Data actualizării: 13:18 24 Noi 2025 | Data publicării: 13:18 24 Noi 2025

Alertă în Dolj: O cursă de taxi s-a încheiat cu o intervenție în forță a polițiștilor
Autor: Alexandra Curtache

politie Sursa foto: https://www.freepik.com/,
 

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din Craiova, a fost reținut după ce ar fi tâlhărit un taximetrist și i-a furat autoturismul.

Incidentul a avut loc în cursul după-amiezii de 23 noiembrie, iar autorul, care nu deține permis de conducere, a condus mașina pe mai multe străzi din oraș, fiind ulterior oprit de polițiști.

Agresiune și furt în plină zi

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, sesizarea a fost făcută în jurul orei 14:40 de un bărbat de 51 de ani, din comuna Vârvoru de Jos, care activează ca taximetrist. Acesta a reclamat că, în timp ce se afla pe o stradă din Craiova, a fost agresat fizic de un client care a refuzat să plătească contravaloarea cursei.

Bărbatul de 45 de ani a sustras cheile autoturismului, a schimbat numerele de înmatriculare și a plecat cu mașina prin oraș, punând în pericol siguranța traficului.

Intervenția rapidă a polițiștilor

La scurt timp după sesizare, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au reușit să oprească autoturismul pe strada Brestei. La volan se afla bărbatul reclamat, care a fost legitimat imediat.

În urma testării cu aparatele etilotest și drugtest, rezultatele au fost negative, însă verificările ulterioare au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, numerele de înmatriculare folosite pe mașină aparțineau unui alt autovehicul, ceea ce a confirmat suspiciunile de punere în circulație a unui vehicul cu numere false.

Reținere și cercetări în curs

Sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au întocmit dosar penal pentru tâlhărie calificată, conducerea unui vehicul fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu numere false de înmatriculare.

Bărbatul de 45 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj. În cursul zilei de marți, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Siguranța în trafic, pusă în pericol

Reprezentanții IPJ Dolj atrag atenția asupra riscurilor generate de conducerea unui autovehicul fără permis și a utilizării numerelor false de înmatriculare. Astfel de fapte nu doar că constituie infracțiuni grave, dar pun în pericol viața participanților la trafic și integritatea bunurilor acestora.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele incidentului și pentru a identifica eventuali complici sau alte fapte conexe.

craiova
