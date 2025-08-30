Piramida lui Keops (Marea Piramidă din Giza), cu aproximativ 146,6 m inițiali, azi 138 m, a rămas timp de peste 3.800 de ani cea mai înaltă construcție de pe Pământ.

Dar tu știi care e cea mai înaltă clădire construită vreodată de om, după Piramide?

Multi ar fi spus Burj Khalifa, care e de altfel cea mai înată clădire din lume cu un record impresionant de 828 metri. E desigur și cea mai înaltă construită vreodată.

Întrebarea însă Tu știi care e cea mai înaltă clădire construită vreodată de om, după Piramide? era una capcană căci între construcția Piramidelor și construcția zgârie norului Burj Khalifa, construcție finalizată în 2009, au fost multe recorduri intermediare.

Așadar, care e cea mai înaltă clădire construită de om, după Piramide?

Istoric este Catedrala din Lincoln (Anglia), finalizată în 1311, care a atins circa 160 m datorită unei turle gotice uriașe. Această turlă s-a prăbușit în secolul al XVI-lea, dar în perioada sa de glorie catedrala a fost oficial „cea mai înaltă clădire din lume”, depășind Piramida.

De atunci, recordul a tot fost luat de alte clădiri (catedrale gotice, apoi zgârie-nori moderni), dar „după Piramide”, răspunsul istoric corect e Catedrala din Lincoln.

În general mulți consideră și Turnul Eiffel ca fiind cea mai înaltă clădire după piramide. Turnul Eiffel a fost inaugurat în 1889 și are 300 m (324 m cu antena). El a devenit cea mai înaltă construcție a lumii la vremea sa, dar mult după Lincoln și după alte catedrale gotice (Ulm, Strasbourg etc.), care au deținut succesiv recordul.

Mulți oameni știu de Piramide, apoi de Turnul Eiffel ca simbol al modernității și uită perioada gotică.

În multe surse populare se sare direct de la „Piramide” la „Turnul Eiffel”, pentru că Eiffel a fost primul „zgârie-nori” metalic și a marcat epoca modernă.

