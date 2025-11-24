În emisiunea „Mi-Th Influencer”, Amalia Nicoleta Didiu explică un sistem adesea necunoscut publicului larg: modelul Baumann, metoda dermatologului Leslie Baumann, care clasifică pielea în 16 tipologii distincte.

„Doar combinând cei patru parametri, gras sau uscat, sensibil sau rezistent, pătat sau nepătat, ridat sau neridat, putem oferi cu adevărat un tratament personalizat”, spune Amalia.

Modelul Baumann: o revoluție în diagnosticarea pielii

Amalia introduce în discuție un concept fundamental pentru profesioniști, dar aproape necunoscut pentru consumatori:

„Este vorba despre un sistem creat de dermatologul Leslie Baumann. Se bazează pe patru parametri: gras sau uscat, sensibil sau rezistent, pătat sau nepătat, ridat sau neridat”.

Acest model pornește de la ideea că pielea unei persoane nu poate fi încadrată într-o simplă etichetă precum ‘ten gras’ sau ‘ten uscat’. Amalia subliniază că numai combinarea acestor caracteristici permite identificarea corectă a nevoilor pielii.

„Combinarea lor duce la 16 tipologii”, explică ea. „Opt dintre ele sunt pe bază uscată, opt pe bază grasă”.

De ce contează tipologia completă a tenului

În practica de cabinet, Amalia se lovește frecvent de situații în care clienții își tratează pielea incorect, pentru că se diagnostichează singuri, superficial.

„Mulți oameni spun: ‘Am tenul gras’. Dar nu știu dacă este și sensibil sau dacă este pătat. Nu știu dacă există un fond ridat sau dacă pielea este rezistentă. Fiecare combinație schimbă complet modul în care alegi tratamentul”.

De pildă, două persoane pot avea ten gras, dar una să-l aibă sensibil, iar cealaltă rezistent. Tratamentul diferă radical.

„Un ten gras, sensibil, pătat, neridat are nevoie de o schemă complet diferită față de un ten gras, rezistent, nepătat, ridat. Nu poți trata două persoane la fel doar pentru că, aparent, au aceeași problemă”, explică Amalia.

Metoda Baumann, integrată în carte și folosită ca instrument de lucru

Amalia menționează că a inclus acest concept și în cartea sa, pentru că reprezintă una dintre cele mai clare metode de educare a publicului și a specialiștilor începători: „Conceptul este integrat în carte ca metodă de diagnosticare personalizată”.

Ea subliniază că sistemul nu este doar teorie, ci un instrument real de lucru: „Modelul Baumann te obligă să privești pielea în mod complet. Să nu tratezi un singur simptom, ci să vezi care este ‘harta’ tenului”.

Prin includerea lui în carte, Amalia își propune să facă diagnosticul accesibil și celor care nu au ani de experiență.

„Când înțelegi tipologia, îți este mult mai ușor să alegi produsele potrivite, să înțelegi reacțiile pielii și să personalizezi tratamentul de acasă și cel din cabinet”, spune ea.

Personalizarea, cheia oricărei îngrijiri corecte

În continuarea discuției, Amalia explică faptul că metoda Baumann demontează mitul produselor universale: „Nu există un produs care să fie bun pentru toată lumea. Există doar produse potrivite pentru tipologia ta. Totul pleacă de la diagnostic. Dacă diagnosticul este greșit, tot ce urmează va fi greșit”.

Această filozofie stă la baza profesiei ei: „Rolul meu ca specialist este să identific tipologia, nu doar să văd ce se vede la suprafață. Numai așa pot recomanda ceva personalizat”.

De ce publicul ar trebui să cunoască aceste tipologii

Amalia consideră că educația în skin care ar trebui să plece de la înțelegerea acestor 16 tipuri de piele: „Dacă oamenii ar ști unde se încadrează, ar face mult mai puține greșeli. Ar cumpăra mai puține produse nepotrivite. Ar avea rezultate mai bune și ar înțelege de ce uneori pielea reacționează neașteptat”.

În plus, această clasificare ajută clientul să înțeleagă de ce același produs poate funcționa perfect pentru o prietenă, dar să provoace iritații în cazul său: „Nu este vina produsului, ci diferența de tipologie”.

Un mesaj esențial: nu există soluții universale

În final, Amalia transmite un mesaj simplu și ferm: „Dacă vrei să ai grijă corect de pielea ta, trebuie să începi cu un diagnostic corect. Asta înseamnă să știi exact care sunt cei patru parametri ai tăi și ce combinație reprezintă pielea ta”.

Modelul Baumann, spune ea, ar trebui să devină un standard în industrie, pentru a elimina confuziile și tratamentele aplicate „după ureche”.