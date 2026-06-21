Marea surpriză la congresul PNL: M-am întors după atâția ani! Da, vreau să mă reînscriu în partid!

Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin

Marea surpriză la congresul PNL!

Ludovic Orban a zis că se bucură că după cinci ani participă la un Congres PNL. A zis că ar vrea să revină în partid.

„Mă bucur că președintele Partidului Național Liberal m-a invitat la Congresul Partidului Național Liberal. Astăzi sunt prezent, după cinci ani, la un congres al Partidului Național Liberal. Momentan doar în calitate de invitat, dar ca un liberal a cărui inimă bate pentru liberalism și pentru destinul Partidului Național Liberal”, a zis Ludovic Orban.

Vă întoarceți în PNL?

„Vom purta negocieri în acest sens. Am discutat de principiu cu Ilie Bolojan. Există deschidere din partea liberalilor din Forța Dreptei. Vom vedea după Congres. Din partea mea, răspunsul este da, categoric. Noua linie a Partidului Național Liberal, noua gândire și strategie politică mă reprezintă și sunt convins că pot să contribui și eu, cu modestele mele puteri și împreună cu colegii mei, la o construcție serioasă a unui partid liberal”, a mai zis Ludovic Orban.

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