Ilie Bolojan le arată ușa, la Congresul PNL: Să plece! Acești oameni își pot da demisia de onoare... Dacă o au / video

Ilie Bolojan / inquam photos

Ilie Bolojan le arată ușa puciștilor din PNL.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a avut un mesaj ferm la Congresul Partidului Național Liberal, unde a vorbit despre disciplina internă și despre cei care au contestat deciziile formațiunii în ultimele zile.

Fără a nominaliza persoane, Ilie Bolojan a transmis că liberalii care complotează împotriva partidului sau îi subminează deciziile trebuie să aleagă dacă mai vor să facă parte din proiectul politic al PNL.

„PNL trebuie să aibă niște uși batante, care să fie deschise și pentru cei care vor să ni se alăture, dar și pentru cei care vor să iasă. Cine nu vrea să fie alături de noi, cine complotează pe sub masă așa cum s-a întâmplat zilele astea, cine trădează partidul și deciziile sale, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară. Nu reglăm conturi. Dar cerem o alegere.

Fiecare poate alege dacă este pe direcția partidului și respectă deciziile sau dacă nu există o demisie de onoare... Asta dacă există onoare, dar n-am văzut-o! Așa fac oamenii serioși”, a zis Ilie Bolojan la Congresul PNL.

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Iată discursul integral al lui Ilie Bolojan:

„Înainte de a prezenta aspectele care țin de candidatura pe care am supus-o atenției Congresului, permiteți-mi să invit alături de mine colegii care au acceptat să facă parte din această echipă și care, prin asumarea acestor responsabilități, nu mai pot deține alte funcții în Partidul Național Liberal. De asemenea, îi invit pe președinții organizațiilor județene, membrii actualului Birou Politic Național și viitorii membri ai Biroului Permanent Național, să ni se alăture pe scenă. Aceasta este conducerea Partidului Național Liberal: 49 de colegi, oameni cu responsabilități importante în administrație, Parlament și organizațiile județene, dintre care opt vor ocupa funcții de vicepreședinți regionali, alături de cei 11 membri care completează această structură pentru a asigura o reprezentare cât mai largă.

Îl invit alături de mine pe Dan Motreanu, propus pentru funcția de prim-vicepreședinte. Îi mulțumesc pentru că a acceptat această responsabilitate și pentru tot ceea ce a făcut pentru partid de-a lungul anilor. Îl invit, de asemenea, pe Robert Sighiartău, propunerea pentru funcția de secretar general, căruia îi mulțumesc pentru asumarea unei misiuni deloc ușoare. Din partea organizației Iași ni se alătură Alexandru Muraru, în calitate de vicepreședinte. Îi mulțumesc și lui Dragoș Pâslaru pentru activitatea desfășurată ca ministru al proiectelor europene și pentru faptul că a acceptat să facă parte din această echipă.

Îl invit pe Florin Roman, unul dintre cei mai experimentați colegi ai noștri, cu care am colaborat îndeaproape în cadrul Secretariatului General. Îi mulțumesc pentru sprijinul acordat. O salut și pe Gabriela Horga, senator de Giurgiu, care a acceptat să facă parte din această echipă. Din vestul țării ni se alătură Ioan Popa, primarul municipiului Reșița, un administrator cu rezultate importante într-un oraș care a avut nevoie de o transformare profundă. De la Cluj îl invit pe Mircea Abrudean, președintele Senatului, căruia îi mulțumesc pentru acceptarea poziției de vicepreședinte.

O invit și pe Oana Gheorghiu, căreia îi datorez mulțumiri speciale. După o viață dedicată construirii unei reputații solide și unei activități remarcabile în societatea civilă, a acceptat să se alăture Partidului Național Liberal și va reprezenta vocea societății civile în cadrul formațiunii noastre. Închei prezentarea echipei cu colegul nostru europarlamentar Dragoș Pâslaru, vicepreședinte al Partidului Popular European, căruia îi mulțumesc pentru disponibilitatea de a contribui la acest proiect.

Îi rog pe colegii noștri, președinți de organizații și membri ai Biroului Politic Național, să urce pe scenă pentru ca toți cei prezenți în sală să poată vedea echipa noastră. Le mulțumesc tuturor pentru susținere.

De ce ne-am adunat astăzi la acest congres extraordinar? Este o întrebare la care trebuie să răspundem cu sinceritate. Ne-am adunat pentru că partidul nostru trebuie să decidă cine este și ce își dorește să fie. Trebuie să ne clarificăm direcția pentru următorii ani și să stabilim viziunea noastră pentru România.

