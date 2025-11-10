€ 5.0854
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0854
|
$ 4.3982
 
Data actualizării: 16:49 10 Noi 2025 | Data publicării: 16:34 10 Noi 2025

Cum își cere scuze președintele BBC după scandalul iscat de editarea unui discurs al lui Donald Trump
Autor: Andrei Itu

Trump analizează variante de izbucnire a unui conflict în Venezuela pentru a-l da jos pe Maduro Foto: Agerpres
 

Președintele BBC, Samir Shah, și-a prezentat luni scuzele pentru o ”eroare de judecată” legată de modul în care a fost editat un discurs al președintelui american Donald Trump.

Preşedintele BBC Samir Shah şi-a cerut scuze luni pentru o "eroare de judecată" în editarea unui discurs al preşedintelui american Donald Trump, în cadrul unui documentar al emisiunii Panorama, după demisiile directorului general şi directorului de ştiri al radioteleviziunii britanice, relatează Reuters.

BBC a recunoscut că editarea discursului lui Donald Trump a lăsat o impresie înşelătoare 

Shah a declarat că BBC recunoaşte că editarea discursului lui Donald Trump a lăsat o impresie înşelătoare şi că trebuia gestionată cu mai multă atenţie. El a spus că respectiva chestiune a fost evaluată intern anterior în cursul anului, dar a apreciat că BBC ar fi trebuit să ia măsuri oficiale la acel moment.

"Este absolut clar că BBC-ul trebuie să fie un campion al imparţialităţii", le-a transmis Shah parlamentarilor britanici, menționând că BBC este angajat în reconstrucția încrederii publicului și în garantarea faptului că activitatea sa jurnalistică respectă cele mai înalte standarde de imparțialitate și acuratețe.

"Scuze pentru acea eroare de judecată"

Despre editarea discursului lui Trump el a declarat că după noi deliberări, BBC a acceptat că felul în care discursul a fost editat "a dat impresia unui apel direct la acţiune violentă".

"BBC doreşte să-şi ceară scuze pentru acea eroare de judecată", a evidențiat el în scrisoare.

BBC a primit o scrisoare de la Trump

BBC News a anunţat luni că radioteleviziunea a primit o scrisoare de la preşedintele american Donald Trump prin care acesta ameninţă cu o acţiune legală din cauza editării unui discurs al său într-un documentat difuzat cu o săptămână înainte de alegerile prezidenţiale din SUA, relatează Reuters.

BBC a recunoscut că editarea discursului lui Trump a dat o impresie înşelătoare şi ar fi trebuit gestionată cu mai multă atenţie.

Documentarul difuzat în 2024 a alăturat două extrase dintr-un discurs al lui Donald Trump în aşa fel încât acesta a părut să încurajeze revolta de la Capitoliu din ianuarie 2021.

Samir Shah, preşedintele radioteleviziunii britanice, a spus, într-un interviu pentru BBC News, că evaluează în prezent cum să răspundă comunicării din partea lui Donald Trump.

Întrebat dacă Trump va da în judecată BBC, Shah a răspuns: "Nu ştiu încă acest lucru, dar este genul litigios, aşa că ar trebui să fim pregătiţi pentru toate consecinţele"

Ce impresie a fost creată în emisiunea Panorama de la BBC cu privire la Donald Trump

Emisiunea Panorama, difuzată cu o săptămână înainte de alegerile prezidenţiale din SUA, a alăturat două extrase separate din unul dintre discursurile lui Trump, creând impresia că a incitat revolta din ianuarie 2021 de la Capitoliu.

Eroarea a fost inclusă într-un raport intern de un fost consilier cu privire la standardele profesionale, care a invocat şi deficienţele BBC în acoperirea războiului Israel-Hamas, subiectelor transgender şi altor chestiuni.

Critici tot mai vocale contra BBC

Criticile tot mai vocale care au vizat lipsa de echidistanţă a BBC au adus duminică la demisiile directorului general Tim Davie şi directorului de ştiri Deborah Turness.

Deşi preşedintele Samir Shah a acceptat criticile cu privire la editarea discursului lui Trump, el a respins sugestiile că BBC a dorit să "îngroape" vreo acuzaţie ori că nu a abordat vreo problemă.

BBC a publicat corecturi când a prezentat lucrurile greşit, a schimbat orientarea editorială, a făcut schimbări în conducere şi a luat măsuri disciplinare, a dat el asigurări, notează Agerpres.

Vezi și - Directorul general al BBC și-a dat demisia după controversele stârnite de documentarul despre Donald Trump

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

presedinte bbc
donald trump
scuzele bbc
emisiunea panorama
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Horoscop 11 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 7 minute
Apollo111 Cinema, filme de artă în Palatul Universul, din decembrie
Publicat acum 12 minute
Cod Galben de ceață densă. ANM, zonele vizate
Publicat acum 12 minute
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat acum 26 minute
După ore, o poveste „Let's Talk About...Film”, cu regizorul Marius Papară și scriitoarea Florina Pîrjol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 8 ore si 25 minute
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close