist" susţinând dreptul Israelului la existenţă.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care va vorbi vineri la ONU, a afirmat că guvernul său va extinde aşezările evreieşti din Cisiordania ocupată, ca reacţie la recunoaşterea statului palestinian.

Preşedintele american Donald Trump consideră această recunoaştere o "recompensă" pentru Hamas, a indicat luni purtătoarea sa de cuvânt, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

stat palestina
recunoastere
belgia
canada
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Milioane de computere cu Windows 10, expuse atacurilor cibernetice. Soluția Microsoft
Publicat acum 13 minute
Petrolul Ploieşti are un nou antrenor principal
Publicat acum 18 minute
Bursa de la Bucureşti, deschidere pe roşu în şedinţa de marţi
Publicat acum 21 minute
Întâlnire unică Bill Gates - Robert F. Kennedy Jr. Diferențe majore în politica de vaccinare: Am căzut de acord că nu suntem de acord
Publicat acum 27 minute
Protest spontan la ArcelorMittal. Care sunt nemulțumirile angajaților
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close