Pentru a face acest lucru, este necesar să privim cu luciditate la drumul parcurs până aici. Venim după o guvernare dificilă, însă Partidul Național Liberal are toate motivele să nu se rușineze de ceea ce a realizat. Ne-am asumat redresarea României într-un moment critic, iar cei care cunosc modul în care se corectează dezechilibre bugetare majore știu că nicăieri în lume acest lucru nu se realizează fără costuri sociale și politice.

Noi ne-am asumat această responsabilitate și nu am fugit de ea. Aveam și o obligație morală, pentru că o parte din responsabilitatea pentru situația în care a ajuns România ne aparținea și nouă. Nu trebuie să evităm acest adevăr. Dacă ar fi să compar starea bugetului României cu starea unui pacient, pot spune că în vara anului trecut am preluat un pacient aflat în comă și l-am lăsat într-un proces de recuperare. Tratamentul nu a fost ușor și uneori a fost dureros. Înțeleg nemulțumirea multor oameni și le sunt recunoscător pentru răbdare. Însă fără aceste măsuri nu am fi putut redresa situația.

Desigur, nu totul a fost perfect. Mai sunt pași de făcut, însă am ales direcția corectă, iar acest lucru este confirmat de datele pe care le avem. Se poate spune că se putea mai mult și mai repede. Da, dar pentru asta ar fi fost nevoie ca toți partenerii din coaliție să tragă în aceeași direcție. Se putea mai mult dacă Partidul Social Democrat nu ar fi tras constant frâna de mână pe parcursul guvernării.

La început am oferit o șansă unei coaliții în care ne-a revenit cel mai dificil rol. Am crezut că este posibil un parteneriat bazat pe respect și pe susținerea proiectelor de care România avea nevoie. În timp însă am constatat că o asemenea relație cu PSD nu este posibilă. Nu poți construi un parteneriat cu minciuna, cu fuga de răspundere și cu lipsa de respect față de interesul național.

Să provoci o criză politică printr-o moțiune de cenzură într-un moment dificil, fără să ai ulterior o soluție și fără să îți asumi responsabilitatea, înseamnă lipsă de respect față de această țară. Acest lucru nu trebuie să se mai repete. În prima etapă, PSD a fost de acord cu măsurile nepopulare pe care urma să le suporte politic PNL. Noi știam că, odată asumată responsabilitatea guvernării, nu mai există opțiunea între măsuri ușoare și măsuri dificile. Există doar obligația de a lua măsurile necesare.

Știam că, pentru a ne fi mai bine în viitor, trebuia să acceptăm sacrificii în prezent. Însă în momentul în care reformele au început să afecteze interesele și rețelele clientelare ale PSD, guvernul a fost doborât.

Dincolo de indicatorii economici și de procentele care arată redresarea, cred că cel mai important lucru pe care l-am demonstrat este că în România se poate guverna și altfel. Se poate guverna cu respect pentru banul public, fără aroganță, spunând oamenilor adevărul și aplicând reguli egale pentru toți. Banul public, rezultat din munca oamenilor din fabrici, companii și întreprinderi, nu trebuie risipit. Am guvernat cu grijă pentru țara noastră, iar acest model de administrare a stabilit un standard care nu mai poate fi ignorat.

În aceste zile circulă tot felul de teorii conspiraționiste despre creșterea încrederii în PNL, în ciuda măsurilor dificile pe care ni le-am asumat. Cei care lansează astfel de teorii refuză să înțeleagă ceea ce mulți români au înțeles deja: nu am fost perfecți, dar am fost corecți. Nu am mințit oamenii, le-am spus adevărul. Ne-a păsat de țară, am muncit și am scos România din situația în care o lăsase guvernarea Ciolacu.

Astăzi ne aflăm într-un moment în care, pentru că am deranjat interese, pentru că am aprins lumina și am tăiat privilegii, suntem supuși unui atac fără precedent. Nu îmi amintesc să fi existat în ultimii ani un atac atât de puternic asupra unui partid. Strategia celor care au susținut moțiunea de cenzură s-a bazat pe ideea că organizațiile noastre vor ceda, că liderii noștri vor accepta funcții și avantaje personale și că vor deveni dependenți de deciziile PSD.

Sunt însă mândru de Partidul Național Liberal pentru că nu și-a trădat valorile și a rezistat. Le mulțumesc colegilor mei pentru consecvență și rezistență. Aveți tot respectul meu. Așa trebuie să arate un partid.

În fața acestei crize, România are nevoie de soluții și de un guvern funcțional. În această perioadă am lucrat împreună cu partenerii noștri din USR și UDMR pentru a construi o formulă onestă și transparentă de guvernare. Le mulțumesc pentru prezență și pentru disponibilitatea de a susține un proiect responsabil.

