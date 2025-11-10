Cum își cere scuze președintele BBC după scandalul iscat de editarea unui discurs al lui Donald Trump

Preşedintele BBC Samir Shah şi-a cerut scuze luni pentru o "eroare de judecată" în editarea unui discurs al preşedintelui american Donald Trump, în cadrul unui documentar al emisiunii Panorama, după demisiile directorului general şi directorului de ştiri al radioteleviziunii britanice, relatează Reuters.

BBC a recunoscut că editarea discursului lui Donald Trump a lăsat o impresie înşelătoare

Shah a declarat că BBC recunoaşte că editarea discursului lui Donald Trump a lăsat o impresie înşelătoare şi că trebuia gestionată cu mai multă atenţie. El a spus că respectiva chestiune a fost evaluată intern anterior în cursul anului, dar a apreciat că BBC ar fi trebuit să ia măsuri oficiale la acel moment.

"Este absolut clar că BBC-ul trebuie să fie un campion al imparţialităţii", le-a transmis Shah parlamentarilor britanici, menționând că BBC este angajat în reconstrucția încrederii publicului și în garantarea faptului că activitatea sa jurnalistică respectă cele mai înalte standarde de imparțialitate și acuratețe.

"Scuze pentru acea eroare de judecată"

Despre editarea discursului lui Trump el a declarat că după noi deliberări, BBC a acceptat că felul în care discursul a fost editat "a dat impresia unui apel direct la acţiune violentă".

"BBC doreşte să-şi ceară scuze pentru acea eroare de judecată", a evidențiat el în scrisoare.

BBC a primit o scrisoare de la Trump

BBC News a anunţat luni că radioteleviziunea a primit o scrisoare de la preşedintele american Donald Trump prin care acesta ameninţă cu o acţiune legală din cauza editării unui discurs al său într-un documentat difuzat cu o săptămână înainte de alegerile prezidenţiale din SUA, relatează Reuters.

BBC a recunoscut că editarea discursului lui Trump a dat o impresie înşelătoare şi ar fi trebuit gestionată cu mai multă atenţie.

Documentarul difuzat în 2024 a alăturat două extrase dintr-un discurs al lui Donald Trump în aşa fel încât acesta a părut să încurajeze revolta de la Capitoliu din ianuarie 2021.

Samir Shah, preşedintele radioteleviziunii britanice, a spus, într-un interviu pentru BBC News, că evaluează în prezent cum să răspundă comunicării din partea lui Donald Trump.

Întrebat dacă Trump va da în judecată BBC, Shah a răspuns: "Nu ştiu încă acest lucru, dar este genul litigios, aşa că ar trebui să fim pregătiţi pentru toate consecinţele"

Ce impresie a fost creată în emisiunea Panorama de la BBC cu privire la Donald Trump

Emisiunea Panorama, difuzată cu o săptămână înainte de alegerile prezidenţiale din SUA, a alăturat două extrase separate din unul dintre discursurile lui Trump, creând impresia că a incitat revolta din ianuarie 2021 de la Capitoliu.

Eroarea a fost inclusă într-un raport intern de un fost consilier cu privire la standardele profesionale, care a invocat şi deficienţele BBC în acoperirea războiului Israel-Hamas, subiectelor transgender şi altor chestiuni.

Critici tot mai vocale contra BBC

Criticile tot mai vocale care au vizat lipsa de echidistanţă a BBC au adus duminică la demisiile directorului general Tim Davie şi directorului de ştiri Deborah Turness.

Deşi preşedintele Samir Shah a acceptat criticile cu privire la editarea discursului lui Trump, el a respins sugestiile că BBC a dorit să "îngroape" vreo acuzaţie ori că nu a abordat vreo problemă.

BBC a publicat corecturi când a prezentat lucrurile greşit, a schimbat orientarea editorială, a făcut schimbări în conducere şi a luat măsuri disciplinare, a dat el asigurări, notează Agerpres.

