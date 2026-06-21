Marele absent astăzi la Congresul PNL. De ce nu a venit

Ilie Bolojan

Cine a fost marele absent astăzi la Congresul PNL?

Emil Boc nu a fost astăzi la Congresul PNL. Cu toate acestea, Emil Boc este în tabăra lui Ilie Bolojan, ba chiar a propus un vicepreședinte, pe Mircea Abrudean. Primarul Clujului susține moțiunea pe care Ilie Bolojan o propune Partidului Național Liberal. Nu a ajuns astăzi la Congresul PNL pentru că avea un angajament la Londra, asumat la începutul anului.

Echipa lui Ilie Bolojan: Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu, secretar General: Robert Sighiartău, vicepreședinți: 1. Mircea Abrudean, 2. Ioan Popa, 3. Siegfried Mureșan, 4. Oana Gheorghiu, 5. Alexandru Muraru, 6. Dragoș Pîslaru, 7. Florin Roman și 8. Gabriela Horga.

Congresul Extraordinar al PNL s-a reunit, duminică, pentru a decide noua structură de conducere și pentru a alege președintele partidului și echipa sa, singurul care și-a înregistrat candidatura fiind actualul șef al formațiunii, Ilie Bolojan.

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Lucrările se desfășoară sub semnul divizării interne, delimitându-se două tabere ale partidului, una în jurul actualului președintelui PNL, Ilie Bolojan, și alta a prim-vicepreședintelui Adrian Veștea, premierul desemnat.

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