Rareș Bogdan, mesaj în timpul Congresului PNL: Ar fi culmea ca azi, colegii mei să facă acest lucru

Rareș Bogdab, europarlamentar PNL. Sursa foto: Agerpres

Europarlamentarul Rareș Bogdan a transmis un mesaj chiar în timpul Congresului Partidului Național Liberal de duminică.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, europarlamentarul național-liberal avertizează asupra riscului ca PNL să abandoneze valorile conservatoare și identitatea tradițională în favoarea unei apropieri de USR.

„De ce PNL nu trebuie să devină sluga USR

Ar fi culmea ca azi, la Congres, colegii mei să înlocuiască și săgeata noastră liberală cu o trotinetă și eventual un rucsac în culorile curcubeului! Nu e sigur că nu urmează, cu 4 din 8 vicepreședinți PNL adepți ai exagerărilor ideologice ale mișcării woke (de exemplu, boicotarea unor persoane sau opere pentru comportamente considerate ofensatoare(!!). Activiști agresivi care încearcă să schimbe din temelii normele culturale și tradițiile, mândri și agresivi mânuitori ai cancel culture. Vicepreședinți poziționați și împotriva Partidului Republican din SUA deoarece la Casa Albă se află Donald Trump (pentru încă 2 ani și jumătate). Cu oameni care nu pricep că indiferent cum se numește omul cu reședința în 1600 Pennsylvania Avenue Washington DC, el reprezintă SUA, nu complexul turistic cu același nume din județul Mehedinți, mă pot aștepta la orice.

Între cele două aspecte există legătură. Userismul românesc, ca să nu-i zic neoprogresism sau neomarxism, pune la zid, aici sau prin restul Europei, exact reduta pe care Trump a ridicat-o împotriva exceselor corectitudinii politice și împotriva artizanilor ideologiilor de gen.

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Cu ce-i încurcă valorile tradiționale, familia creștină, Biserica, tradițiile, dreapta rațională, conservatorismul luminat, doctrina Partidului Popular European (PPE)? Cei care folosesc lentila neomarxistă a reconfigurării puterii pretind că valorile tradiționale sunt vehicule ale opresiunii istorice, piedici în drumul lor de a reeduca societatea. Prin inginerii sociale, desigur, sintagmă pe care au pus-o pe peretele dinspre Răsărit. Căci nu se închină, fac mantre. Om Mani Padme Hum vs. Tatăl nostru. Sau mai nou, versus Șema Israel.

Cu ce e rău conservatorismul, care cere ca deciziile să se ia cât mai aproape de cetățeni (principiul subsidiarității, pilonul juridic fundamental al UE), ca statul să fie cât mai puțin prezent în economie, iar „omul nou” să nu presupună transformarea acestuia în robot de bucătărie, supus controlului minții, considerat periculos dacă nu se aliniază unei doctrine și amenințat subtil cu scenariul „1984”?

Oamenii independenți economic nu pot fi controlați ideologic, prin urmare neoprogresismul dinamitează exact fundația autonomiei omenești, libertatea. Liberul arbitru. Aceștia sunt oamenii pe care Ilie Bolojan îi introduce în PNL, pulverizând tot ce înseamnă istoria liberalismului românesc! Termenul „Rădăcini” din platforma comercială a domnului Bolojan nu înseamnă acele baze structurale ale liberalilor care au modenizat România, ci sclavia pe care o dorește liberalilor naționaliști, condamnați la categoria „Sclava Isaura”. Cu gura cusută, c-așa-i stă bine democratului? Acum direct, abrupt, până acum prin ghioagele neoprogresiste din presă.

Omoară cu bună știință PNL, cum a omorât, din nepricepere strigătoare la cer pe chestiuni de macroeconomie si refuzul investițional non-german, economia României în ultimul an.

5 trimestre de scădere a consumului! Concentrare pe micro-management, ca la o fermă de vaci! Nu o atitudine de premier al unei țări de 23 de milioane de oameni care are nevoie de investiții și prioritizare, de reforme reale și scăderi cu adevărat ale cheltuielilor statului. Îi rog pe colegii mei prezenți în sală să facă un efort și să privească realitatea economică și promisiunile făcute acum 11 luni de către cel pe care ei îl consideră Mesia ideologic. El îl văd așa cum este: doar un farseur nepriceput, dar agresiv și încăpățânat. Căruia tare-i mai place să fie lăudat, lustruit, admirat – dovadă e corul antic care-l salută dimineața, îl aduce ceai, cremă de gălbenele, recită ode. Mă bucur ca mă reprezint singur, nu am nevoie să căpușez pe cineva.

Bilanț: Peste 100.000 de firme românești închise într-un an!

Circul politic se va prăbuși sub propria greutate, spunea Ion Rațiu, care avea studii economice la Cambridge.

Câteva dintre afirmațiile sale:

Despre responsabilitate și datoria publică: „Amanetarea viitorului unei țări prin împrumuturi masive destinate doar consumului curent este un act de iresponsabilitate națională. Fiecare datorie contractată astăzi de un guvern incompetent este o taxă confiscată mâine din buzunarul copiilor noștri.”

