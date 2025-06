Călin Georgescu și-a vândut casa din Austria pe o sumă uriașă. Ce povestește noul proprietar despre tranzacție și familia Georgescu

După o perioadă în care a activat la nivel înalt în cadrul Clubului de la Roma, ocupând funcția de președinte al centrului de sprijin european, Călin Georgescu a decis să se stabilească în Austria. Inițial, el și soția sa, Cristela, au locuit în orașul Mödling, apoi s-au mutat în Alland. În 2017, cuplul a achiziționat o locuință în Gunselsdorf, o așezare mică situată la aproximativ 30 de kilometri de Viena.

Gunselsdorf este o comunitate de aproximativ o mie de locuitori, cunoscută pentru ambianța sa pașnică și pentru peisajul verde, îngrijit. Casele din zonă sunt aranjate cu atenție, multe dintre ele reflectând o estetică elegantă și ordonată. În acest decor s-a integrat perfect și fosta reședință a familiei Georgescu – o casă cu acoperiș verde, ferestre protejate cu grilaje metalice și o curte împrejmuită de vegetație abundentă.

Imobilul a fost cumpărat de familia Georgescu în anul 2017 pentru suma de 530.000 de euro. Patru ani mai târziu, în 2021, proprietatea a fost vândută cu 600.000 de euro, înainte ca cei doi să revină în România. Tranzacția s-a desfășurat în condiții transparente, iar cumpărătorul – un localnic pe nume Markus – și-a exprimat aprecierea pentru modul în care a decurs negocierea.

"Sincer vă spun...cu domnul Călin Georgescu negocierile au decurs excelent"

„Aici, toată lumea a încercat să mă ţepuiască, să dau mai mult decât merită pe o casă, ştiind că îmi doresc să fiu aici. Dar, sincer vă spun, cu domnul Călin Georgescu negocierile au decurs excelent.



Am apreciat că nu au pus presiune pe mine, m-au lăsat să mă gândesc şi până la urmă am bătut palma şi totul s-a derulat normal. Dar să ştiţi că acestea sunt date publice, nu este vreun secret. Există un registru unde se pot verifica foştii proprietari, preţul cu care s-a vândut casa.



Eu am plătit 600.000 de euro pe locuinţă. V-am spus, nu e un secret. A fost la acel moment preţul corect şi mă bucur că nu am avut niciun fel de problemă”, a declarat Markus pentru fanatik.ro.

"Apar şi la noi destul de multe articole despre el"

Acesta a menționat că este informat despre cariera politică a fostului proprietar, inclusiv despre articolele publicate în presa austriacă privind activitatea lui Călin Georgescu. Cu toate acestea, a mărturisit că l-a perceput ca fiind o persoană decentă.

„Am citit şi eu despre faptul că ar fi un politician de extremă dreapta. Apar şi la noi destul de multe articole despre el, de asta nici nu ştiu dacă e bine să vorbesc eu prea mult despre Călin Georgescu. Tot ce v-am spus este că eu am cunoscut doi oameni de treabă”, a adăugat Markus.

Georgescu a povestit cum a ajuns să locuiască în Austria

Despre stabilirea în Austria, Georgescu a povestit într-un interviu din 2019 că decizia a venit odată cu numirea sa ca lider al Clubului de la Roma pentru Europa, instituție care avea sediul la acea vreme în Viena. În ciuda faptului că centrul s-a mutat ulterior în Germania, la Konstanz, el a ales să rămână în Austria, țară care i-a devenit dragă.

Cristela Georgescu a vorbit, la rândul ei, despre perioada petrecută după întoarcerea în România. Potrivit acesteia, cuplul a locuit în chirie până în anul 2024. În noiembrie anul trecut, ea anunța cu bucurie că au reușit, în cele din urmă, să își cumpere o locuință, potrivit România TV.

