Încă o țară va recunoaşte oficial statul palestinian

Este vorba despre Belgia, care a anunţat luni, la New York, că recunoaşte oficial statul palestinian, transmit AFP şi DPA.



Prin această iniţiativă, continuăm să sprijinim dreptul internaţional, în special dreptul de autodeterminare al popoarelor, a declarat luni premierul belgian Bart De Wever, în cadrul unei conferinţe privind Orientul Mijlociu, convocată la New York de Franţa şi Arabia Saudită.



Reuniunea, organizată cu o zi înaintea începerii săptămânii de dezbateri la nivel înalt din cadrul Adunării Generale a ONU, a avut ca scop să impulsioneze soluţia bazată pe co-existenţa paşnică a două state, unul israelian şi unul palestinian.



Soluţia cu două state nu a murit. Ea este afectată, dar poate fi şi trebuie să fie revitalizată de dragul celor două popoare, a explicat şeful guvernului belgian.

Franţa, Belgia, Luxemburg, Malta, Monaco şi Andorra recunosc statul Palestina



În timpul conferinţei desfăşurate luni la New York, Franţa, Belgia, Luxemburg, Malta, Monaco şi Andorra au anunţat că recunosc statul Palestina, încercând astfel să sporească presiunea asupra Israelului pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza.



Cu o zi în urmă, decizia de recunoaştere a Palestinei ca stat fusese formalizată şi de Regatul Unit, Canada, Australia şi Portugalia.

Ce spune premierul Canadei

Premierul canadian Mark Carney a afirmat luni că "nu îşi face nicio iluzie" cu privire la impactul concret pe care îl va avea recunoaşterea statului Palestina, dar a considerat-o "necesară" pentru a contracara un guvern israelian care se opune existenţei sale, notează AFP.



Canada se numără printre un grup de ţări occidentale, inclusiv Regatul Unit, Australia şi Portugalia, care au recunoscut statul palestinian duminică, în timp ce Emmanuel Macron a făcut acest lucru luni de la tribuna Naţiunilor Unite, în deschiderea Adunării Generale anuale la New York.



"Nu ne face nicio iluzie: acesta nu este un panaceu", a declarat Carney la un forum organizat de un think-tank american la New York, arătându-se conştient de faptului că anunţul recunoaşterii va avea un efect limitat, mai ales în faţa opoziţiei înverşunate a Israelului şi a Statelor Unite.

Capacitatea "de autodeterminare a poporului palestinian este pe cale să fie ştearsă"

Prim-ministrul canadian, însă, a considerat-o "necesară", deoarece capacitatea "de autodeterminare a poporului palestinian este pe cale să fie ştearsă".



"În timp ce politica declarată a guvernului israelian este că nu va exista niciodată un stat palestinian, (...) ceea ce încercăm să realizăm este să menţinem (problema statului palestinian) în prim-plan", a explicat el.



"Facem tot ce putem, recunoscând în acelaşi timp limitele", a adăugat Carney, precizând că Ottawa doreşte să vadă apariţia unui "stat palestinian sionist" susţinând dreptul Israelului la existenţă.



Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care va vorbi vineri la ONU, a afirmat că guvernul său va extinde aşezările evreieşti din Cisiordania ocupată, ca reacţie la recunoaşterea statului palestinian.



Preşedintele american Donald Trump consideră această recunoaştere o "recompensă" pentru Hamas, a indicat luni purtătoarea sa de cuvânt, conform Agerpres.