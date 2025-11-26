€ 5.0890
DCNews Politica Personalități politice Robert Cazanciuc, replică la Ciprian Ciucu: Regretabil, pe atât de rușinos și penibil
Data publicării: 09:21 26 Noi 2025

Robert Cazanciuc, replică la Ciprian Ciucu: Regretabil, pe atât de rușinos și penibil
Autor: Crişan Andreescu

cazanciuc-ccr_91189400 Robert Cazanciuc: Unii primari inventează povești. Foto: Inquam Photos / George Călin
 

Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, vine cu o replică la o declarație a primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care a încercat să-și asigure merite care nu-i aparțin.

"Unii primari își fac treaba. Alții inventează povești. Tocmai am aflat încă o dată cine preferă ficțiunea.

Este incredibil cât de departe poate merge primarul Ciprian Ciucu, de la Sectorul 6, atunci când încearcă să își atribuie merite care nu îi aparțin. PÎCCJ a fost nevoit să intervină public și să demonteze afirmațiile fanteziste prin care acesta pretindea că ar fi „inițiatorul” destructurării unei rețele de trafic cu acte de identitate false.
Realitatea, conform procurorilor, este următoarea:

- dosarele există încă din 2024;
- au fost deschise din oficiu, nu la cererea vreunui edil;
- nu au nicio legătură cu vreo instituție din Sectorul 6;
- investigațiile se desfășoară în mai multe localități din țară, nicidecum în biroul primăriei.
Cu alte cuvinte, primarul Ciucu a încercat să-și agațe la gât o medalie pe care nu a câștigat-o. Atunci când Parchetul General trebuie să iasă public pentru a clarifica faptul că instituțiile statului nu sunt decor pentru ambiții politice si personale, faptele vorbesc de la sine.

Este pe cât de regretabil, pe atât de rușinos și penibil că încă există politicieni care atrag justiția în bătăliile politice, care nici acum nu înțeleg principiile constituționale ale separării puterilor în stat", a precizat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

