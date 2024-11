Simona Halep, frustrată că ITIA are ”abordări complet diferite”, după cazul Igăi Swiatek, depistată pozitiv: Nu poate fi decât rea voință

Simona Halep a reacționat dur după anunțul care a zguduit lumea tenisului feminin, potrivit căruia poloneza Iga Swiatek a fost depistată pozitiv la un control antidoping și a fost suspendată o lună de către Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA), subliniind că au fost ”abordări complet diferite” față de cazul său, după ce a fost depistată pozitiv cu Roxadustat, în august 2022. În situația sa, suspendarea inițială de 4 ani a fost redusă, după multe amânări, la 9 luni, aplicabilă începând cu 7 octombrie 2022.

Reamintim că termenul suspendării expirase în 6 iulie 2023, înainte ca apelul să fie depus la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, motiv pentru care TAS a anunțat în 5 martie 2024 că Halep este ”eligibilă să își reia cariera cu efect imediat”.

”Stau și încerc să înțeleg dar îi este realmente imposibil să înțeleg așa ceva. Stau și mă întreb, de ce o așa mare diferență de tratament și judecată?

Nu găsesc și nici nu cred că poate exista un răspuns logic. Nu poate fi decât rea voință din partea ITIA, organizația care a făcut absolut totul să mă distrugă în ciuda evidenței.

S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din carieră, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aș fi putut imagina că se poate dori.

Am crezut în bine mereu, am crezut în corectitudinea acestui sport, am crezut în bunătate. A fost dureroasă, este dureroasă și poate că va fi mereu dureroasă nedreptatea care mi-a fost făcută.

Cum e posibil că în cazuri identice întâmplate cam în același timp ITIA să aibă abordări complet diferite în detrimentul meu. Cum aș putea să accept ca WTA și consiliul de jucătoare nu au vrut să-mi redea clasamentul pe care îl merităm”, a scris Simona Halep, noaptea trecută, pe pagina sa de Instagram.

FOTO: captură Instagram @ Simona Halep

Simona Halep: Simt dezamăgire, simt mâhnire, simt frustrare, dar nu simt răutate nici măcar acum

”Am pierdut doi ani din carieră, am pierdut multe nopți în care nu am reușit să adorm, gânduri, anxietate, întrebări fără răspunsuri… dar am câștigat dreptatea. S-a dovedit că a fost o contaminare și că pașaportul biologic a fost o pură invenție.

Și am mai câștigat ceva, sufletul mi-a rămas curat!! Simt dezamăgire, simt mâhnire, simt frustrare, dar nu simt răutate nici măcar acum.

Sunt recunoscătoare pentru susținerea și iubirea necondiționată a celor care au fost alături de mine în fiecare zi. VĂ MULȚUMESC!

În toată răutatea, am avut parte și de iubire pentru că cei ce mi-au oferit iubire în momentele acelea m-au cunoscut cu adevărat! Poate că asta este cea mai mare victorie!

Cum bine știm în fiecare dimineață răsare soarele pentru toată lumea, dar e bine să răsară găsindu-te cu sufletul împăcat! Și așa sunt eu, împăcată și mândră de ceea ce sunt”, a mai scris deținătoarea a două titluri majore, la Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019.

Iga Swiatek, susținută de WTA

Iga Swiatek, fost lider mondial, acum aflată un loc mai jos, cu cinci titluri de Grand Slam, din care 4 la Roland Garros, a fost sancționată cu o lună de suspendare, după un test pozitiv la o substanță interzisă, test efectuat în luna august, a anunțat joi ITIA



”ITIA confirmă că jucătoarea Iga Swiatek a acceptat o suspendare de o lună (...), după ce a fost testată pozitiv la o substanță interzisă, trimetazidină, într-o probă recoltată după o competiție din august 2024”, a scris într-un comunicat de presă ITIA.



Organismul internațional spune că a reținut teza ”contaminării unui medicament” și a apreciat că ”gradul de vină al jucătoarei” este extrem de scăzut.

Swiatek a fost suspendată provizoriu din 12 septembrie 2024, înainte de a face apel cu succes, ratând trei turnee, WTA 500 Korea Open, WTA 1.000 China Open și WTA 1.000 Wuhan.

”Din cauza unor probleme personale, sunt nevoită să mă retrag de la ChinaOpen din Beijing. Îmi pare foarte rău, deoarece m-am simțit extraordinar jucând și câștigând acest turneu anul trecut și abia așteptam să fiu din nou acolo”, este declarația pe care a făcut-o în 20 septembrie, cu câteva zile înainte de turneul din China, motivând că retragerea de la Openul Coreei de Sud a fost pe fondul oboselii adunate în timpul verii, când a câștigat turneul de la Roland Garros, a participat la JO, unde a obținut bronzul, apoi la US Open, unde a pierdut în sferturile de finală.

”WTA o susține pe deplin pe Iga în această perioadă dificilă. Iga a demonstrat în mod constant un angajament puternic față de fair-play și față de respectarea principiilor unui sport curat, iar acest incident nefericit evidențiază provocările cu care se confruntă sportivii în utilizarea medicamentelor și a suplimentelor.

WTA rămâne fermă în sprijinul nostru pentru un sport curat și pentru procesele riguroase care protejează integritatea competiției. De asemenea, subliniem faptul că sportivii trebuie să ia toate măsurile de precauție pentru a verifica siguranța și conformitatea tuturor produselor pe care le utilizează, deoarece chiar și expunerea neintenționată la substanțe interzise poate avea consecințe semnificative”, au transmis reprezentanții WTA Tennis într-un comunicat publicat pe site-ul oficial.

