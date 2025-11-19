Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani

Întâmplător, mă aflam la doar câteva străzi de hotelul în care era cazată familia de origină turcă, dar venită în Istanbul, din Germania, în vacanță. Și eu cu un copil tot de 3 ani. Inițial, nu era cunoscut numele hotelului, se știa doar că stau în zona Fatih, preferată de majoritatea turiștilor datorită apropierii de obiectivele turistice. Hotelul în care s-au cazat este unul apreciat pe Booking (8,5 din peste 700 de recenzii), dar și-n recenziile de pe Google (4,4 din peste 150 de recenzii). S-a presupus, mai întâi, că mâncarea ar fi fost cauza morții celor doi copilași, apoi a mamei și, mai recent, a tatălui. Au vrut să revină ”acasă” în vacanță, dar au sfârșit, toți patru, morți.

Deși au fost reținuți mai mulți vânzători de midii, rahat turcesc și alții, s-a închis un restaurant, la câteva zile de la moartea copiilor, alți turiști cazați în același hotel au ajuns la spital cu simptome gastrointestinale.

A fost familia Böcek intoxicată în hotel?

Ultimele date din anchetă vin să reducă spre minimum situația unei toxiinfecții alimentare. Raportul medico-legal preliminar arată că membrii familiei Böcek, care călătorise din Germania în Turcia, ”indică faptul că decesele au fost cauzate, în mare parte, de intoxicațiile chimice, în timp ce posibilitatea unei intoxicații alimentare este mai scăzută. În data de 28 noiembrie va fi publicat raportul final” arată Turcia News.

Hotelul a fost evacuat complet

Totuși, situația este complicată, deși autoritățile turce au acționat imediat, reținând persoane și închizând afaceri. Așa s-a ajuns în a verifica inclusiv ceea ce s-a întâmplat în hotel în acele zile și se pare că, înainte de a se caza familia în respectivul hotel, a avut loc o dezinsecție. Hotelul a fost evacuat de autorități după moartea familiei Böcek. Reprezentantul firmei autorizate care a făcut dezinsecția și dezinfecția în hotel a afirmat că a folosit aceeași concentrație ca de fiecare dată, și-a făcut treaba și a plecat.

Ancheta vine să arate însă că este foarte posibil ca familia Böcek să fie intoxicată chiar cu substanța folosită de firma respectivă, doi angajați fiind reținuți.

Autopsia mamei și a copiilor nu a identificat însă substanțe toxice. În primele probe de sânge și stomac prelevate de la tată nu s-au găsit substanțe/metaboliți toxici, arată sursa citată.

Ce se știe până acum:

în camera de hotel în care era cazată familia nu exista sistem de ventilație.

alți doi turiști de la același hotel au mers la spital cu simptome similare, fiind internați

familia a consumat mâncare stradală precum midii, tantuni, kokoreç și rahat turcesc.

analizele patologice, microbiologice și toxicologice sunt în curs de desfășurare.

Fetița a fost găsită nemișcată de mamă, în prima noapte a cazării

În ciuda multor informații care lipsesc, legătura dintre turiștii care au murit și cei internați este hotelul, iar coincidența face ca fix înainte de cazarea familiei Böcek să fii avut loc în hotel acea intervenție, respectiv o pulverizate de substanțe chimice, posibil pesticile. Un angajat al hotelului și doi lucrători de la dezinsecție au fost arestați. Recent, a fost arestat și un brutar din zonă. Întrebat despre o posibilă intoxicație la hotel, unul dintre proprietarii unității de cazare a afirmat că singura sursă ar putea fi apa îmbuteliată oferită, neavând restaurant. Anchetatorii au prelevat probe și din apă.

În 12 noiembrie, Servet și Çiğdem Böcek s-au cazat la hotelul Harbour Suits Old City din Fatih, Istanbul, cu copiii lor Kadir Muhammet și Masal. În noaptea de 12 spre 13 noiembrie, mama și-a găsit fiica nemișcată. Echipe medicale și de poliție au fost trimise la fața locului.

Informațiile sunt extrem de multe și complexe. De exemplu, un șofer de taxi a afirmat că băiatul familiei a vomitat în mașină. Problema care se pune este când s-a întâmplat asta, înainte sau după cazarea la hotel, înainte sau după ce au consumat alimentele pentru care astăzi mai multe persoane sunt arestate.

Cert este că, în scurt timp, ambii copii au murit, iar mama lor a murit în 2 zile la spital. Luni seară, a murit și tatăl copiilor.