Elevii și preșcolarii din Rusia îl sărbătoresc pe Putin cu felicitări și portrete ale președintelui - FOTO

Președintele rus Vladimir Putin împlinește astăzi, 7 octombrie, 73 de ani. Liderul de la Moscova își petrece ziua de naștere muncind, potrivit purtătorului de cuvânt rus, Dmitri Peskov, potrivit zamiz.

Putin își sărbătorește ziua „muncind”

El a declarat că Putin nu s-a abătut de la programul său obișnuit. Va avea o întâlnire cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate și va purta mai multe convorbiri telefonice internaționale.

Potrivit lui Peskov, „Vladimir Vladimirovici își petrece întotdeauna această zi muncind. În același timp, primește călduroase felicitări din partea familiei, a colegilor și a personalităților publice”.

Elevi și preșcolari, obligați să îl felicite pe Putin

În întreaga țară au loc concerte, expoziții și evenimente culturale dedicate zilei de naștere a lui Putin, potrivit sursei citate anterior. În Moscova, clădirile sunt decorate cu portrete și mesaje de felicitare.

Potrivit mai multor informații furnizate de presa rusă, elevii și copiii de grădiniță din întreaga țară au fost obligați să-l felicite pe Putin de ziua lui.

Micuții au fost fotografiați cu portrete ale președintelui și au vizionat un film realizat de Pavel Zarubin, un propagandist pro-rus.

Școlile și grădinițele din Rusia au început să posteze pe VKontakte (VK, cea mai mare rețea socială din Rusia) rapoarte despre cum elevii și preșcolarii îl felicită pe liderul rus, potrivit publicației Verstka.

Captură de ecran - Sursa foto: Redacția „Viorstka”, Telegram

Felicitările din grădinițe au fost organizate în diferite formate. Într-o instituție preșcolară din Yuzhnouralsk, copiii din grupa mică au fost puși să se fotografieze cu portretul președintelui și cu steaguri ale Rusiei, iar într-o grădiniță din districtul autonom Hantî-Mansi (HMAO), copiii au înregistrat o felicitare video. Pentru asta, băieții au fost îmbrăcați în cămăși tradiționale rusești, iar fetele, în rochițe și baticuri, mai transmite sursa citată mai sus.

În grădinița „Kolokolcik” din regiunea Tiumen, la realizarea unui videoclip despre felicitare au fost implicați chiar și copiii din grupa mică. Conform filmării, educatoarea le-a vorbit micuților despre președinte, i-a fotografiat pe fiecare în fața portretului acestuia, iar apoi copiii au colorat desene cu frunze de trifoi.

Captură de ecran - Sursa foto: Publicația Mojeem obiasnit, Telegram

Într-o școală din regiunea Novosibirsk, elevii au fost obligați să urmărească filmul „Putin. Kremlin. Rusia”, realizat de propagandistul Pavel Zarubin. Iar la școala nr. 8 din orașul Holmks, pe insula Sahalin, elevii „au decis să marcheze această zi printr-o faptă bună” - au ajutat la aranjarea cantinei înainte de prânz.

Într-o altă școală din Osetia de Nord, elevii au fost puși să-l felicite pe președinte interpretând imnul Rusiei, la care au participat peste 70 de copii. Iar elevii unei școli din satul Teguldet, regiunea Tomsk, aceștia i-au urat lui Putin înțelepciune, răbdare, putere de viață și „cer senin deasupra capului”.

Un sfert de secol la conducerea Rusiei

Vladimir Putin s-a născut pe 7 octombrie 1952, în Leningrad (Sankt Petersburgul de astăzi). El a preluat funcția de președinte interimar al Rusiei la 31 decembrie 1999, și, în mai puțin de patru luni, a fost ales președinte pe 26 martie 2000.