Crystal Dental Clinic, unde a murit fetița de 2 ani, activitate suspendată și amendă de 100.000 de lei

Ministerul Sănătății a anunțat luni, 17 noiembrie, că Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie Crystal Dental Clinic, unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025, în care o fetiță de doar 2 ani a murit.

Ministerul susține că, în urma verificărilor, au fost constatate „mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare”.

Clinica de stomatologie Crystal Dental Clinic, suspendată. Amendă de 100.000 lei

Mai mult, ca urmare a abaterilor identificate, „activitatea medicală a fost suspendată și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 100.000 lei”.

Ministerul mai adaugă că raportul de control al ISS a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru analiză și continuarea demersurilor legale.

„Ministerul Sănătății reafirmă angajamentul ferm pentru transparență și respectarea cadrului legal, precum și disponibilitatea de a colabora în mod deplin cu autoritățile competente pe parcursul procedurilor în curs.

Având în vedere ancheta penală aflată în desfășurare, instituția nu poate furniza informații suplimentare la acest moment. Atribuțiile Ministerului Sănătății se încheie odată cu transmiterea documentației către autoritățile abilitate”, se mai arată în comunicatul de presă.

Amintim că o fetiță de 2 ani și-a pierdut viața în timpul unei proceduri stomatologice la o clinică din București, în urmă cu patru zile. Citește mai mult aici: Ipoteze în cazul fetiței de doi ani care a murit la dentist