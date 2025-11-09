€ 5.0860
Data publicării: 20:51 09 Noi 2025

Directorul general al BBC și-a dat demisia după controversele stârnite de documentarul despre Donald Trump
Autor: Dana Mihai

donald-trump-reactie-palestina_18866600 Foto: Agerpres
 

Şeful BBC au demisionat după ce un documentar a indus publicul în eroare prin editarea unui discurs al lui Donald Trump.

Directorul general al radioteleviziunii BBC, Tim Davie, şi şefa serviciului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat duminică după ce un documentar al BBC a indus în eroare publicul prin editarea unui discurs al preşedintelui american Donald Trump, informează Reuters.

Ministrul britanic al culturii, Lisa Nandy, apreciase mai devreme în cursul zilei că acuzaţia adusă BBC este "extrem de gravă". Ea a făcut această declaraţie chiar pentru ştirile organizaţiei şi a precizat că a discutat subiectul săptămâna aceasta cu preşedintele BBC, Samir Shah, care va compărea luni în faţa unei comisii parlamentare pentru a da explicaţii, transmite AFP.

BBC şi alte mass media au precizat că răspunsul preşedintelui va fi însoţit de scuze.

Ziarul conservator Daily Telegraph a dezvăluit joi că într-un documentar al emisiunii de informaţii Panorama a BBC, difuzat cu o săptămână înaintea alegerilor prezidenţiale din SUA din 5 noiembrie 2024, au fost combinate fragmente dintr-un discurs al lui Trump astfel încât să rezulte că acesta îşi anunţa susţinătorii că va mărşălui alături de ei spre Capitoliul din Washington, sediul Congresului Statelor Unite. Discursul fusese rostit în 6 ianuarie 2021, când sute de protestatari au luat cu asalt clădirea legislativului american.

Davie şi-a anunţat demisia printr-un comunicat în care arată că "este în întregime decizia mea şi rămân foarte recunoscător preşedintelui şi consiliului pentru sprijinul lor nestrămutat şi unanim în întregul meu mandat, inclusiv în ultimele zile. Am reflectat la solicitările personale şi profesionale foarte intense în gestionarea acestui rol timp de mulţi ani în aceste vremuri febrile, împreună cu faptul că doresc să îi dau unui succesor timpul pentru a contribui la conturarea planurilor pentru Cartă pe care le va prezenta".

Este vorba de Carta Regală, baza legală a BBC, care defineşte obiectul, misiunea şi scopul public al organizaţiei. Conform site-ului BBC, Carta actuală este în vigoare de la 1 ianuarie 2017 la 31 decembrie 2027, cu o revizuire de către guvernul britanic la jumătatea perioadei. 

