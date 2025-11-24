Daniel Băluță: „Bucureștiul trebuie să devină un oraș mai sigur și incluziv”

În cadrul evenimentului desfășurat în sectorul 4, Daniel Băluță a prezentat realizările administrației sale la nivel de sector și planurile pentru întreaga capitală.

Prioritatea: Siguranța cetățenilor

Daniel Băluță a început prin a sublinia importanța siguranței în viața bucureștenilor.

„Bună ziua, mulțumesc tuturor că sunteți aici. Vorbim astăzi despre siguranță, iar la nivelul orașului începe cu două lucruri esențiale: prevenția și pregătirea reală pentru a răspunde rapid în situații de urgență. Oricât de bine ar funcționa un oraș dacă intervențiile întârzie, dacă infrastructura nu este pregătită și dacă oamenii nu sunt protejați, totul devine fragil. Cum bine știți, în ultimele luni am avut două incidente majore în București. Explozia de la blocul din Rahova și incendiul de pe strada Ion Nuțu din sectorul 5. În ambele cazuri, echipajele de la stația ISU Perșani au fost acolo și au contribuit direct la limitarea pagubelor și la protejarea oamenilor”.

Băluță a evidențiat importanța unităților ISU construite de administrația sa:

„Stația despre care vă spun am construit-o de la zero. În sectorul 4 este prima unitate de pompieri ridicată în București în ultimii 35 de ani. Da, ați auzi bine, în ultimii 35 de ani. Este clar că avem nevoie de mai multe astfel de facilități în București și tocmai de aceea v-am invitat aici, în Tineretului, unde construim de la zero a a doua stație ISU, din sectorul 4. Această stație va putea găzdui 15 pompieri, două autospeciale, o ambulanță și două motociclete de intervenție rapidă. Clădirea este amplasată strategic, lângă parc și la doi pași de cartierul Tineretului, tocmai pentru a reduce timpul de reacție într-o zonă extrem de circulată. După cum vedeți, construcția a început deja și se va finaliza în maximum 12 luni, cu investiție de 9 milioane de lei din bugetul local”.

Băluță a explicat ce presupune unitatea ISU Perșani și rolul acesteia în comunitate:

„Unitatea aceasta face parte din sistemul integrat privind siguranța și sănătatea oamenilor, pus la punct de către administrația sectorului 4, pentru cetățenii lui, dar și pentru cei din sectoarele și din zonele învecinate. Acest sistem de siguranță și sănătate înseamnă, pe lângă această unitate unde ne aflăm astăzi, și stația despre care vă ziceam, cea din strada Perșani: 1100 de metri pătrați, cu sală de sport, de dormitoare, bucătărie, vestiare, birouri, spații tehnice și o cazarmă ce găzduiește o autospecială de intervenție, echipaj de terapie intensivă mobilă, unitate de descarcerare și motocicletă pentru intervenție rapidă. În plus, unitatea Perșani are și rol educațional. Un loc unde copiii și tinerii pot învăța ce să facă în situații de urgență, direct de la profesioniști. Ca viitor primar general îmi iau acest angajament în fața bucureștenilor”.

Extinderea modelului de siguranță în tot Bucureștiul

Daniel Băluță și-a reiterat angajamentul de a aplica modelul de siguranță al sectorului 4 la nivelul întregii capitale:

„Vreau ca tot ce am construit în sectorul 4 pentru siguranța oamenilor să devină regulă în tot Bucureștiul. Clădiri publice care nu pun pe nimeni în pericol, poduri și pasaje verificate și puse în siguranță, instituții care lucrează împreună și se completează, de la pompieri și spitale până la autorități locale. Vreau un oraș în care oamenii sunt pregătiți, știu cum să reacționeze, iar echipele de intervenție ajung rapid oriunde. Dacă am făcut aici, facem în tot Bucureștiul după data de 7 decembrie. Vreau să închei prin a mulțumi tuturor pompierilor, celor care lucrează în sistemul de protecție civilă, dar și echipelor care au lucrat azi, aici, zi, lumină, indiferent de vreme. Datorită lor putem demonstra că Bucureștiul poate fi un oraș mai sigur”.

Combaterea excluziunii sociale

Pe lângă siguranță, Băluță a vorbit despre măsurile sociale și de incluziune pentru locuitorii capitalei:

„Aș dori să completez ceea ce facem aici, pentru oameni, cu câteva idei care au legătură directă și nemijlocită cu viața oamenilor din acest oraș. După cum ați văzut, în ultimii ani am lucrat pentru școli, grădinițe, creșe, spitale și o mulțime de facilități menite să aibă grijă de viața oamenilor. Dar, în principiu, nu e vorba doar despre siguranța și integritatea lor fizică. În ultima perioadă în această campanie am fost în extrem de multe zone ale Bucureștiului și, după cum ați văzut și dumneavoastră în materialele pe care vi le-am prezentat, am constatat o polarizare extraordinară a societății.

