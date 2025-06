Călin Georgescu închide Asociația "Pământul Strămoșesc" și își ia rămas-bun printr-un mesaj simbolic

Asociația „Pământul Strămoșesc”, fondată de fostul candidat independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, și-a încheiat existența legală pe 6 iunie 2025. Gruparea s-a remarcat prin promovarea unei agende radicale, disimulată într-un discurs naționalist poetic, dar puternic ideologizat, centrat pe proiectul „Apă. Hrană. Energie”.

Dincolo de limbajul metaforic și apelurile la suferința istorică a poporului român, asociația a reprezentat una dintre cele mai vizibile platforme de reactivare a simbolisticii legionare și a discursului mistic-extremist din România postdecembristă.

Conform informațiilor publicate pe site-ul oficial al organizației, pamantulstramosesc.ro, conducerea ONG-ului era deținută chiar de Călin Georgescu, în calitate de președinte și inițiator. Alături de el se aflau Ciprian Arghirescu, în rol de vicepreședinte, și Monica Danciu, care coordona activitatea asociației din postura de director executiv. Structura era completată de o rețea de membri activi, colaboratori și coordonatori asociați.

O despărțire în note lirice

La momentul dizolvării, fondatorii au publicat pe rețelele sociale un mesaj de rămas-bun încărcat de emoție și simbolism identitar.

„Această lucrare nu s-a născut din ambiții lumești, ci dintr-o durere tăcută și dintr-un dor care nu mai putea fi ținut în piept. A fost glasul unei generații care a înțeles că uitarea este o formă de moarte – și că un neam care nu-și mai plânge strămoșii nu-și mai poate iubi copiii”, se arată în mesajul de pe Facebook.

„Vă mulțumim vouă, celor care ați fost temelia nevăzută a acestei lucrări – cu fapta, cu lacrima, cu rugăciunea, cu tăcerea. Ați făcut parte din ceva ce nu se scrie în registre, ci în suflete. Credem, cu o nădejde care nu se clatină, că această lucrare nu se sfârșește, ci se preface – precum grâul care moare în pământ ca să rodească. Poate va încolți sub alte nume, poate în alte locuri, dar cu același rost: să nu ne pierdem sufletul de neam”.

Această retorică urmărește tiparul familiar al naționalismului cu valențe mistice, în care temele suferinței colective, ale ancestralului, și ale opoziției față de „decadența modernă” sunt utilizate pentru a construi o narativă a renașterii spirituale și identitare.

De la mit ideologic la probleme penale

Deși s-a prezentat publicului drept o entitate culturală și de promovare a valorilor tradiționale, în realitate, asociația a funcționat ca un instrument de propagare a unei ideologii suveraniste, cu accente conspiraționiste, asociată campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu. Proiectul „Apă. Hrană. Energie”, în jurul căruia și-a construit platforma, a fost transpus și în două cărți publicate de acesta – lucrări în care s-au regăsit numeroase teorii, care au rezonat cu o parte a publicului autohton.

În februarie 2025, atenția autorităților s-a concentrat asupra activității ONG-ului: sediul asociației a fost percheziționat de anchetatori, simultan cu intervenția la domiciliul lui Radu Pally, fostul coordonator de campanie al lui Călin Georgescu.

Ancheta, desfășurată sub coordonarea Parchetului General, a dus la plasarea lui Călin Georgescu sub control judiciar și la punerea sa sub acuzare pentru șase infracțiuni. Cea mai gravă dintre acestea este instigarea la acțiuni ce contravin ordinii constituționale, potrivit Antena 3 CNN.

