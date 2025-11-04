€ 5.0865
Data publicării: 23:52 04 Noi 2025

De ce nu ar trebui să arunci cojile de portocală: Trucuri simple care îți vor fi de ajutor
Autor: Darius Mureșan

 coji de portocale Sursa foto: https://www.freepik.com/, @frimufilms
 

Află de ce nu ar trebui să arunci cojile de portocale.

Portocalele sunt fructe bogate în vitamine, care aduc multe beneficii sănătății. Dacă sunt consumate în mod regulat, portocalele întăresc sistemul imunitar datorită conținutului bogat de vitamina C, un antioxidant fundamental care ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor și să reducă efectele stresului oxidativ.

De asemenea, portocalele conțin fibre alimentare, care ajută digestia și oferă senzație de sațietate, ceea ce contribuie la menținerea unei greutăți corporale optime. Potasiul și calciul, care sunt prezente în portocale, susțin sănătatea cardiovasculară prin reglarea tensiunii arteriale și sprijinirea funcționării optime a inimii.

Consumul de portocale are efecte pozitive asupra pielii și a stării generale de bine. Antioxidanții și flavonoidele din aceste fructe protejează celulele împotriva îmbătrânirii premature, prin îmbunătățirea strălucirii pielii și a nivelului de energie.

Chiar dacă portocalele sunt considerate fructe foarte benefice pentru organism, există anumite situații în care consumul lor ar trebui evitat. 

Persoanele care suferă de gastrită, reflux gastroesofagian sau ulcer pot simți disconfort după consumul de portocale. Acestea au o aciditate crescută, care poate irita mucoasa gastrică, ceea ce va accentua arsurile sau durerile abdominale. În acest caz, se recomandă evitarea portocalelor. De asemenea, persoanele alergice la portocale trebuie să le evite complet.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @stockking

Cum poți folosi cojile de portocală

Cojile de portocală, care de cele mai multe ori sunt aruncate la gunoi, ascund o mulțime de întrebuințări practice, mai puțin cunoscute, dar care îți pot fi de mare ajutor în viața de zi cu zi.

Cojile de portocală pot fi de mare ajutor în combaterea mirosurilor neplăcute din casă. Dacă le așezi în partea de jos a coșului de gunoi sau le pui printre deșeuri, ele vor neutraliza mirosurile neplăcute și vor împrospăta aerul din spațiul respectiv. Dacă vei așeza în frigider o coajă cu puțină sare, aceasta va ajuta la absorbția mirosurilor provenite de la alimentele care s-au deteriorat. Este un truc simplu și eficient, care înlocuiește produsele chimice.

De asemenea, cojile de portocală pot înlătura mirosurile neplăcute din încălțăminte. Dacă pui câteva coji de portocală într-un șervețel și le așezi în interiorul pantofilor timp de câteva ore, acestea vor reduce mirosurile neplăcute și vor reprezenta o alternativă ecologică la produsele chimice din comerț.

Cojile de portocală pot fi folosite și în grădină sau în ghivece pentru protejarea plantele. Mirosul acestora nu este pe placul animalelor de companie și al anumitor insecte, ceea ce înseamnă că țin la distanță dăunătorii. Dacă le vei împrăștia în jurul plantelor, cojile de portocală vor acționa ca un scut natural, vor reduce riscul de deteriorare și vor menține grădina mai sănătoasă.

portocale
beneficii
De ce nu ar trebui să arunci cojile de portocală: Trucuri simple care îți vor fi de ajutor