Am constatat că în acest oraș, care se găsește în primele zece din Uniunea Europeană, există, din păcate, prea multe locuri unde sărăcia atinge niște cote paroxistice. Ca atare pentru angajamentul pe care mi l-am luat de creșterea calității vieții și de scăderea costului vieții de zi cu zi, am venit cu un pachet inspirat din investițiile pe care le-am făcut pentru combaterea excluziunii sociale în sectorul 4. Este vorba de 400 de milioane de euro, bani de la Uniunea Europeană pe care i-am investit în cele mai defavorizate comunități din sectorul 4 și îmi doresc să extind aceste măsuri la nivelul Bucureștiului, generând un pachet de șapte măsuri de combatere a excluziunii sociale”.

Pachetul social „Bucureștiul, un oraș care nu lasă pe nimeni în urmă”

Băluță a detaliat cele șapte măsuri principale ale pachetului social: „Acest pachet se numește „Bucureștiul, un oraș care nu lasă pe nimeni în urmă”. În ce constă foarte simplu acest pachet?

Prima măsură din pachet este legată de subvenționarea cu 100% a cheltuirilor pentru energia termică în cazul persoanelor cu venituri mai mici de 3.000 de lei. A doua măsură subvenționarea cu 50% a cheltuielilor pentru energia termică în cazul persoanelor cu venituri cuprinse între 3.000 și 4.000 de lei. A treia măsură acordarea de ajutoare pentru medicamente de până la 500 de lei pe lună persoanelor cu venituri mai mici de 2.500 de lei. Patru: subvenționarea cheltuielilor pentru chirie în cazul tinerilor, respectiv a familiilor tinere aflate la început de drum, ale căror venituri sunt mai mici decât salariul mediu pe economie.

De asemenea, pentru familiile numeroase, pe care le definim ca fiind familii care au mai mult de 3 copii, vom oferi lunar un ajutor de 1.000 de lei. O altă măsură are legătură directă cu datoriile pe care Primăria Municipiului București le are față de persoanele cu dizabilități și pentru aparținătorii lor. În ideea în care luni de zile aceste ajutoare nu au fost plătite sau au fost pur și simplu ciuntite.

Primăria în regim de urgență trebuie să-și achite datoriile față de ei.

Nu în ultimul rând, și aceasta este ultima măsură din pachet, are legătură cu locurile de muncă bine plătite pe care le vom oferi tinerilor, indiferent că au studii superioare, studii elementare sau studii medii. Cum facem asta? Pe de-o parte folosind infrastructura societăților comerciale existente la nivelul primăriei Municipiului București și a celorlalte primării de sector, generând o bursă a locurilor de muncă, modificarea legislației astfel încât să putem avea obligativitatea pentru partenerii comerciali pe care primăria generală respectiv primăriile de sector le au ca să putem angaja oameni din comunitate, indiferent de studiile lor. Iar al treilea demers în acest sens vor fi cursurile de reconversie profesională, respectiv cursuri de calificare gratuită.

Acestea sunt măsurile menite să combată această polarizare uriașă pe care o are acest oraș și nu reprezintă altceva decât un simbol al normalității, pentru că așa cum ați văzut și așa cum trebuie să se întâmple, având în vedere că așa am fost educat în calitate de medic, nu este normal să lăsăm pe nimeni în urmă”.

Sprijin pentru mediul de afaceri și clasa mijlocie

Daniel Băluță a subliniat că bunăstarea orașului depinde și de mediul de afaceri:

„În egală măsură este o prioritate să sprijinim mediul de business, marile companii, micii antreprenori, fie că e vorba despre cei care au un mic atelier, fie că e vorba despre cei care au brutărie, fie că e vorba de freelanceri, să sprijinim clasa medie, reducând birocrația excesivă pe care o are primăria, venind și investind în utilități, venind și investind în infrastructură, creând premizele ca cei care desfășoară afaceri în sectorul acesta să se dezvolte mai mult, pentru că ei aduc plus valoarea necesară pentru ceea ce înseamnă această clasă de oameni care se găsește în suferință.

Bunăstarea acestui oraș trebuie uniform distribuită. Plus valoarea pe care munca celor care sunt pe șantiere, la companiile multinaționale sau oriunde altă parte, trebuie să ajungă și la cei aflați în nevoie. Un oraș echilibrat este cheia progresului unei societăți. Vă mulțumim!”, a încheiat acesta.

Stația de pompieri: când a început construcția și care este valoarea investiției

„Lucrările tocmai au început, da? E o chestie de două - trei săptămâni de când au început aceste lucrări. Ele au ca termen un an de zile, deci la anul pe vremea aceasta, stația de pompieri va fi funcțională.

Costul estimat al acestor lucrări este 9 milioane de lei. Banii pe care îi avem sunt din bugetul local al sectorului 4. Am considerat de fiecare dată urgențe construirea unor astfel de facilități.

Oamenii, reprezintă principala preocupare pe care o avem și indiferent cât de puțini bani am avut, indiferent cum a funcționat societatea, indiferent de crize, de austerități, de tăieri, de orice, am știut să avem un management bun astfel încât lucrările pe care le facem pentru oameni și în general proiectele pe care le facem pentru oameni să nu se oprească și să meargă mai departe. Asta este ceea ce am de spus”, a răspuns Băluță la întrebarea adresată.