Despre populism fiscal: „Nu poți să împarți bogăția dacă nu o creezi mai întâi. Iar bogăția nu se creează prin decrete guvernamentale sau prin tipărire de bani, ci prin muncă productivă, prin inițiativă și prin capital care investește în viitor”.

Despre distrugerea sectorului privat: “Sufocarea celor care produc, a micilor întreprinzători și a capitalului privat, pentru a hrăni un aparat de stat ineficient și mamut, este o sinucidere economică curată. Statul trebuie să fie un arbitru corect, nu un stăpân care confiscă roadele muncii pentru a-și cumpăra liniștea politică.”

Nu e o glumă, România riscă scenariul grecesc. Matematica dură ne lovește în față: 1 miliard de euro plătiți lunar pe dobânzi. Structural (deficit, datorie, demografie), țara este dusă într-un punct în care resursele pentru a întreține minciuna se vor epuiza.

Cifrele nu au ideologie, nici sentimente. Nu pot fi contrazise cu lozinci. Sunt ghilotină.

Blocajul actual ne sărăcește pe toți. Cine nu vede asta e pur și simplu inconștient. Ne zboară banii din buzunar, adică spitale, școli, viitorul copiilor.

Un posibil blocaj al împrumuturilor externe înseamnă că rămânem fără oxigen. Rezervele BNR nu sunt sac fără fund. Grecii făceau cozi la bancomat să scoată cei 60 de euro la care aveau dreptul, am uitat?

Suntem dependenți de perfuzii externe pentru a păti salarii și pensii, nu pentru investiții. Un coșmar, iar un robinet închis înseamnă stop cardiac.

Suntem aproape de ultima treaptă în materie de rating de țară pentru investiții. O și mai mare retrogradare va duce la vânzarea titlurilor de stat de către marile fonduri, ceea ce va exploda costurile de finanțare.

Deficitul de cont curent se adâncește. Nu că importăm mai mult decât producem, importăm muuult mai mult decât producem. Ce înseamnă asta? Valută care iese din țară, care presează cursul leu/euro și pune BNR în situați de a arde rezerve.

Da, au crescut venituri, dar ele depășesc cu mult productivitatea reală. Ce înseamnă asta pentru investitori: că suntem scumpi și ineficienți.

Când piețele au refuzat să mai cumpere obligațiuni grecești, deci statul a rămas fără banii necesari cheltuielilor curente, pe fir au intrat creditorii: FMI, BCE. Ca Grecia să nu intre în incapacitate de plată, condiția lor a fost austeritatea crâncenă. Salariile au fost tăiate între 20-40%, pensiile au suferit 12 runde de reduceri, s-a pus plafon pentru retragerile din bancomat (băncile fiind închise complet câteva săptămâni), rata generală a șomajului a sărit de la sub 10% la aproape 28% (printre tinerii sub 25 de ani, era de 50%), peste 400.000 de meedici, ingineri, specialiști IT au plecat din țară, guvernul nu a mai putut adopta nicio lege cu impact bugetar fără aprobare, Grecia a trebuit să vândă porturi, aeroporturi, companii de utilități.

Colapsul total echivalează cu pierderea absolută a suveranității. NU vom putea ocoli un zid macroeconomic format din piețe financiare, datoria suverană, constrângerile externe.

Ne trebuie urgent un guvern funcțional! Stabil! Urgent. Timpul nu așteaptă.

Creșterea taxelor în România, modul cum a fost realizată, a fost o eroare structurală uriașă. Când crești taxe și tu ești în încetinire economică se produc efecte care nu rezolvă fondul problemei, ci amână tragedia. În loc să reducă RISIPA, guvernul a crescut presiunea pe companii, care plăteau deja un cost. Rezultatul a fost scăderea competitivității regionale, descurajarea investițiilor, creșterea evaziunii (împingerea unei părți a capitalului în economia subterană). Deci scăderea bazei de impozitare, în loc să o crești, prin relaxare fiscală.

Torni apă într-o găleată găurită? Banii nu merg în investiții, ci sunt înghițiți de statul neperformant.

Orice taxă nouă pe companii sau consum se duc în prețul produselor și serviciilor. Un cerc vicios: statul menține inflația sus, scade puterea de cumpărare, scade consumul, deci și încasările.

Ce-ai făcut, Ilie? Și ca să pui capac, îi aduci pe ei la decizie în PNL? Chiar nu mai ține nimeni minte cum s-au comportat useriștii și cei din REPER cu noi în toate campaniile electorale?

Chiar nu mai știm cum au demolat, alături de AUR, un guvern PNL, nu mai ținem minte deloc ura cumplită contra liberalilor tradiționaliști, patrioți și pro europeni convinși? A ierta e creștinește, dar una e să le dai bună ziua și să le urezi sănătate și alta să-i inviți să-ți dărâme casa din interior”, a transmis Rares Bogdan.