Propunerea noastră este simplă și corectă: un pact pentru România în următoarele șase luni, în care toate forțele politice responsabile să accepte menținerea deficitului bugetar în limite rezonabile, să susțină proiectele din PNRR și să contribuie la reducerea prețurilor la energie și la creșterea competitivității economiei. Nu mai putem continua să acumulăm datorii fără limite și nu mai putem majora salarii fără legătură cu productivitatea.

Acestea sunt principii pe care orice partid responsabil ar trebui să le susțină. Dacă PSD dorește să își asume guvernarea ca partid minoritar, este alegerea sa. Dacă nu, noi suntem pregătiți să guvernăm alături de aliații noștri pentru a ajuta România să traverseze această perioadă dificilă. Dar o asemenea soluție presupune voturi asumate și angajamente explicite.

Nu putem construi nimic durabil pe baza minciunii și a lipsei de responsabilitate. Bătălia din aceste zile nu este despre persoane sau despre calcule electorale. Este o confruntare între adevăr și minciună, între asumare și fugă de răspundere, între respect și dispreț față de cetățeni.

Acest congres nu este despre nume și funcții. Este despre direcția partidului. După ani de compromisuri și de decizii luate din afara partidului, am ajuns să plătim un preț politic important. Am oferit încredere unor oameni care nu o meritau și am fost trădați.

Eu vă propun reconstrucția unui partid demn, curajos și principial, care să recâștige încrederea românilor și să devină din nou o forță capabilă să reconstruiască România. Am devenit un partid mediu spre mic. Vă chem să redevenim un partid mare, construit pe valori și principii solide. Mărimea unui partid este dată de încrederea pe care oamenii o au în el și în proiectul său pentru țară.

Vom reveni la guvernare, dar nu prin compromisuri și nu acceptând să plătim costurile minciunilor altora. Vom reveni ca un partid puternic, capabil să își pună în aplicare proiectul pentru o Românie modernă, prosperă și puternică.

Pentru a realiza acest lucru trebuie să rămânem fideli valorilor noastre: patriotismului, familiei, respectului față de culte și comunități, susținerii antreprenoriatului, unei administrații eficiente, libertății, justiției corecte, competenței și meritocrației. Suntem un partid profund european, care își respectă cuvântul și partenerii.

În același timp, trebuie să fim un partid deschis. Am cooptat în echipa de conducere oameni care au demonstrat curaj și competență și îi încurajez pe toți colegii să facă același lucru în organizațiile lor. Există mulți români valoroși care nu se mai regăsesc în politică și care trebuie să găsească în PNL o alternativă credibilă.

Ușile partidului trebuie să fie deschise pentru toți cei care împărtășesc valorile noastre. Dar ele trebuie să funcționeze în ambele sensuri. Cei care aleg să trădeze partidul, să comploteze împotriva lui sau să nu respecte deciziile sale trebuie să își asume consecințele. Astăzi nu excludem pe nimeni și nu reglăm conturi, dar cerem fiecăruia să aleagă clar de ce parte se află.

Performanța nu poate exista fără respect, disciplină și unitate de acțiune. Acest lucru este valabil în politică, în administrație, în companii și în orice organizație.

Am și un gând pentru colegul meu Ciprian Ciucu. Am deplină încredere în el și îi mulțumesc pentru contribuția sa decisivă la câștigarea Primăriei Capitalei. Respect decizia pe care a luat-o și cred că merită întreaga noastră solidaritate.

România traversează simultan mai multe crize, iar îngrijorarea cetățenilor este tot mai mare. În condițiile în care partidele tradiționale își pierd credibilitatea și se afundă în compromisuri, este firesc ca oamenii să fie dezamăgiți. Singura soluție este să le redăm încrederea prin principii, consecvență, onestitate, asumare și curaj.

Trebuie să fim o alternativă reală și să ne gândim permanent la momentul în care ne vom întâlni cu oamenii din comunitățile noastre, cu prietenii și colegii noștri. Trebuie să putem spune cu fruntea sus că suntem membri ai Partidului Național Liberal.

România pe care vrem să o construim este o țară prosperă prin ceea ce produce, nu prin ceea ce împrumută. O țară democratică, în care regulile sunt respectate de toată lumea, și o țară europeană. Avem oameni harnici și creativi și un potențial uriaș. Avem însă nevoie de încredere în forțele proprii și de lideri patrioți și curajoși.

Trebuie să răspundem crizei bugetare, crizei de capacitate administrativă, problemelor generate de dezindustrializare, rigidităților de pe piața muncii și, mai ales, crizei de încredere în instituții. Aceste probleme nu se rezolvă prin lozinci, ci prin adevăr, muncă, asumare și consecvență.

Acesta este planul pe care vi-l propun pentru Partidul Național Liberal și pentru o Românie puternică.

Dumnezeu să aibă în pază România!

Așa să ne ajute Dumnezeu!”